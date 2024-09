Los «extras» del golpe

Presentado por:

¡Hola! Pasó un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, un hecho del cual seguramente se seguirá hablando tal como los alemanes hablan de Auschwitz, y cada cual lo habrá pasado a su modo. Yo, como hijo del exilio, encendí una vela la noche del 11.

Ya lo dijo William Faulkner: «The past is never dead. It’s not even past» («El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado»). Si no, que lo diga el escritor Fernando Letelier, autor de una novela gráfica que reseño más adelante, cuyo protagonista sigue echando de menos a un amigo entrañable medio siglo después.

Ya lo dijo William Faulkner: «The past is never dead. It's not even past» («El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado»). Si no, que lo diga el escritor Fernando Letelier, autor de una novela gráfica que reseño más adelante, cuyo protagonista sigue echando de menos a un amigo entrañable medio siglo después.

Bonus track: la entrevista que le hizo Emilia Aparicio a la ilustradora Marcela «Maliki» Trujillo, a propósito de su más reciente libro, El viaje de Nina.

1

LA NOVELA GRÁFICA SOBRE LOS “EXTRAS” INVOLUNTARIOS DEL GOLPE

La Unidad Popular, el golpe de 1973 y la dictadura han sido temas de innumerables libros, obras de teatro y películas y, obviamente, reflotan cada 11 de septiembre, centrados en aquellos bandos irreconciliables que se enfrentaron hace medio siglo.

Sin embargo, en esta ocasión, quisiera destacar una novela gráfica que me llamó la atención por estar enfocada en la mayoría de aquellos chilenos que eran «espectadores» del enfrentamiento, como lo señala el autor Fernando Letelier en la introducción de Santiago 1973 (Editorial Cafuné).

«¿Quién hablará de aquellos que no fuimos más que extras involuntarios, que jamás pretendimos estar en la primera línea de ningún bando, que en medio del torbellino intentábamos continuar con nuestro día a día, cumplir nuestras modestas metas, ser felices?“, se lee en la obra ilustrada por Gianfranco Fortunatti.

El libro cuenta la historia de un joven de provincia que llega a la capital al primer año de universidad en marzo de 1973 y es testigo de los hechos, mientras se hace de un gran amigo y sufre su primera decepción amorosa.

al primer año de universidad en marzo de 1973 y es testigo de los hechos, mientras se hace de un gran amigo y sufre su primera decepción amorosa. “En mi trayectoria personal hay un antes y un después de los sucesos –propios y colectivos– de ese año fatídico: una maduración forzada y dolorosa, una inevitable pérdida de la inocencia y de muchas ilusiones”, me dijo Fernando.

–propios y colectivos– de ese año fatídico: una maduración forzada y dolorosa, una inevitable pérdida de la inocencia y de muchas ilusiones”, me dijo Fernando. “Para bien o para mal, jamás volvimos a ser los mismos. La violencia cruda, sin sentido, de los allanamientos y detenciones, la omnipresencia maliciosa del espionaje y la delación, nos volvieron temerosos y desconfiados”, agregó.

Los autores estarán en la Primavera del Libro, que se realizará desde el 4 al 6 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

2

PELÍCULA DE RIVERA LETELIER TIENE FECHA DE ESTRENO

La esperada producción hispano-chilena-francesa La contadora de películas, inspirada en la obra homónima del escritor y Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier, llegará a la pantalla grande el próximo jueves 7 de noviembre.

Enteramente filmada el año 2022 en la salitrera Pedro de Valdivia y las localidades de María Elena y Tocopilla en el norte de Chile, su estreno mundial se realizó en la 48.a edición del Festival Internacional de Cine de Toronto.

La dirección de la cinta es de la danesa Lone Scherfig , quien tiene a su haber los premios Oso de Plata de Berlín y Espiga de Oro en Seminci, además de haber sido nominada al Oscar en 2010 con An Education, en la categoría de Mejor Película.

, quien tiene a su haber los premios Oso de Plata de Berlín y Espiga de Oro en Seminci, además de haber sido nominada al Oscar en 2010 con An Education, en la categoría de Mejor Película. El reparto está compuesto por intérpretes de diferentes países, entre los que destacan la actriz franco-argentina Bérénice Bejo–The Artist, película por la que fue nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto, y Palma de Oro a Mejor Actriz del Festival de Cannes con The Past, de Asghar Farhadi (2013)– y el español Antonio de la Torre–14 nominaciones a los Goya y ganador de dos Premios Goya por AzulOscuroCasiNegro y El Reino–.

También, el alemán Daniel Brühl –actor, entre otros filmes, de Good Bye Lenin!, Rush y Colonia Dignidad–. Y en los papeles protagónicos, las actrices chilenas Sara Becker –protagonista de las teleseries La colombiana, Juego de ilusiones, No nos quieren ver y, próximamente, de La casa de los espíritus– y Alondra Valenzuela –Generación 98, Verdades ocultas–.

Incluye asimismo un importante elenco de famosos actores chilenos, como Pablo Schwarz , Mario Horton , Dindi Jane , Max Salgado , Luis Dubó . Además, la gran mayoría de los extras fueron mineros y familias de Calama.

, , , , . Además, la gran mayoría de los extras fueron mineros y familias de Calama. Puedes ver el tráiler AQUÍ.

3

ÁLEX ANWANDTER: “ME INTERESA LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA”

El músico Álex Anwandter protagonizó una extensa entrevista en el diario argentino Página 12, a propósito de la presentación que realizará en octubre en el país trasandino.

Anwandter además acaba de publicar Mil noches de Sudamérica, un libro de poemas editado en la Argentina por el sello De Parado.

editado en la Argentina por el sello De Parado. “He estado escribiendo desde hace un buen tiempo, diría que llevo ya un par de años. Cuando acumulé unos cuantos poemas, como para un libro, decidí publicarlo. En mi manera de hacer las cosas, los ciclos creativos no se cierran hasta que alguien lee o escucha lo que estoy haciendo. No tengo miedo de publicar. Si lo que estoy haciendo tiene para mí un valor aceptable, pues sale”, dijo.

Con este libro, el músico exploró una manera diferente de escribir en verso y encontró allí una forma de libertad.

“Para hacer una canción tienes que seguir muchas reglas. La música pop es muy estricta y aunque las canciones suenen distintas, el 99 por ciento de las veces se hacen de una manera parecida. En la poesía eso no existe y es muy distinto hacer un poema, porque siento que las canciones tienen que hablar de algo específico, mientras que una poesía puede empezar con una cosa y terminar en cualquier otro lado”, explicó.

Casi al mismo tiempo, Anwandter además acaba de sacar un álbum de 16 canciones que contó con varias colaboraciones: Buscabulla, Javiera Mena, Julieta Venegas y Christina Rosenvinge.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

4

RAPANUI LLEGARON A AMÉRICA DOS SIGLOS ANTES QUE COLÓN

Los análisis de un genoma antiguo indican que alrededor del 10% del acervo genético rapanui tiene un origen indígena americano y que ambas poblaciones se conocieron antes de la llegada de los europeos a la isla (en 1722) y a América, según un artículo publicado en la revista Nature.

“Estudiamos cómo se distribuía el ADN indígena americano en el fondo genético polinesio de los rapanui. Esta distribución es coherente con un contacto ocurrido entre los siglos XIII y XV”, indicó un investigador, citado por EFE.

Los investigadores calculan que es probable que esta mezcla se produjera entre 1250 y 1430 de nuestra era, lo que junto con las pruebas arqueológicas y los relatos orales, sugiere que los polinesios podrían haber estado cruzando el Pacífico antes de que Colón llegara a América.

Aunque es probable que la navegación marítima de larga distancia con embarcaciones de madera se detuviera tras la desaparición del bosque de Rapa Nui, las pruebas arqueológicas y genéticas apuntan a que sí se produjeron viajes a América.

con embarcaciones de madera se detuviera tras la desaparición del bosque de Rapa Nui, las pruebas arqueológicas y genéticas apuntan a que sí se produjeron viajes a América. Un equipo internacional encabezado por Víctor Moreno-Mayar, de la Universidad de Copenhague, analizó el genoma de 15 individuos rapanui que vivieron entre 1670 y 1950 y cuyos restos están en el Museo del Hombre de París.

5

ZURITA: “ESTE MUNDO ESTÁ EN RUINAS”

El Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita habló con el diario El País, en el marco del Hay Festival Querétaro 2024, donde fue el gran invitado, y se explayó sobre su pasión por la música y, además, habló acerca de la dictadura de Pinochet, Víctor Jara, Violeta Parra, de la poesía como un arte cruel, Boric, Maduro y sus últimos trabajos.

Zurita recordó su experiencia como prisionero político –fue recluido en un barco junto a otros detenidos– y la calificó de “horrorosa”.

–fue recluido en un barco junto a otros detenidos– y la calificó de “horrorosa”. “Pero, al mismo tiempo, somos todos sobrevivientes . Con que haya un solo tipo torturado, asesinado en este mundo, todos los demás somos sobrevivientes. Y en eso, como sobreviviente, escribo: en este mundo que está en ruinas, en bombardeos, es impresionante…», expresó.

. Con que haya un solo tipo torturado, asesinado en este mundo, todos los demás somos sobrevivientes. Y en eso, como sobreviviente, escribo: en este mundo que está en ruinas, en bombardeos, es impresionante…», expresó. Y profundizó al respecto: «Qué puede hacer uno más que escribir como un sobreviviente, como lo que es. Algunos dicen que el sufrimiento es necesario, yo digo que no. El sufrimiento es el sufrimiento. Si sufres, lo único que quieres es salir de eso. Si sufres porque piensas que con eso vas a escribir un poema, estás profundamente equivocado. Si buscas el sufrimiento va a llegar, pero no vas a escribir un puto poema”.

También relató por qué tras su liberación se quedó en el país. “Yo tenía 22 años, no me exilié porque no podía, estaba casado, tenía hijos. Fue un exilio interior, un inxilio. En su gran mayoría los que se exiliaron es porque tenían una escopeta aquí”, explicó, llevándose un dedo al costado de la cabeza.

Cuando le consultaron por Boric , dijo que «siempre los sueños son más grandes que lo que uno ve después, pero sí, estoy con él, igual con mis reservas, que son pequeñas».

, dijo que «siempre los sueños son más grandes que lo que uno ve después, pero sí, estoy con él, igual con mis reservas, que son pequeñas». « Lo de Chile ha sido un proceso bien duro y doloroso , estamos con muchas derrotas en el cuerpo. Boric creo que ha crecido, se ha empoderado, está más maduro, es un buen presidente. Es un hombre de izquierda, Boric».

, estamos con muchas derrotas en el cuerpo. Boric creo que ha crecido, se ha empoderado, está más maduro, es un buen presidente. Es un hombre de izquierda, Boric». Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

CHARLY GARCÍA LANZA SU PRIMER ÁLBUM EN SIETE AÑOS

Charly García publicó este miércoles su nuevo trabajo, La lógica del escorpión (Sony Music), su primer álbum tras siete años de silencio, en los que su salud y su estado físico llevaron a todo tipo de especulaciones.

El nuevo disco del artista de 72 años está disponible en las plataformas digitales desde el jueves y cuenta con 13 canciones que grabó junto a varios músicos de renombre, informó EFE.

desde el jueves y cuenta con 13 canciones que grabó junto a varios músicos de renombre, informó EFE. La nueva producción, la primera del cantante desde su último trabajo de estudio, Random (2017), combina temas inéditos con versiones de canciones propias y de artistas como John Lennon, Luis Alberto Spinetta y Roger McGuinn , según adelantó Sony Music en un comunicado.

, según adelantó Sony Music en un comunicado. El disco cuenta también con la participación de colaboradores como David Lebón y Pedro Aznar, que acompañaron a García en el reconocido grupo Serú Girán, además de otros como Fito Páez e Hilda Lizarazu.

«Un nuevo hito en la historia del gran Charly, como cada obra que hizo en su vida», describió la discográfica, que anticipó que una de las canciones cuenta con la voz del fallecido Luis Alberto Spinetta, gracias a una vieja grabación del «Flaco».

El nuevo álbum fue producido por el cantante, que contó con el apoyo de Matías Sznaider como ingeniero de grabación y mezcla.

7

NEANDERTALES QUIZÁ DESAPARECIERON POR «AISLAMIENTO GENÉTICO»

La extinción de los neandertales sigue siendo un misterio, pero el estudio de un espécimen de la región francesa del Ródano, cuya línea genética pasó 50 mil años sin mezclarse con otros grupos, abre una nueva hipótesis: su aislamiento genético, según informó DW.

El hombre de Neandertal habitó Eurasia hasta hace unos 40 mil años, coexistiendo con el Homo sapiens, antes de desaparecer.

«Fue el último momento en que hubo varias humanidades en la Tierra, un momento estratégico y profundamente enigmático, ya que no entendemos cómo una humanidad entera, que existía desde España hasta Siberia, pudo extinguirse repentinamente«, señala Ludovic Slimak, investigador de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse y coautor de este estudio publicado el miércoles en la revista Cell Genomics.

El espécimen, llamado «Thorin» en referencia a un personaje del escritor J. R. R. Tolkien, fue encontrado en 2015 en la cueva Mandrin (Drôme) , habitada alternativamente por neandertales y Homo sapiens.

, habitada alternativamente por neandertales y Homo sapiens. El hallazgo es raro. Se trata del primer neandertal descubierto en Francia desde 1978. En toda Eurasia, solo se han encontrado alrededor de cuarenta.

8

LA MUERTE DE DARTH VADER

James Earl Jones, cuya voz les dio vida a los personajes de Mufasa y Darth Vader, además de actor en diversas series y películas populares a nivel internacional, falleció este lunes tras una longeva carrera en el espectáculo.

La carrera de Jones se desarrollo en seis décadas que comenzaron en teatros de pueblo en Michigan, hasta la cúspide de Hollywood, con decenas de películas y series de taquilla en su historial, entre ellas, El campo de los sueños, Un príncipe en Nueva York y Conan el Bárbaro , detalló BBC News.

, detalló BBC News. Obtuvo numerosos galardones, incluidos premios Emmy, Tony, un Grammy y un Oscar honorario.

9

ILUSTRADORA MARCELA TRUJILLO: “TAMBIÉN HEREDAMOS LOS TRAUMAS”



Emilia Aparicio conversó en Cita de Libros con la destacada ilustradora y artista visual Marcela Trujillo, que publicó la novela gráfica El viaje de Nina (Reservoir Dogs).

En la obra, Nina es una cuidadora de mitocondrias , aquellos pequeños órganos que aportan la energía a las células y les permiten respirar. Su monótona vida en la retina de un ojo, de donde nunca ha salido, se ve trastocada cuando es requerida para una importante misión: junto a sus amigas deberá resolver un conflicto de vida o muerte en el útero, donde las hormonas sexuales están amotinadas.

, aquellos pequeños órganos que aportan la energía a las células y les permiten respirar. Su monótona vida en la retina de un ojo, de donde nunca ha salido, se ve trastocada cuando es requerida para una importante misión: junto a sus amigas deberá resolver un conflicto de vida o muerte en el útero, donde las hormonas sexuales están amotinadas. En esta entrevista, la dibujante relató cómo el proceso de reflexión sobre el trauma le sirvió para poder crear esta novela gráfica.

le sirvió para poder crear esta novela gráfica. “No se hereda solo la oreja, la forma de la nariz, también se heredan los traumas psicológicos y eso es una realidad”, fue una de las cosas que dijo.

“En el libro trato de usar la analogía de que las hormonas sexuales que están en el útero están haciendo una especie de estallido social. Se niegan a irse a menos de que ese secreto se devele, estoy mostrando en cartoon la necesidad que tenemos nosotras de poder sanarnos de algo”. expresó.

Puedes ver la entrevista AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA PAMPA” EN ARICA

Este jueves se inauguró la exposición fotográfica “La Pampa” en la Casa de la Cultura de Arica (Ex Aduana). Reinas de la Fiesta de la Primavera, escolares, scouts, deportistas, además de otros retratos y escenas llenas de cotidianidad se asoman en forma de imagen en esta inédita muestra sobre la vida en las oficinas salitreras.

Las fotografías, íntimas, sin pretensiones más que el conservar un momento determinado, pertenecen en su mayoría a Luis Humberto Salinas, un pampino y posterior ariqueño de adopción, que durante toda su vida puso su lente al servicio del registro de diferentes eventos familiares y otros aspectos más desconocidos de las sociedades del caliche.

Hoy, es posible acceder a este material gracias a una cuidadosa labor de resguardo efectuada por su hermano Juan Salinas y al anhelo de Fundación Urdimbre por poner en valor este material único.

– CHARLA CON AGUSTÍN SQUELLA EN VIÑA DEL MAR

Este sábado se realizará un encuentro con el abogado, escritor y exconstituyente Agustín Squella. La actividad, que se llevará a cabo a las 12:00 horas en la librería Qué Leo de Viña Poniente, girará en torno a su más reciente libro, Filosofía, publicado este año por la Editorial UV.

En una conversación con la editora del sello, Arantxa Martínez, el autor repasará su obra, en la que examina la historia y los diversos significados de la filosofía, a la vez que recorre el pensamiento de filósofos y escritores.

Este texto se suma a otras publicaciones de Squella, que también pertenecen a la colección Manifiestos, en las que profundiza en conceptos como «Libertad», «Igualdad», «Fraternidad», «Derechos humanos», «Dignidad» y «Justicia».

