Violeta Parra en 3D

¡Buenas tardes! Nos encontramos nuevamente. Espero que estén teniendo una buena semana. Por mi parte, no tanto, pues mientras escribía esta edición me enteré de que a los 78 años murió David Lynch, uno de mis cineastas favoritos. En su honor haré una maratón de sus títulos durante el fin de semana. Mis favoritas son Mullholand Drive, Twin Peaks y Corazón salvaje.

Pero debemos seguir, como dijo Lynch: «Estoy usando lentes oscuros hoy, porque estoy viendo el futuro y el futuro se ve altamente luminoso».

En esta edición: Mon Laferte, Embajadora Cultural para el Mundo; la batalla del ecosistema del libro, el premio a la trayectoria a Julia Toro , las películas favoritas de Pablo Larraín y el día en que Hubble descubrió que la Vía Láctea no es la única galaxia.

Bonus track: la entrevista que hizo Marco Fajardo a Millarca Valenzuela por el libro Meteoritos y «el número de la vida», el nuevo descubrimiento de un científico chileno.

1

MON LAFERTE, LA EMBAJADORA CULTURAL PARA EL MUNDO

La conocida artista nacional inauguró Te amo, una exposición autobiográfica que estará disponible en el Parque Cultural de Valparaíso hasta el 16 de febrero, en el marco del Festival Teatro a Mil, pero esa no es la única noticia, pues la cantante fue nombrada Embajadora Cultural para el Mundo.

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de nombramiento de la cantante Mon Laferte: «Estás aquí, en el arte, en el corazón de todos, en las calles de Valparaíso, en la pobreza de sus poblaciones, en la lucha de su gente cotidiana; estás en las anónimas, estás en la memoria», destacó el mandatario sobre la artista.

Esta es la segunda vez que se monta esta exposición. La primera fue en 2023, en el marco del Festival Santiago a Mil en el GAM, bajo la curatoría de Beatriz Bustos Oyadenel.

Se trata de la primera exposición que hizo Mon Laferte en el país, en la que mostró su faceta de artista visual y exhibió su imaginario plástico a través de pinturas, dibujos, poemas, videos, bordados y figuras tridimensionales que revelan su trabajo integral de artista, más allá de la música.

La exhibición propone un recorrido que comienza con un eje biográfico, narrando la vida de Mon Laferte, nacida en Viña del Mar; su trayectoria como compositora y cantante, que la ha hecho reconocida a nivel internacional, incluyendo objetos personales como algunos de los vestidos usados por ella en premiaciones, entre ellos el vestido rojo que usó en su presentación en el Festival de Viña del Mar de 2017 o el traje negro bordado por artesanas mexicanas que vistió en los Grammy 2021, cuando recibió la estatuilla a Mejor Álbum de Cantautor.

A esta exposición no pude ir, pero fui hace unos meses a Autopoiética, que se mostró en Matucana 100 a finales de octubre, y la verdad es que me sorprendieron sus pinturas. Se nota que es una artista con una sensibilidad particular y que puede expresarse de distintas maneras.

2

EL HOLOGRAMA DE VIOLETA PARRA

La semana partió con una sorprendente presentación: Violeta Parra «cantando» junto a su nieta Javiera Parra.

El lunes 13 de enero, durante la inauguración deCongreso Futuro 2025, evento de divulgación de ciencia y conocimiento, Javiera Parra cantó en un escenario a oscuras “El albertío” y “Volver a los 17”, dos canciones de la fallecida compositora.

Luego el espectáculo sorprendió a los asistentes, ya que Javiera entonó junto a su abuela «Gracias a la vida». Se trataba de un holograma de la fallecida cantautora chilena.

Para nuestra suerte, el momento quedó grabado, y la verdad es que es bastante sorprendente. Se trató de una obertura tecnocreativa que traspasó los límites de la tecnología y trajo de regreso la esencia de Violeta Parra.

El proyecto estuvo a cargo de Wise Innovation Studios y Congreso Futuro. Luego de esa impactante presentación empezó una semana bien movida, con muchas charlas interesantes que culminan este sábado 18 de enero.

Puedes revisar un extracto de la presentación aquí.

3

LA BATALLA DEL ECOSISTEMA DEL LIBRO

Hace unos meses entrevisté a María Paz Rodríguez, escritora y editora de Néon Ediciones, un sello independiente chileno. Además de hablar sobre su nuevo libro, conversamos sobre la industria del libro en Chile. En esa ocasión me dijo: “Tengo cuatro trabajos para poder sostener mi escritura y mi editorial”.

No es un secreto que el ecosistema del libro está en crisis y parte importante de esta industria son las librerías. El 9 de diciembre, la dueña de la Librería Tripantu dio a conocer en una carta a El Mercurio la difícil situación que enfrentan.

"Arriendos caros, IVA alto, márgenes estrechos y una competencia desigual con las plataformas online y los libros pirata, hacen que esta actividad se vuelva inviable", dice parte de su carta, titulada «Las librerías están desapareciendo».

A partir de esta carta se generó una discusión en el mundo editorial. CLIC Editoras, un colectivo que hace libros ilustrados en Chile, publicó una carta en la que manifestaron que «como editoras de libros infantiles nos preguntamos lo mismo, pero por la sobrevivencia de las editoriales independientes».

«Si bien existen los fondos concursables del Ministerio de las Culturas, que ayudan en parte a esta industria, la gran mayoría de las editoriales vive de ventas directas, en ferias, librerías y adquisiciones del Estado», dice la carta. Además agregan que «las compras desde el Mineduc y el Ministerio de las Culturas han disminuido sistemáticamente desde 2020. Las Bibliotecas Escolares CRA bajaron de casi $ 7 mil millones a $ 4.600 millones las compras en 2023, y a $ 3.100 millones en 2024».

La carta fue respondida por Pablo Dittborn, exmiembro del Consejo de la Cultura y fundador de The Clinic, quien cuestionó la falta de estadísticas sobre la industria del libro: «Es importante conocer cómo se compone la facturación de estas editoriales, vale decir, cuánto le facturan al Estado, cuánto venden directamente en ferias cofinanciadas por el Estado y cuánto venden en librerías».

« Esto nos daría una idea del grado de “independientes” que dicen ser. También es importante conocer cuántos de los cientos de títulos que les venden cada año al Ministerio de Cultura y al de Educación jamás han sido solicitados en las bibliotecas y cuáles son los más leídos», menciona la carta.

«Para esta industria hay Fondos Concursables, pero deben ser focalizados mejor, con información seria, confiable, sistemática y con trazabilidad. Como colega les recomiendo a estos editores un libro para enfrentar su problema: Más Platón y menos Prozac»,

4

JULIA TORO GANA EL PREMIO PLAGIO A LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA

La fotógrafa chilena Julia Toro (91) fue galardonada con el segundo Premio Plagio a la Creatividad Artística por su contribución a la memoria cultural y artística del país, destacando por retratar la resistencia cultural durante la dictadura y el movimiento artístico de los años ochenta.

Aún activa en su fotografía y con más de cinco décadas de trayectoria, Julia Toro ha capturado diversos aspectos de la vida doméstica y pública a través de su obra.

"Para mí es un honor y orgullo recibir este premio, otorgado por primera vez a Soledad Fariña, poeta. Este premio abarca toda mi vida dedicada al arte y estoy muy contenta con el reconocimiento", dijo la fotógrafa, tras saber la noticia.

Su lente inmortalizó la memoria y resistencia cultural chilena durante la dictadura, con un enfoque en retratos y escenas urbanas de Santiago. Es reconocida por sus icónicas imágenes del movimiento artístico de los años ’80, que incluyen retratos de artistas como Carlos Leppe y Las Yeguas del Apocalipsis.

Uno de los detalles que más me gustó de su biografía fue que recién a los 38 años se colgó la cámara al cuello e inició su trabajo fotográfico en 1974, de manera autodidacta, sin estudios formales.

Además, ha participado en las exhibiciones Performanceen GAM (2014), Estética de la nadaen Galería Ekho (2015), Desde la mirada al encuadre en el Museo de Arte Contemporáneo (2016), La Biblia. Performance en Galería Isabel Aninat (2018) y Erótica dos, en la Factoría de Arte Santa Rosa (2019).

Por otra parte, ha publicado dos libros: X Amor a Chile (2011), que recopila sus fotografías, y Diarios (2022), para el que traspasó sus cuadernos personales, que abarcan desde 1983 hasta 2019.

Puedes leer más detalles del premio aquí.

5

PABLO LARRAÍN EN EL CLOSET DE CRITERION

Uno de mis contenidos favoritos en Youtube son los videos de Criterion, la empresa estadounidense distribuidora de películas. El concepto es este: invitan a destacados artistas del cine, la música o las artes plásticas a un clóset lleno de películas, donde pueden elegir sus favoritas y explicar en cámara por qué las eligieron.

Son videos de menos de 10 minutos, en los que artistas hablan sobre sus inspiraciones, sus placeres culpables o acerca de películas que los han marcado. Por el clóset de Criterion han pasado muchos artistas, entre ellos Pamela Anderson, Wim Wenders, Willem Dafoe, Lucrecia Martel, Winona Ryder, Jarvis Cocker, en fin, muchos. Uno de ellos esPablo Larraín.

¿Qué recomendó?: Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón; un compilado de películas de Pier Paolo Pasolini; la Trilogía tres colores, de Krzysztof Kieślowski; Berlin Alexanderplatz, de «the one and only”, como mencionó, de Rainer Werner Fassbinder; Boyhood, de Richard Linklater; Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, y Copia certificada, de Abbas Kiarostami.

El cineasta se encuentra efectuando la promoción de su nueva película María, protagonizada ni más ni menos que por Angelina Jolie. El filme, a pesar de no llevarse elGlobo de Oro a Mejor Actriz de Drama, aún sigue en carrera en la “temporada de premios” estadounidense, donde suena como candidata a los Premios Oscar 2025.

Revisa las recomendaciones de Pablo Larraín aquí.

6

EL DÍA EN QUE HUBBLE DESCUBRIÓ QUE LA VÍA LÁCTEA NO ES LA ÚNICA GALAXIA

El domingo 23 de noviembre de 1924, hacia más de 100 años, los lectores de la página seis del New York Times encontraron un artículo cuyo titular decía: “Se descubre que las nebulosas espirales son sistemas estelares: el Dr. Hubbell confirma que son ‘universos insulares’ similares al nuestro”.

Aunque el astrónomo estadounidense, el Dr. Edwin Powell Hubble, probablemente se sintió desconcertado por la falta de ortografía en su apellido, la historia detallaba un hallazgo revolucionario: Hubble había descubierto que dos nebulosas en forma de espiral, objetos formados por gas y estrellas, que antes se creía que residían dentro de nuestra Vía Láctea, se encontraban fuera de ella.

Estos objetos eran en realidad las galaxias Andrómeda y Messier 33, las grandes galaxias más cercanas a nuestra Vía Láctea. En la actualidad, se calcula que el universo está poblado por varios billones de galaxias , según las observaciones de decenas de millones de galaxias.

Sigue leyendo aquí.

7

REEDITAN POEMAS & POMADAS, EL PRIMER LIBRO PUBLICADO DE HERNÁN RIVERA LETELIER

En 1988 Hernán Rivera Letelier publicó su primer libro, pero a diferencia de lo que ahora conocemos, no fue una novela, sino un poemario llamado Poemas y pomadas, que logró sacar al mercado en una pequeña autoedición limitada, imposible de encontrar en estos días.

Por eso el autor, junto al sello Alfaguara, decidió reeditar esta faceta literaria, en la que su voz de poeta y narrador se entrecruzan de manera magistral.

“La poesía fue mi balsa de salvación en medio de ese mar calcinado que es la pampa. De no haber sido por su magia no hubiera sobrevivido, me habría ahogado indefectiblemente bajo ese polvo ardiente”, comentó Hernán Rivera Letelier a La Tercera.

Premio Nacional de Literatura 2022, Rivera Letelier, célebre por sus novelas ambientadas en el norte chileno, la Pampa y las salitreras, despliega una poética cotidiana, en la que con maestría aborda los temas que han dado vida a su obra, entrelazando su voz de poeta y narrador en una celebración de sus raíces literarias.

8

¿QUÉ ES “EL NÚMERO DE LA VIDA»? EL NUEVO DESCUBRIMIENTO DE UN CIENTÍFICO CHILENO

Tras incursionar hace algunos años en la biología, recalculando el consumo energético mínimo que necesita un ser vivo para existir, Andrés Escala, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, ha dado un nuevo paso en la comprensión de la existencia en la Tierra. Poniendo el foco en 16 especies de mamíferos, hizo un cruce matemático entre el ciclo respiratorio y la esperanza de vida de estos. Este hallazgo lo ha denominado “el número de la vida”.

De acuerdo al estudio, el número de la vida corresponde a la cantidad de ciclos respiratorios que un mamífero realiza a lo largo de su existencia. Este valor sería constante entre las especies estudiadas, situándose en torno a las 400 millones de respiraciones.

“El hallazgo prueba que una serie de variables influyen en la esperanza de vida a través de la existencia de este número”, explica Escala, Ph.D en Astrofísica de la Universidad de Yale.

“Este trabajo prueba que una serie de variables, como la masa corporal, el metabolismo y la frecuencia cardíaca, están conectadas de manera causal con la longevidad”, agrega Escala.

Revisa más detalles en este link.

9

GEÓLOGA: A LA TIERRA “LLEGAN 10 MIL TONELADAS DIARIAS DE MATERIA EXTRATERRESTRE”

Marco Fajardo entrevistó para Cita de libros a la experta en meteoritos Millarca Valenzuela, a propósito de su libro Meteoritos, el que escribió junto al científico Gabriel León.

En el ensayo, los autores invitan a explorar cómo estas rocas espaciales pueden ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más antiguas de la humanidad.

La mayor parte de estos meteoritos «vienen en tamaños de arenitas, se puede decir, que es como lo que vemos en una noche oscura fuera de las luces de la ciudad; muchas rayitas en el cielo que son material entrando a la Tierra, pero el material puede ser después recuperado como una roca que podemos ver, que a lo mejor tiene un poco más de un par de gramos, esos son menos frecuentes”, cuenta en entrevista con Cita de Libros.

“Lo más frecuente es que caiga el polvito, que es mucho más fino y que obviamente no queda como un meteorito. Puede quedar como un micrometeorito que se va acumulando en los techos de las casas, en todas las superficies del planeta”, agrega.

Revisa la entrevista completa en acá.

10

PANORAMAS REGIONALES

– LANZAMIENTO CUADERNOS DE COLECCIÓN: COSTA EN IQUIQUE

Cuadernos de Colección: COSTAes el primer material didáctico del acervo del Museo Regional de Iquique. Este reúne diversas piezas relacionadas con la costa desértica de Tarapacá y pone en diálogo dos caletas del litoral, como son Chanavayita y Caramucho.

La actividad se realizará el miércoles 22 de enero, a las 11:00 horas, en el Museo Regional de Iquique, ubicado en Baquedano 851, Iquique.

– DOCUMENTAL GABRIELA DE ELQUI, MISTRAL DEL MUNDO EN PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO

Con motivo de cumplirse este 2025 los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, el cineasta Luis R. Vera y el Parque Cultural de Valparaíso ex-Cárcel inician el homenaje en Chile con la presentación del film Gabriela de Elqui, Mistral del mundo.

La proyección se realizará en la Sala Teatro del Parque, el miércoles 22 de enero a las 19:00 horas, con entrada liberada.

– LANZAMIENTO DEL LIBRO PERROS AMANTES EN CONCEPCIÓN

A través de imágenes poderosas y un lenguaje que fluye entre lo humano y lo visceral, Joel Inzunza reconstruye una narrativa poética hecha de fragmentos, cicatrices y memorias. Este libro invita a reflexionar sobre el origen de nuestras heridas y deseos, conectando con la sensibilidad y profundidad que caracteriza su obra.

El lanzamiento se realizará el martes 21 de enero a las 19:00 horas en el Centro SALA 100 de Artistas del Acero, O’ Higgins 1255, Concepción. La actividad es gratuita, y contará con la presentación del poeta y profesor Nicolás Barría González.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

