Terremoto en el Museo Salvador Allende

¡Hola! Entramos de lleno en marzo, mientras siguen los coletazos del apagón y del Festival de Viña, en la antesala de una nueva conmemoración del Día de la Mujer. Creo que este último requiere una reflexión más necesaria que nunca, dados los vientos que soplan en el mundo occidental.

Esta semana, Puerto de Ideas Antofagasta informó sobre los invitados que tendrá la cita que se realizará desde el 24 al 27 de abril. Entre ellos, figuran la astrónoma Teresa Paneque y el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga. Asimismo, la actriz Leonor Varela brindará un homenaje a su padre, el emblemático biólogo Francisco Varela.

Además, en esta edición: el terremoto ocurrido en el Museo Salvador Allende con la salida de su histórica directora Claudia Zaldívar, el nuevo destino internacional de Alberto Fuguet y la estrella que destruyó un planeta.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio al veterano escritor y periodista Eduardo Labarca, a propósito de sus recientes memorias.

También te invitamos a que te sumes gratis a Aquí Valparaíso, el nuevo newsletter de El Mostrador. Porque Santiago no es Chile, recibe cada lunes en tu correo las noticias con identidad propia de la región.

LOS SELK’NAM QUE VOLVIERON DE ALEMANA

Este viernes se inauguró en Chiloé una muestra con más de un centenar de imágenes de los pueblos Selk’nam, Kawésqar y Yámanas (los datos completos están más abajo, en la sección de panoramas regionales), del sacerdote alemán Martín Gusinde.

Para saber más del tema, hablé con la francesa Nathalie Chapuis , editora de la obra El Espíritu de los Hombres de Tierra del Fuego y actual presidenta de Atelier Editorial Xavier Barral, quien me contó la historia sobre el rescate de las fotografías , desde una sede religiosa cerca de Colonia, en Alemania, y su traslado a Francia, primero, y Chile, después.

Con ella conversamos además sobre la vida de Gusinde en Chile, lo particular de su obra, y también reflexionó sobre el revisionismo histórico actual en el mundo occidental, respecto a la devolución de objetos e incluso los restos de miembros de pueblos originarios que estaban en museos europeos.

, lo particular de su obra, y también reflexionó sobre el actual en el mundo occidental, respecto a la devolución de objetos e incluso los restos de miembros de pueblos originarios que estaban en museos europeos. La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

TERREMOTO EN MUSEO SALVADOR ALLENDE

Terremoto en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA): esta semana la entidad informó la renuncia de la histórica directora Claudia Zaldívar –hija del exministro y exsenador Andrés Zaldívar–, quien estuvo doce años al frente de la institución.

Según el comunicado, su decisión responde al cumplimiento de una etapa importante en el museo, “sumado a la precarización y presión presupuestaria sobre el MSSA, en el contexto de la compleja situación de los museos y el patrimonio en Chile”.

Zaldívar tuvo múltiples logros, que fueron destacados por la institución, pero también protagonizó la polémica por la muestra de la disidente cubana Tania Bruguera , en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La exposición, que debió ser aplazada en su momento, fue rechazada por el médico Pablo Sepúlveda Allende, uno de los nietos del expresidente.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

TEMPORADA DE CONCIERTOS UC

Atentos los amantes de la música clásica: una temporada con un total de 90 conciertos gratuitos presentó este viernes el Instituto de Música UC.

Según me comentaron, a partir del 11 de marzo, cada martes se estrenará un nuevo programa en Campus Oriente, con una segunda función en un circuito de 15 espacios en siete comunas de Santiago .

. Se celebrarán los natalicios de Maurice Ravel, Luciano Berio, Pierre Boulez y Arvo Pärt y se programaron rescates de grandes joyas olvidadas del repertorio, así como música chilena y estrenos.

y se programaron rescates de grandes joyas olvidadas del repertorio, así como música chilena y estrenos. Se destacan una versión desconocida y descubierta en Chile del Réquiem de Mozart, el oratorio La Creación de Haydn y la Sinfonía n.º 3 Eroica de Beethoven.

Más información AQUÍ.

BOLLYWOOD LLEGA A CHILE

Una delegación de Bollywood –como se conoce a la industria cinematográfica de India– llegó a Chile, buscando locaciones para filmar.

El grupo se compone de tres profesionales , quienes estarán hasta este viernes recorriendo las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de Atacama .

, quienes estarán hasta este viernes recorriendo las . Este viaje de profesionales indios a Chile además tendrá una segunda y tercera etapa, con una visita de profesionales chilenos al mercado indio, para dar cuenta de los servicios audiovisuales nacionales, y la nueva realización de un evento de promoción del país en India, en el marco de la visita presidencial en abril próximo.

Puedes ver la noticia completa AQUÍ.

FUGUET EN BUENOS AIRES

“A Buenos Aires a escribir y residir! Invierno 2025. Gracias Museo Malba”.

De esta forma, el escritor Alberto Fuguet contó en redes sociales sobre su residencia literaria en la capital argentina en junio próximo.

Tras un número récord de 653 postulaciones recibidas, Fuguet fue uno de los cinco elegidos . Los otros son el costarricense Luis Chaves en abril, el alemán Timo Berger en julio, la española Rosa Berbel en septiembre y la italiana Veronica Raimo en octubre.

. Los otros son el costarricense Luis Chaves en abril, el alemán Timo Berger en julio, la española Rosa Berbel en septiembre y la italiana Veronica Raimo en octubre. Iniciada en 2018, la Residencia de Escritores de Malba (REM) es organizada por el Departamento de Literatura de Malba .

. La Residencia en 2025 contará con nueva sede, a una cuadra del museo, lo que permitirá a los autores acceder libremente a la programación de Malba durante su estadía, así como consultar la biblioteca de Ampersand –socio institucional de la REM–.

CITAS EN BARCELONA

Nunca usé Tinder y es un mundo que me intriga, aunque amigos cercanos me han contado sus experiencias. Ahora pude ver una serie (Citas Barcelona, en Prime Video) y me pude poner al día, al menos teóricamente.

Me enganché. No soy siútico ni romanticón, pero me encantan las historias de amor (y sexo) inteligentes , obviamente bien contadas. Y esta serie relata toda clase de historias –encuentros furtivos, gente que busca el amor de su vida, viejos amores no superados– con un hermoso escenario de fondo: la ciudad de Barcelona .

, obviamente bien contadas. Y esta serie relata toda clase de historias –encuentros furtivos, gente que busca el amor de su vida, viejos amores no superados– . Son dos temporadas y desfilan mujeres de todo tipo –jóvenes, jubiladas, artistas–, con su correspondencia masculina, para explorar bares, playas, departamentos, gimnasios y salas de arte de la capital catalana.

LA DESEXTINCIÓN, MÁS CERCA

Atentos los seguidores de Jurassic Park: la recuperación de especies extintas podría estar cada vez más cerca.

Resulta que un grupo de investigadores ha anunciado la creación, mediante edición genética, de un ratón con el mismo pelaje que los mamuts , cuyos últimos individuos desaparecieron de una isla al Norte de Siberia hace unos 4 mil años, según una nota de DW.

, cuyos últimos individuos desaparecieron de una isla al Norte de Siberia hace unos 4 mil años, según una nota de DW. El hallazgo, presentado en un preimpreso que aún no ha sido sometido a revisión por pares , proviene de la empresa de bioingeniería con sede en Texas, Colossal Biosciences, creada en 2014 por el “padre” de los grandes avances en edición genética de los últimos tiempos, el genetista de la Universidad de Harvard George Church, además del empresario tecnológico Ben Lamm.

, proviene de la empresa de bioingeniería con sede en Texas, Colossal Biosciences, creada en 2014 por el “padre” de los grandes avances en edición genética de los últimos tiempos, el genetista de la Universidad de Harvard George Church, además del empresario tecnológico Ben Lamm. Ambos fundaron la compañía con un objetivo: desextinguir el mamut lanudo para, en el proceso científico para conseguirlo, hallar soluciones para combatir el cambio climático.

Una década después, ya atesoran un hito importante: haber creado ratones con el mismo pelo que los mamuts, según describe un artículo que comparten en el repositorio para prepublicaciones BioRXiv.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

LA ESTRELLA QUE DESTRUYÓ UN PLANETA

Un estudio internacional ha vinculado una misteriosa señal de rayos X emitida por una estrella moribunda y rastreada desde hace décadas con la destrucción de un planeta cercano, lo que permite indagar en los posibles finales de sistemas como el solar, cuando se agota su estrella y pasa a gigante roja.

Desde los años 80, distintas misiones de rayos X han detectado una señal inusual desde la estrella central de la Nebulosa de la Hélice, una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra, según una nota de EFE.

desde la estrella central de la Nebulosa de la Hélice, una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra, según una nota de EFE. En décadas anteriores, los telescopios Einstein y ROSAT detectaron rayos X altamente energéticos procedentes de la enana blanca en el centro de la Nebulosa de la Hélice, denominada WD 2226-210 y situada a 650 años luz de la Tierra, pese a que este tipo de estrellas no suele emitir rayos X energéticos .

. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

EDUARDO LABARCA Y EL FIN DEL MUNDO

Emilia Aparicio entrevistó al veterano escritor y periodista Eduardo Labarca, a propósito de su más reciente libro, titulado Pésima memoria, antes de antes y después de después.

El libro, que él mismo define como su “canto del cisne” , es una mezcla de recuerdos, ensayo y ficción, donde expone su visión de la humanidad.

, es una mezcla de recuerdos, ensayo y ficción, donde expone su visión de la humanidad. “No es un libro para contar mi vida, sino que para presentar mi visión de la humanidad”, aclaró el autor desde el inicio.

A sus 87 años, Labarca observa el presente con escepticismo : “La especie humana va al precipicio”, dice, recordando que cuando nació, en 1938, la población mundial era de 2 mil millones y hoy supera los 8 mil millones.

: “La especie humana va al precipicio”, dice, recordando que cuando nació, en 1938, la población mundial era de 2 mil millones y hoy supera los 8 mil millones. Puedes leer la nota completa, con adelanto del libro incluido, AQUÍ.

PANORAMAS REGIONALES

– CINE DIRIGIDO POR MUJERES EN LA SERENA

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el programa Butaca Regional en Sala Latente (Mauricio Bitrán 864), ofrece una selección especial de cine realizado por mujeres.

Este sábado, a las 19:00 horas, el cine exhibirá 1976 (2022), de Manuela Martelli.

Más información AQUÍ.

– INSTALACIÓN «EL CUERPO DE TODAS» EN VALPO

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este jueves se inauguró en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX, en Plaza Sotomayor) la instalación artística “El cuerpo de todas”, una propuesta interactiva creada por la artista y escritora porteña Naty Lane.

“El cuerpo de todas” es una experiencia artística de recuperación emocional y sororidad que invita a las mujeres a transformar sus vivencias a través de actos simbólicos. La instalación consiste en un maniquí a escala real de la artista, recubierto de látex con cortes y tajos que representan heridas físicas y emocionales.

Las asistentes tendrán la oportunidad de intervenir este cuerpo simbólico, cosiendo sus heridas con hilos de colores y adornándolo con flores, en un proceso colectivo de sanación y resistencia.

La experiencia contempla la presentación de la Colectiva Performática Literaria Itinerante “Lecturas performáticas”, conformada por Carolina Aparici, Naty Lane y Paulina Bravo, quienes ofrecerán una lectura en vivo acompañada de una base sonora improvisada. Además, se exhibirá una cápsula audiovisual sobre el proceso creativo de la instancia.

La obra estará disponible al público hasta el 20 de marzo de 2025.

– MUESTRA SELK’NAM EN CHILOÉ

Este viernes se inauguró la exposición “Voces de la Patagonia. Memoria Ancestral” en el CECREA de Castro (Eusebio Lillo 160), en Chiloé.

Es una muestra que reúne 37 piezas de una colección de 147 imágenes de los pueblos Selk’nam, Kawésqar y Yámanas, registradas a principios del siglo XX por el sacerdote alemán Martín Gusinde y testimonio de una cultura ancestral.

Esta exposición forma parte de una colección de imágenes adquiridas por Francisca Cortés Solari, fundadora y presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, al Atelier Xavier Barral, en 2019.

