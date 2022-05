Día Mundial de la Contraseña: conoce los consejos de Google para mejorar la seguridad de tus claves y datos en Internet

Google celebra hoy el Día Mundial de la Contraseña por lo que entregó nueve consejos en materia de seguridad y limpieza cibernética, para que los usuarios puedan resguardarse de eventuales delitos digitales junto a tips actualizados para estar al día con las nuevas herramientas.

Y es que alrededor del 20% de las personas todavía utilizan claves obvias e inseguras que son fáciles de deducir en internet: “contraseña”, “abc123” y “123456”, son algunos ejemplos de las más comunes.

De acuerdo a un estudio que hizo el buscador junto a Ipsos, estas claves, incluidas las que tengan fechas de nacimiento, facilitan el trabajo para cometer estafas y otros engaños, informó Chilevisión Noticias.

Ante estas problemáticas, Google destaca sus métodos de seguridad para tranquilizar al usuario y entrega unos consejos para que este se resguarde:

En Wi-Fi públicos la industria de la tecnología ha hecho sus mejores esfuerzos por continuar realizando perfeccionamientos con el fin de reducir los riesgos de seguridad con Wi-Fi de señal abierta, que, históricamente, han sido el modelo de malas prácticas.

Los sitios web que usan HTTPS brindan conexiones seguras a otros sitios con los que se comunican mediante el cifrado de datos.

Chrome facilita la identificación de sitios web protegidos mediante un icono de candado en la barra de direcciones web: si aparece bloqueado indica que el sitio es seguro, si aparece desbloqueado no está cifrado por lo que no hay instalado ningún certificado de seguridad.

Dado lo anterior, debe tener en cuenta estas señales para saber qué sitios visitar o no.

Respecto a los administradores de contraseñas -que pueden parecer arriesgados para confiar todas las credenciales en un solo proveedor-, están diseñados para la seguridad y si usa el de Google, las personas sabrán podrán estar salvaguardadas de forma predeterminada.

De hecho, la compañía recién lanzó un nuevo cifrado en dispositivos para Google Password Manager, que permite mantener las contraseñas privadas y protegidas con las credenciales de la cuenta de Google antes de que sean enviadas para su almacenamiento.

Respecto a una de las recomendaciones, lo que se aconseja es no hacer clic en enlaces enviados por correos electrónicos, debido a los esquemas de "phishing" que pueden provocar ataques cibernéticos graves. Pero de igual forma puede aprovechar la tecnología del buscador porque tambiés es segura de manera predeterminada, las personas están automáticamente protegidas contra muchos de ellos.

Si usa Chrome, este enviará una advertencia cuando un sitio web sea engañoso. De manera similar, Gmail marca los archivos adjuntos/enlaces de correos electrónicos sospechosos, y Google Password Manager evitará completar las claves de las personas si detecta un sitio web fraudulento.

Con los controles de seguridad adecuados, que están configurados de forma predeterminada en los productos de Google, hay menos de qué preocuparse.

No obstante, depende de usted con quien comparte sus datos, sobre todo en caso de estafas, dado a que hay personas que utilizan todo tipo de artimañas para hacerse pasar por una fuente confiable y obtener información. Los denominados “ingenieros sociales” existen y hacen esto para ganarse la vida.

En comparación con romper la tecnología actual, esta vía es una forma de bajo costo y esfuerzo de obtener los recursos necesarios para cometer un ataque cibernético. En este caso, el llamado es a proteger la información siendo consciente de la “ingeniería social” y aprovechando los productos que son seguros por defecto como Gmail, Chrome, etc.

Tenga en cuenta de que nunca debe entregar cualquier tipo de contraseña o dato de calibre privado por teléfono, menos si en el momento le llegan notificaciones a su celular o correo, de algún sitio pidiéndole una clave.

Otro consejo es cerciorarse de usar la verificación en dos pasos (V2P), esta se refiere a una segunda forma de verificación para acceder a las cuentas además de la contraseña, que podría ser medianto un código enviado al teléfono, una clave de seguridad, etc.

Entonces, si alguien intenta acceder a la cuenta de una persona, será mucho más difícil porque necesitará la clave y una segunda verificación personalizada. Al aplicar V2P para proteger la cuenta de Google, también cubrirá todas las cuentas vinculadas a “iniciar sesión con Google” en cada dispositivo que se abra y ayudará a prevenir ataques digitales.

Por otra parte, puede estar tranquilo/a con la tecnología Bluetooth, ya que es mucho más avanzada y más difícil de penetrar, especialmente en comparación con otras tecnologías, a pesar de que de igual manera se cuestiona como método de emparejamiento y si es un inicio de sesión seguro.

No obstante, usar Bluetooth es muy seguro y, en realidad, no implica emparejamiento. Se usa para asegurarse de que el teléfono esté cerca del dispositivo en el que se está iniciando sesión, lo que confirma que realmente es el o la usuaria quien intenta acceder a su cuenta.

Otra recomendación es aplicar todas las actualizaciones que se han propuesto en los dispositivos, ya que a través de ellas los software a menudo solucionan vulnerabilidades de seguridad.

Cabe mencionar que no hay un equipo de IT dedicado a mantener la información segura por internet, como puede darse en el trabajo, por esto es recomendable inspeccionar regularmente los dispositivos móviles, routers, computadores, etc, en busca de actualizaciones.

El usar un administrador de contraseñas además de la verificación en dos pasos es otra forma de seguridad, como lo es Google Password Manager, el cual le completará automáticamente la clave para los sitios, creará claves seguras, se asegurará de que no se ingresen en sitios maliciosos y alertará a las personas cuando estén en peligro.

La investigación realizada en conjunto con Ipsos muestra que el 40% de las personas aún dan prioridad a la creación de contraseñas que sean fáciles de recordar frente a aquellas que son fuertes y seguras. Los administradores de contraseñas resuelven ese problema recordando las contraseñas asegurándose de que estas sean seguras.

Por último, ante los imprevistos Ces fundamental contar con la recuperación para obtener acceso a las cuentas en caso de que estén bloqueadas, ya que Google trabaja para eliminar las cuentas inactivas por la seguridad de la totalidad de sus usuarios.

Si una cuenta se vuelve inactiva se toman medidas, la recuperación y la habilitación de la verificación en dos pasos garantizarán que no se pierdan datos, por lo que agregar un correo electrónico y un número de teléfono de recuperación a las cuentas e inscribirse en Administrador de cuentas inactivas además de V2P, son algunas acciones que ayudarán en estos casos.