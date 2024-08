Sernac confirmó compensación a los clientes afectados por cortes de luz

Más de 10 días después del severo sistema frontal que impactó fuertemente varias regiones de Chile, miles de hogares aún permanecen sin electricidad, especialmente en la región Metropolitana y La Araucanía.

En respuesta a esta situación, el Ministro de Energía, Diego Pardow, junto con el director del Sernac, Andrés Herrera, han anunciado un proceso de compensación para los clientes afectados por el extenso corte de luz.

El ministro Diego Pardow detalló que las empresas eléctricas han recibido instrucciones para enviar los datos de facturación de los clientes afectados durante la primera quincena de agosto. Esto facilitará la aplicación automática de la compensación establecida por ley, la cual se calcula en función del consumo promedio de energía durante el periodo afectado.

“Esta compensación automática no requiere que los afectados presenten reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Las empresas eléctricas deben calcular la diferencia entre el consumo promedio y el consumo real durante el corte, multiplicando esa diferencia por un factor que determina el monto de la compensación,” detalló Pardow.

Pardow subrayó que, además de la compensación automática, los clientes tienen derecho a una reparación integral por los daños ocasionados por el corte de luz. Esto abarca la pérdida de alimentos y medicamentos, daños a electrodomésticos y otros aparatos, así como el sufrimiento por la prolongada falta de energía eléctrica.

“Hacemos un llamado a las compañías eléctricas a que cumplan con su obligación de materializar estas compensaciones, asegurando que los derechos de los clientes sean respetados,” añadió el ministro Pardow.

Hacemos un llamado a las empresas a no demorar los procesos compensatorios, tanto en el proceso voluntario del @SERNAC como en la compensación por energía no suministrada. No hagamos esperar más a las familias que han vivido esta lamentable situación. pic.twitter.com/FEagdgXlS9

— Diego Pardow (@DiegoPardow) August 12, 2024