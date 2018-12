[Archivo] Claudio Muñoz: “Hay claras muestras de una transformación en el mundo gremial y el mundo empresarial"

Claudio Muñoz, actual presidente de Telefónica, es el nuevo presidente de Icare y tiene grandes planes.

Asumió el cargo la semana pasado, en reemplazo de Juan Benavides, quien ocupó la presidencia entre 2016 y 2017.

Muñoz producto de la meritocracia. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, está ligado a Telefónica desde 1986, cuando realizó su práctica profesional, en la que, en ese entonces, era la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), y es considerado un ejemplo a seguir en el sector privado.

Hace años que pregona la necesidad del empresario de cambiar para adaptarse a este "nuevo Chile" y volver a ser un actor legítimo de este nuevo Chile.

En una extensa entrevista con El Mostrador TV, Muñoz es enfático que los empresarios han entendido que hay que cambiar y lo están haciendo. “Hay claras muestras de una transformación en el mundo gremial y el mundo empresarial, tengo la mejor opinión de lo que está haciendo Bernardo Larraín en Sofofa, lo que hizo hasta antes que renunciara Alfredo Moreno en la CPC, son señales concretas de una actitud distinta desde el mundo del empresariado”.

Sobre el nuevo gabinete, el también presidente de Telefónica dice que la llegada de Moreno al Ministerio de Desarrollo Social es un mensaje potente de que el área social tiene la misma relevancia que el área económica. “Me parece que fortalecer el ministerio de desarrollo social, nombrar al presidente de los empresarios a liderar este ministerio me parece una señal clarísima".

Dice que estamos ante una gran oportunidad, "en el Chile de hoy confluye unos ciudadanos y consumidores que demandan mucho más a las empresas, y no tan solo demandan en términos de productos, sino que demandan más en términos de rol y de en qué espacios debe jugar la empresa en la sociedad”.

Admite que la credibilidad de su sector y es un desafío convencer a la ciudadanía de que los empresarios cambiaron.

“Me parece que esto hay que leerlo como una invitación de quienes estamos en el lado privado, desde Icare, a hacer realidad esto (desarrollo), de que efectivamente nos crean y que el ciudadano de este país diga ‘efectivamente los empresarios cambiaron’ y están trabajando de manera distinta. Yo lo veo como una oportunidad desde una mirada más amplia, pero obviamente hay que ver los resultados en la cancha”.

Muñoz dice que Chile necesita empresarios más díscolos. "Creo que al final estamos al punto de la diversidad, creo que Chile está aprendiendo a darse cuenta de una cosa bastante evidente, si nos miramos todos, uno al lado de otro, somos todos distintos, y el desafío de una sociedad es vivir entre distintos, no vivir entre iguales, y me parece que ahí, desde la empresa privada, podemos demostrar de que no solo creemos en la diversidad, sino que esto es un componente fundamental del desarrollo, al final esto tiene que ver con talento y con sumar distintas opiniones, con discrepar para poder crecer y construir”.

Hace hincapié en que “estamos en la sociedad donde la inteligencia debe ser colectiva, y quienes están del lado de la empresa privada hoy tienen un desafío más grande, tenemos que convencer a esa sociedad de que nos interesa que le vaya bien, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo y el punto de encuentro de Icare puede ayudar en esta línea”.

En la entrevista el ingeniero adelanta sus planes para los próximos dos años: “Lo más importante de Icare es que es un lugar de encuentros, donde podemos hablar de ideas, podemos conocer casos de éxito, podemos debatir y discutir, y tener visiones más comunes sobre cómo podemos avanzar, y en esa línea me motiva mucho seguir en lo que hemos venido haciendo”.

Y explica que “a veces en Chile se entiende que las empresas son solo las grandes empresas, y eso no es así, el empresariado lo conformamos todos, desde las más pequeñas a las más grandes. Quizás trabajar ahí con el mundo del emprendimiento, con las pequeñas y medianas empresas, o las empresas B que están tomando fuerza, probablemente ahí también podamos tener puntos de encuentro donde podamos sumar al país”.

Muñoz también promete promete incorporar a más mujeres a Icare. “Nos han criticado en redes sociales por la poca participación de las mujeres, pero estamos aprendiendo”. Y se atreve incluso a admitir que que dado los cambios culturales que estamos viviendo, es probable que sea necesario evaluar la presencia de promotoras en la Enade.

Para ver la entrevista completa, haga click en la imagen de portada o entre directamente a El Mostrador TV.