Blumel trata de aclarar enredo sobre el 4% de la reforma previsional: no irá a las AFP sino a una cuenta de los trabajadores

La creación de un ente público que administre el 4% de cotización individual fue el punto clave que ayudó a que el Partido Radical (PR) y la Democracia Cristiana (DC) aprobaran la idea de legislar la reforma de pensiones.

Punto para el Gobierno con ayuda de la oposición que el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, valoró y sacó al limpio en una compleja semana legislativa para la administración Piñera.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado aseguró que el principal objetivo de La Moneda es que mejoren las pensiones de la gran mayoría de pensionados del país.

El titular de la Segpres explicó que el proyecto aumenta las rentas de 2,6 millones de adultos mayores que actualmente están pensionados, aumentando la básica solidaria, aumentando el aporte previsional solidario, creando un nuevo pilar solidario para subir las pensiones de las mujeres y la clase media con un nuevo seguro de dependencia física para adultos mayores no valentes.

Además, el aumento de la tasa de cotización de 4 puntos -que será de cargo del empleador- será "la solución de largo plazo para que las pensiones puedan mejorar", aseguró Blumel.

Buena intención del Gobierno que, queriendo o no, generó una confusión sobre la administración de ese 4% de cotización adicional.

Blumel adelantó que el ahorro previsional les pertenece a los trabajadores; por lo tanto, se destinará a la cuenta de los trabajadores.

"Ese 4% no irá a las AFP, y por eso crearemos un consejo público que estará a cargo de esa nueva cotización, la que irá íntegra a la cuenta individual de los trabajadores", comentó el ministro.

Cabe mencionar que la confusión se generó luego que el jefe de las finanzas públicas, el ministro Felipe Larraín, sostuviera que “no necesariamente el ente público va a administrar el 4% adicional”.

Blumel y la oposición

El secretario de Estado también hizo mención al rol de la oposición en el avance del Ejecutivo en la Cámara de Diputados. "Lo que hemos visto durante el primer año de gobierno es que efectivamente la oposición tiene dos grandes almas", manifestó.

A juicio de Blumel, una es básicamente obstructiva, "que solo sabe decir que no y rechazar los proyectos del Gobierno para causarle un daño político" y hay otro sector que crecientemente ha ido adquiriendo fuerza en la oposición, "que es más abierto, que cree en el diálogo y que entiende que la política no es blanco o negro, y lo más importante: entiende que la buena política no son los eslóganes, sino los diálogos y acuerdos para poder avanzar", señaló.

Blumel se refiere a la DC y dice que desde el Gobierno han visto es la posibilidad de construir acuerdos institucionales con la directiva, con sus parlamentarios, con los jefes de bancada, "que nos han permitido aprobar la idea de legislar la modernización tributaria y la reforma de las pensiones".

"Más que al Ejecutivo, lo que nosotros esperamos de la oposición es que haya sectores que se sumen a este camino de búsqueda de diálogo y de acuerdos y no se queden encerrados en su sectores más extremos, en posiciones de trinchera, pauteados fundamentalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista", concluyó.