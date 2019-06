DC golpea la mesa y prende las alarmas por reforma previsional

A las 4 de la tarde de este lunes, la Democracia Cristiana (DC) inició su Consejo Nacional en el que se abordará la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, y las dudas surgidas respecto al compromiso alcanzado entre el Ejecutivo y la falange referente a la reforma previsional.

La rendición del Mandatario de cuentas al país dejó un nuevo flanco abierto entre la DC y el Gobierno de Piñera, luego que durante su discurso ante el Congreso Pleno asegurara que los trabajadores tienen derecho a elegir quién administra sus fondos de pensiones.

“El ahorro previsional les pertenece a los trabajadores, nadie debe utilizarlos para otros propósitos y son ellos quienes tienen derecho a decidir quién los administra”, dijo el Mandatario, abriendo las críticas del partido que aprobó la idea de legislar la Reforma de Pensiones con una serie de condiciones, entre ellas que un ente público administrara el 4% de cotización adicional.

En ese contexto la declaración no dejó contentos a los militantes DC, especialmente a su presidente Fuad Chahín, quien a través de Twitter acusó que el Presidente desconoce "descaradamente" el acuerdo adoptado con la colectividad, que prevé que sea un ente estatal, autónomo y único quien administre esos fondos.

"Mi posición desde un inicio ha sido contraria a esta reforma de pensiones, dado que no existen garantías reales de que el 4% sea administrado por una entidad estatal, ni menos aún incorpora elementos de solidaridad intergeneracional en el sistema. Luego del anuncio del Presidente el sábado y las ‘aclaraciones’ posteriores, se aleja aún más de existir aquella alternativa, por lo que espero que el partido y el resto de la bancada sostengan una posición en esa línea", dijo el diputado Víctor Torres -integrante del consejo- a La Tercera PM.

Otro integrante del consejo admite que será un "consejo complejo", quien rememora que es la primera reunión luego de la marginación de Raúl Soto de la comisión de Trabajo, tras desmarcarse del acuerdo con el Gobierno y votar en contra de la idea de legislar la reforma previsional.

En tanto, otro integrante de la instancia aseguró que es "materialmente imposible" que el Ejecutivo cumpla con su compromiso con la DC y con las condiciones que puso el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, quien aseguró que el Gobierno no concurrirá con su voto si se margina a las AFP.

"Si el Presidente quiere llevar adelante una política de acuerdos, mejorar el clima político y avanzar en reformas consensuadas en beneficio de la gente, no me imagino un escenario donde él no honre la palabra comprometida. De la seriedad con que el gobierno se tome la tramitación del proyecto y la generación de acuerdos va a depender el contar con los votos suficientes para sacar adelante una reforma que debe apuntar no solo a mejorar las pensiones a futuro sino sobre todo hoy para nuestros pensionados de clase media", dijo la senadora Carolina Goic.

En tanto, el nuevo integrante de la comisión de Trabajo, el diputado Gabriel Silber, dijo esta mañana en La Tercera TV que "Piñera no se puede actuar de manera esquizofrénica… si la DC asume un costo político con su sector , el propio costo debe asumirlo el presidente Piñera".

Las presiones de Gabriel Ascencio

El Jefe de la Bancada de Diputados DC, Gabriel Ascencio señaló hoy que “sólo retomaremos el diálogo con el gobierno cuando presenten oficialmente las indicaciones al proyecto de pensiones”.

El parlamentario agregó que “una vez que el Presidente, sus ministros y sus parlamentarios se pongan de acuerdo, recién en ese momento podríamos entrar de nuevo en disposición de volver a conversar”.

“Pero hoy día, así como están las cosas, no hay ninguna posibilidad de retomar el dialogo con el gobierno, y la bancada de la DC no va a establecer ningún tipo de relación hasta que el gobierno aclare realmente cual es su disposición y eso lo vamos a saber cuando presente las indicaciones con las cuales se trabaja formalmente en el Congreso”.

“Esperamos que a través de esas indicaciones, el gobierno pueda señalar claramente cuál es la idea que tienen en relación a qué pasará con el 4 % adicional, a la forma de incorporar solidaridad intergeneracional, al adelantamiento del pago de los pensionados del pilar solidario o a la incorporación del factor género en ese proyecto que son los compromisos que nosotros tenemos, pero queremos indicaciones y las queremos los antes posible”.

“Cuando tengamos las indicaciones, las leeremos, las conversaremos veremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y en ese momento recién vamos a tener la posibilidad de retomar el dialogo, pero hasta ahora, no hay mucho que hacer en este proyecto de pensiones hasta que el gobierno no aclare su posición”.

El diputado Ascencio agregó que “sin embargo, a mi me parece que la situación al contrario de aclararse se ha ido agravando mucho más porque hoy día la posición que tenemos del gobierno es absolutamente confusa”.

“No basta con que los ministros hayan salido a aclarar lo que el presidente dijo en la cuenta. No basta que el Presidente haya intentado aclararlo en entrevistas de ayer, sino que el gobierno sigue desconociendo un acuerdo muy claro que tiene con la Democracia Cristiana para ver la posibilidad de avanzar en el proyecto de pensiones”, finalizó.