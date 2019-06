Fernando Montes al pizarrón: vocero de las víctimas de jesuitas lo acusa de ser “uno de los grandes encubridores que hay en Chile”

“Fernando Montes es uno de los grandes encubridores que hay en Chile". La declaración corresponde al vocero de los denunciantes de los jesuitas, Allan Pineda, en medio de los casos de abusos sexuales que sacude a esta congregación, apunta de lleno al exrector del Colegio San Ignacio El Bosque y exrector de la Universidad Alberto Hurtado.

La congregación y sus autoridades han sido blanco de fuertes críticas por su actuar “secreto y sigiloso” en materia de abusos, y de mirar hacia el techo a la hora de abordar estos temas.

“Hay una red de encubrimiento muy grande dentro de la Compañía de Jesús", asegura el portavoz de los denunciantes de los jesuitas, y en esta trama identifica con nombre y apellido al exrector de la Universidad Alberto Hurtado.

"Existe prohibición de hablar, dicen que no saben y saben o sea tenemos varios casos de sacerdotes que tienen conocimiento de los abusos, le bajan el perfil. Fernando Montes es uno de los grandes encubridores que hay en Chile de parte de los jesuitas", dijo en entrevista con "Cadena Nacional" de Vía X.

La Compañía de Jesús se encuentra en el ojo del huracán tras las denuncias de abusos sexuales y de poder contra el fallecido sacerdote Renato Poblete, un hombre emblemático de la compañía por su rol de capellán del Hogar de Cristo y sus fuertes conexiones con la elite política y empresarial del país. A esto se suman otros casos que han sacudido a la congregación, como la apertura de una investigación contra el sacerdote Alejandro Longueira Montes, hermano del exsenador y exministro Pablo Longueira.

Los dardos contra Montes

Pero no es primera vez que aparece el nombre de Fernando Montes. El sacerdote fue emplazado en su momento por el animador de televisión José Miguel Viñuela, exalumno del Colegio San Ignacio El Bosque, por las denuncias de los abusos cometidos por el sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga. Y en enero pasado, Pablo Torche, un ex alumno del ese establecimiento, en una columna publicada en El Mostrador, aludió al rol que tuvo el sacerdote ante los abusos sexuales en el colegio.

“Fernando Montes tendrá que asumir, y explicar, que en la década de los ochenta la práctica de Jaime Guzmán Astaburuaga de fotografiar a adolescentes desnudos, era completamente aceptada en el establecimiento, y que no suscitaba críticas de parte de los apoderados, profesores, ni tampoco de él como rector. No digo que él tuviera conocimiento de los abusos, pero su ceguera frente al comportamiento de Guzmán, así como su eventual responsabilidad en los abusos cometidos en el colegio del que era rector, es algo que tendrá que explicar frente a la opinión pública, o los tribunales, en caso de que los delitos no estén prescritos, cosa que creo improbable”, escribe en su columna.

Cabe recordar que en 2018 la Congregación para la Doctrina de la Fe les ordenó abrir un proceso contra el sacerdote Guzmán Astaburuaga. Pero las denuncias de abusos a menores en su contra fueron mantenidas en secreto desde el año 2010, según la congregación, porque había sido un requerimiento de la víctima.

En el libro Rebaño, el periodista Óscar Contardo aborda el caso de otro denunciante que fue abusado por Eugenio Valenzuela, el exprovincial de los jesuitas que el año 2013 dejó su cargo por “conductas imprudentes”, según explicó la congregación en ese momento.

De acuerdo a lo que relata el libro, ese caso fue dejado en manos del sacerdote Fernando Montes, a quien desde la segunda reunión que tuvieron pidió que, en adelante, estuviera presente un psiquiatra. “Sin embargo, desde el momento en que Atala debía ir a declarar, Fernando Montes se resistió a la presencia del psiquiatra. La conversación se tensó cuando el denunciante le reclamó a Montes por el intempestivo cambio de condiciones y el sacerdote le respondió de forma agresiva: ‘Tú tenías 18 años y sabías perfecto lo que hacías. Hasta te gustó’”, reza la publicación de Contardo.

Las respuestas de Montes en todos estos casos han sido vagas. Incluso, respecto a las denuncias sobre Renato Poblete, aseguró estar “sorprendido y dolido” ante las informaciones. Pero sus detractores apuntan al doble rasero con que han actuado los jesuitas en esta materia. “Lo vi pontificando en cuanto al encubrimiento de Karadima cuando en los jesuitas ha pasado lo mismo”, acusó en una entrevista el periodista Oscar Contardo.