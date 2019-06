Si San Ramón fuera Chile: un estudio electoral sobre militancia y representación local

Si San Ramón fuera Chile, nuestro país tendría 1,1 millones de militantes de partidos políticos (actualmente son un poco menos de 550 mil), de los cuales el 62% serían socialistas, es decir, casi 700 mil almas estarían inscritas en ese partido (actualmente el padrón total de esa colectividad no supera los 49 mil) y evidentemente, con esos indicadores, la abstención no sería un problema.

¿Qué hace que San Ramón sea una comuna especial? Esencialmente la cantidad de militantes socialistas inscritos en ese partido, mismo del alcalde, en un número que sobrepasa con creces a todo el resto de las comunas del país independiente del partido: 3.899 a febrero de este año 2019.

Durante los últimos 4 años, San Ramón fue la comuna con más militantes inscritos de un partido en Chile, independiente del alcalde que haya tenido o tenga alguna localidad. Pero a finales de 2018, se fusionaron por sobrevivencia administrativa el PRO (Meo) y el Partido PAIS (Alejandro Navarro), y Concepción en la Región de Biobío, se convirtió en la comuna con más militantes de un partido, con 4.212, obteniendo ahora San Ramón un segundo lugar, pero por lejos la primera asociada al partido del alcalde en relación con el total de electores de esa comuna.

No obstante el nivel de adscripción, en San Ramón no vota mucha gente, más bien poca, el 2016 en la elección municipal llegaron no más de 23 mil electores, teniendo un padrón de poco más de 82 mil personas. En otras palabras, la abstención arrecia con más del 72%, pues es una comuna aún muy vulnerable que no obstante su alta penetración política socialista, no cuenta con una participación electoral sólida, y sus indicadores de organizaciones sociales, como ejes de participación social, se centran en comités de allegados, centros de padres y clubes deportivos esencialmente, con un número de menos de la mitad que su vecina comuna de La Granja (un poco más poblada que San Ramón).

En San Ramón el alcalde actual fue electo con poco más de 15 mil votos de un total de 82 mil inscritos, elección que contó con una participación válida de 23 mil electores, en otras palabras con una abstención exacta de 71,6%.

Pero ¿hay comunas parecidas a San Ramón en otras partes de Chile? Y la respuesta es negativa, en esa envergadura de porcentajes no hay.

Evidentemente ha sido el alcalde el principal impulsor de esa explosión socialista, por lo cual nos preguntamos, si había otros alcaldes en el país, con números o porcentajes parecidos o más altos.

Si tomamos todos los alcaldes de Chile que tienen un partido político detrás o han sido inscritos por alguna colectividad, y vemos cuantos militantes hay de sus partidos comunalmente, en relación al total de electores: el promedio nacional llega a sólo el 0,53%. Caso que para San Ramón es de 4,7%. En otras palabras, solo el 0,53% en promedio, son militantes del mismo partido del alcalde en cada comuna del país.

En detalle, de las 345 comunas que hay en Chile, 296 tiene alcalde asociado a algún partido político, el resto son independientes. La suma de todos los electores asociados a alcaldes “políticos” es de 12.269.430, y el remanente asociado a independientes llega 2.038.394. Esa suma da el padrón total de electores: 14.307.824. En otras palabras, el 0,53% que hablábamos antes, se relaciona solo con 296 comunas y los 12.269.430 de electores.

Segmentemos; Para comunas “grandes”, es decir, con más de 70 mil electores, las únicas dos localidades que asoman con más militantes del partido del alcalde son; El Bosque (PS), con 1,5% del total de electores y Lo Barnechea, con un 1,6% de militantes de RN. El resto bastante lejanas y acercándose al promedio de 0,53%.

En las comunas intermedias de 70 mil a 25 mil electores destacan Huechuraba (PPD), Lampa (RN), Lota (Ind. PS) y La Ligua (PC), todas en torno al 1,3% de militantes del partido del alcalde, en relación al padrón total comunal.

Finalmente en las comunas rurales, con electorados con menos de 25 mil, encontramos porcentajes un poco más altos en un grupo de comunas, que van desde el 3,4% al 2,5%, en las siguientes localidades: Cabrero, Diego de Almagro, Tierra Amarilla, Tucapel, Canela, Cisnes, Camiña y Laguna Blanca. Con masas de militantes del partido del alcalde desde los 431 a 102 casos (San Ramón sobrepasa los 3,800 militantes socialistas)

La distinción entre comunas grandes, intermedias y rurales es relevante, pues no es lo mismo movilizar a inscribirse a un partido político a familiares, vecinos y amigos como pudiera ser en una localidad rural o pequeña, que hacer ese proceso en una comuna urbana, con más de 82 mil electores como es San Ramón.

Uno de los aspectos que más sorprende de la gráfica anterior, es que San Ramón supera a Las Condes en militantes del partido del alcalde, no obstante que la comuna del barrio alto concentra gran parte de los sectores más acomodados del país (como propensión de voto de derecha), así como una participación electoral que triplica a San Ramón, y por sobre todo que Las Condes ostenta un padrón de más de 250 mil electores, tres veces el de la comuna de la zona sur. Con todo, la UDI no alcanza los 3 mil militantes, en comparación a los casi 4 mil de San Ramón. En tercer lugar de la gráfica N°1 observamos la comuna de El Bosque, con 1,4% de militantes sobre el padrón de ese lugar del partido del alcalde, el cual roza los 140 mil electores y poco más de mil novecientos militantes socialistas.

En la gráfica siguiente N°2, distinguimos los diez porcentajes más altos del país respecto a la relación entre militantes del partido del alcalde y sus electorados, independiente del tamaño electoral de la comuna.

Grafica N°2: Las diez comunas con porcentaje más alto de la relación entre partido del alcalde sobre el padrón total, más número de militantes del partido del alcalde.

Como observamos en la gráfica anterior, aparte de San Ramón, la comuna de Tucapel en Ñuble es la más cercana en porcentaje en militantes del partido del alcalde (RN), sobre el padrón total de electores, con un 3,5%. Esta comuna cuenta con 30% de población rural y con un electorado muy pequeño de solo 12 mil habilitados. En tercer lugar aparece la comuna de Diego de Almagro, con un 3,1% de militantes del PC sobre el total de electores, y un electorado en torno a los 14 mil habilitados.

En general todas las comunas donde el porcentaje de influencia del partido del alcalde es alto, son comunas pequeñas y con población rural relevante. Por lo cual, el caso de San Ramón como comuna urbana sobresale aún más en su singularidad.

En la gráfica N°3 podemos visualizar la proporción que ocupan los militantes del partido del alcalde en el número total de militantes de la comuna de todos los partidos políticos, expresados en porcentajes sobre el total.

Grafica N°3: Las diez comunas con mayor proporción de militantes del partido del alcalde sobre el total de militanes de todos los partidos politicos en la comuna, en %.

De la tabla anterior podemos distinguir que del total de militantes de la comuna de San Ramón, un 63% son del PS, seguido por la comuna de Tucapel en Ñuble, donde el 59% son militantes RN, y en tercera posición otro alcalde de RN, de Papudo, con un 51% de los inscritos en los registros de esa comuna costera sobre el total de militantes.

Finalmente en la gráfica N°4, examinamos si la antigüedad del alcalde ejerce alguna influencia en la cantidad de militantes de este (su mismo partido) en cada comuna.

Gráfica N°4: Comunas con alcaldes con mas períodos, sus militantes comunales sobre el total de electores en %.

Como observamos en la gráfica anterior, la rural localidad de Camiña en el norte de Chile, concentra el 2,6% de militantes del partido del alcalde RN sobre el padrón total de esa localidad. Le sigue la ya comentada comuna de El Bosque, con un 1,4%, y luego Pudahuel y Quillota con porcentajes cercanos al promedio nacional.

Algunas conclusiones

Los indicadores de inscripción de militantes socialistas en los registros electorales de San Ramón, están fuera de toda tendencia país, contando todos los partidos políticos y comunas de Chile, siendo un caso atípico a estudiar.

Por otra parte, que casi el 5% de todos los habilitados para votar sean militantes de un solo partido en San Ramón, presenta también otra singularidad, pues en una comuna que vota solo el 28% para elecciones locales, contar con una base del 5% es una gran ventaja, tanto para elecciones abiertas como internas de ese partido.

Los números atípicos que presenta San Ramón están por sobre el tamaño electoral de la comuna, su concentración urbana, emplazamiento territorial o cualquier otra variable electoral conocida. No se observan otros alcaldes de partidos diversos con indicadores que se acerquen a los de San Ramón.

Tampoco se observa una relación con la antigüedad de los alcaldes en sus comunas, ya que los ediles emblemáticos en antigüedad de El Bosque, Camiña, Pudahuel o Quillota, no tienen necesariamente las mismas características en sus respectivas comunas como si se observan en la comuna estudiada.

Finalmente, no se observa un efecto virtuoso de los inscritos socialistas que afecten positivamente la participación política en elecciones (podría ser más alta dada la capilaridad política), no obstante sus niveles de abstención son bastante parecidos a sus vecinas comunas de La Granja y La Cisterna.

Nota: Todos las cifras acá exhibidas son de fuente abierta del Servel.