La dramática situación de los venezolanos varados en la frontera de Chacalluta no sólo ha causado gran preocupación por el drama humanitario que enfrentan estos ciudadanos, sino también abrió un duro frente a frente entre instituciones como el Servicio Jesuita Migrantes (SJM) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con el Gobierno.

El INDH, que durante la semana exhortó al Gobierno a permitir inmediatamente el ingreso a Chile, ahora acusó al Ejecutivo de vulnerar un "acuerdo de palabra" en el que se comprometía a ayudar a 63 migrantes venezolanos que estaban varados en el paso fronterizo ubicado en el límite de Chile con Perú.

La presidenta de la institución, Consuelo Contreras, aseguró que el Gobierno "prometió que las personas que llegarán a Tacna iban a tener un trato especial". Por consiguiente familias y niños venezolanos tomaron un bus en dirección al lugar, pero al llegar "se desconoció el acuerdo, dejando a la gente en la calle", dijo a Radio Cooperativa.

Su crítica se sumó a las del director del SJM, José Tomás Vicuña, quien volvió a comparar la actitud del Gobierno en esta coyuntura con la adoptada por el Presidente Sebastián Piñera en febrero pasado, cuando se trasladó a Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana para dejar ayuda humanitaria.

"Los Derechos Humanos no son hasta que me convenga", sostuvo a CNN Chile, añadiendo que "cuando dejamos a lactantes cuatro días en la frontera quiere decir que ya no nos sensibiliza la situación y que realmente ya no nos importa" .

"No quiero que ingresen aquellos que hacen daño"

Ante esta complicada situación, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, desde la Cumbre de Líderes G20 en Japón, defendió el accionar del Gobierno en esta materia, señalando que "estamos tomando medidas especiales para proteger mejor nuestras fronteras".

"Estamos defendiendo una causa que es justa y que es noble: que las personas que entren a Chile entren diciendo la verdad y respetando nuestra legislación", añadió.

"No queremos que ingresen a nuestro país aquellos que nos causan daño", cerró, en una frase que causó polémica. De hecho, la exministra Mariana Aylwin lo refutó en Twitter: “Presidente: está mal informado. Los venezolanos q están en Chacalluta no vienen a causar daño, tienen familiares acá muchos son profesionales y arrancan de un país destruido por una dictadura corrupta. Es incoherente defender DDHH en Venezuela y pasarlos x alto en Chacalluta”.

Para la diputada comunista, Karol Cariola, “lo administrativo no puede primar sobre lo humanitario” y “lo que no debe ocurrir, y eso es una convicción, de que el Presidente Sebastián Piñera tienda a tomar una posición similar a la que está tomando el Presidente de los Estados Unidos".

Otro político que hizo ver la contradicción de la política migratoria de este Gobierno fue el senador socialista José Miguel Insulza. A juicio del parlamentario por Arica-Parinacota, con la implementación de la Visa Democrática, “los venezolanos fueron llamados diciéndoles que los íbamos a atender y ahora no se les deja entrar". Además, puso el foco en que “estamos creando un caos nosotros mismos por incapacidad de adaptar nuestros servicios en un país que ha multiplicado por 6 o 7 veces su cantidad de migrantes”.

"Dejaron a los haitianos en la calle vendiendo Súper 8"

Otra respuesta del Gobierno vino desde el jefe de Director Nacional de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior, Álvaro Bellolio, quien se fue en picada contra las organizaciones que han criticado las medidas migratorias.

En conversación con Radio Universo, Bellolio sostuvo que "antes el mismo INDH y el SJM no hicieron nada cuando había ciudadanos haitianos llegando en avión, por la noche, con un sobre cerrado, con billetes… los dejaron botados en las calles vendiendo Súper 8 en todas las esquinas".

Bellolio dijo que ambas organizaciones "incentivan a las personas a venir como falsos turistas o de manera irregular", lo que significa "condenarlos a estar en la calle y a tener dificultad de acceso a los servicios y no poder respetar plenamente sus derechos sociales”.

En relación a la visa consular exigida por el Gobierno chileno a los venezolanos, el funcionario de La Moneda señaló que se debió a la detección de una "sobreestadía" del turismo y el alto porcentaje de solicitudes de visas.

"Cuando entran a Chile dice que vienen por turismo pero su intención real es otra (…) seguir fomentando un sistema donde la personas parte su proceso en Chile mintiendo, creemos que es nefasto", indicó.

Sobre las acusaciones del INDH sobre el no cumplimiento del acuerdo que implicaba a ayudar a 63 personas varadas en Chacalluta, Bellolio sostuvo que “hacerse cargo de la población venezolana de Perú es complejo (…) ver el alojamiento de los migrantes venezolanos en otras partes del mundo es complejo. (…) Chile no se puede hacer cargo del alojamiento de todos los migrantes vulnerables de Venezuela en el mundo”.

Bellolio es citado a la Cámara

Pero en medio de esta polémica, la diputada DC y presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la cámara, Joanna Pérez, anunció que "hemos citado al Director Nacional de Extranjería y Migraciones, Alvaro Bellolio, para que nos explique la situación que se ha producido en el complejo Fronterizo de Chacalluta".

"Queremos que el Director de Extranjería nos entregue todos los antecedentes respecto a esta situación, a la forma cómo ha actuado el gobierno frente al deseo de los migrantes venezolanos de ingresar a Chile en busca de una nueva vida y a los nuevos requisitos de visado que se les exige. Además, analizar cuál ha sido la coordinación que, al respecto, se ha tenido con la PDI”, sostuvo.

La parlamentaria indicó que según información del INDH, "hay cerca 150 migrantes venezolanos que están instalados en Chacalluta y 190 en el paso fronterizo de Colchane, en la frontera con Bolivia, con temperaturas bajo cero y a gran altura en plena cordillera".

Además, no tienen acceso a agua potable, alimentación y están pernoctando en las calles. Además hay 400 personas que están el Consulado de Chile en La Paz, Bolivia, esperando hacer los trámites para obtener la Visa de Responsabilidad Democrática”, detalló.