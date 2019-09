"Llegó tarde": PS reacciona a nuevos dichos de Cecilia Pérez y anuncia reunión para evaluar continuidad del bloqueo en el Congreso

Sigue la polémica entre el PS y La Moneda. Todo comenzó cuando la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, dijo que la acusación constitucional que pretendía impulsar el Partido Socialista contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, era en realidad para “ocultar lo que todos los chilenos queremos saber: qué relación tiene el PS con el narcotráfico”.

Sus palabras sacaron ronchas en la oposición y la ministra salió a reacomodar sus palabras. Pérez dijo esta mañana que “no creemos que el PS ni toda su militancia tengan un vínculo con el narcotráfico, sin perjuicio de que los hechos de San Ramón son muy graves, deben ser esclarecidos en su totalidad".

La secretaria de Estado también llamó al PS a deponer el bloqueo que decidieron iniciar tras sus dichos. Y es que en la colectividad de izquierda decidieron iniciar un bloqueo parlamentario, impidiendo a subsecretarios y asesores entrar a las comisiones del congreso.

Frente a esto, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, salió nuevamente al paso y, según consigna radio Cooperativa, dijo que las declaraciones de la vocera, "aunque tardías, ratifican lo que hemos señalado desde el primer día: no existen tales vínculos institucionales y el Gobierno sabe que son falsos".

El senador añadió que "lamentamos que se haya utilizado esta falsedad para insultar a todos los socialistas como forma de presionar, para que los diputados no ejerzan las atribuciones que le confiere la Constitución en defensa de la educación". Esto último en referencia a la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos.

A sus palabras se sumó el también senador socialista Rabindranath Quinteros, quien apuntó a que "la ministra Pérez, desgraciadamente, no entiende la gravedad de sus declaraciones iniciales. Ella le ha tratado de bajar el perfil, llama a cuidar a las instituciones, pero no da una explicación clara".

"Ella debe disculparse derechamente por sus declaraciones. A mí no me deja conforme, me deja con sabor a poco. Hizo la declaración para cumplir", añadió.

Se reunirán este lunes para evaluar continuidad de bloqueo

Posterior a las últimas palabras de la ministra Cecilia Pérez, militantes del Partido Socialista anunciaron que se reunirán este lunes para determinar los próximos pasos a seguir.

Sobre esto, el senador PS Juan Pablo Letelier indicó que se reunirán para tomar una decisión respecto a cómo actuarán tras los nuevos dichos de la ministra.

El senador Letelier agregó que la ministra debe hacerse cargo de sus acciones y que, con un poco de humildad, podría revertir la situación.

Todo esto mientras que parlamentarios de Chile Vamos presentarán un voto de censura contra los presidentes de 18 comisiones, acusando bloqueo legislativo. Bajo esa premisa, Letelier dijo que son minoría en el parlamento y que si quieren bloquear las relaciones es su opción.