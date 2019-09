Llueven críticas sobre Nicolás Ibáñez por quejarse que “ningún gobierno se la ha jugado por los empresarios”

El ex dueño de los supermercados Líder, el empresario Nicolás Ibáñez, se refirió a la contingencia nacional, dando su filosa opinion sobre el proyecto de las 40 horas y la gestión del Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, una frase fue la que se robó todas las miradas y fue altamente criticada en redes sociales.

El ex controlador de D&S (ahora Walmart Chile) aseguró que "ningún Gobierno se la ha jugado por los empresarios" y que el actual ha sido populista.

"Es como mal visto esto de ser empresario", dijo Ibáñez al mismo tiempo que señaló como algo "negativo para el desarrollo de un país" criticar a los empresarios o ignorarlos, cuando "son los que tiran del carro".

"Esto no quiere decir que sean más importantes. Tienen que actuar dentro un contexto, pero tienen que ser una de las patas de la mesa y una pata muy importante de la mesa", añadió.

En tono contradictorio, respecto al apoyo del actual Gobierno al empresariado, Ibáñez puntualizó que estos no necesitan apoyo para surgir. Según él, "un empresario, si no lo apoyan, si lo critican, se va no más. Y obviamente que hay países que son expertos en atraer a empresarios y darles todo tipo de facilidades", dijo.

A juicio del reconocido admirador de Augusto Pinochet y financista de Chile Vamos y la derecha en general, las normas ambientales que rigen actualmente son "absurdamente complejas y absurdamente exigentes".

"Definitivamente éste vive en una galaxia paralela donde la gente sólo se puede mirar el ombligo", "Descaro infinito de este 'emprendedor' y "Es una cara de r..."; fueron algunos de los comentarios más suaves que recibió el empresario a través de Twitter.

Ibáñez y las 40 horas

El empresario que en 2002 compró todos los ejemplares del diario La Nación Domingo para que no se conociera una acusación de violencia intrafamiliar en su contra de parte de su ahora ex esposa, también se fue contra el proyecto de las 40 horas, el que considera una “treta” del Partido Comunista.

Ibáñez manifestó que la iniciativa pretende “darnos el lujo de trabajar menos y relajarnos, justamente cuando es evidente que hay una ventaja competitiva enorme del Asia con su cultura del trabajo y de la disciplina”.

“El tema no es cuántas horas se trabaja, sino cuál es el nivel de productividad y cuáles son los ingresos a los cuales pueden aspirar las personas, independientemente del horario de trabajo. Y si la gente por trabajar menos, pero con alta productividad, gana más, bueno, bendita sea, pero el eslogan de reducir la jornada laboral, porque sí no más, es un ofrecimiento de una liviandad y una irresponsabilidad máximas“, agregó.

Consultado por si el Gobierno pecó de populista por intentar igualar la iniciativa de la diputada Vallejo, Ibáñez fue tajante. “Yo diría que sí. Hay un cierto grado de populismo de parte del gobierno, reconociendo que es muy difícil ser gobierno y plantear los temas complejos con total honestidad en un ambiente donde no hay un deseo de ser serio como es el Parlamento actual”, concluyó.