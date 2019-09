"Me da pena por Brasil": Bachelet responde a dichos de Bolsonaro sobre la muerte de su padre en dictadura

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet se refirió a los dichos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La exmandataria dijo sentir “pena por Brasil” al recordar la defensa que el jefe de Estado del vecino país hizo sobre la dictadura de Pinochet, quien justificó incluso la muerte de su padre a manos del régimen.

“Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que (Chile) no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil”, dijo la expresidenta en entrevista con Televisión Nacional de Chile.

Cabe mencionar que Bolsonaro celebró el “coraje” que tuvo la dictadura chilena para detener a la izquierda y a “comunistas como su padre”, un general de aviación que murió en la cárcel en 1974 tras ser torturado por la dictadura.

Bachelet añadió que la “reducción del espacio democrático no es solo en Brasil”, en medio de una extensa entrevista con TVN, difundida parcialmente este domingo por el diario La Tercera, en la que consideró que en derechos humanos “no hay ningún país que sea perfecto”.

Bachelet también reiteró su “verdad” ante nuevas versiones de la prensa que vinculan su campaña de 2014 -para acceder a su segundo mandato en La Moneda- con aportes de la constructora brasileña OAS.

“Mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido, ni tuve nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa”, señaló la mandataria que calificó de “extraño” el resurgir del tema en los medios.

Sobre su rol ante la crisis en Venezuela, Bachelet consideró que muchos erróneamente la ven como “la virgen María”, la que puede solucionar el drama.

“Soy alta comisionada y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos”, agregó.

Para las Naciones Unidas, “Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro”, añadió Bachelet asegurando que no volverá a ser candidata a la presidencia de Chile.

La exmandataria también abordó la polémica con el cantante español Miguel Bosé, quien hace unos meses la instó públicamente a que “moviera sus nalgas” para ir a Venezuela y ver en persona la situación del país.

“No sé por qué tuvo esa reacción. La verdad es que me sorprendí mucho (…). O sea, él estuvo en un acto. Un acto. Y cuando iba a Chile, me llamaba. No lo sé, la verdad es que no tengo idea. Yo sé que él no lo ha pasado bien en el último tiempo en su vida, ha tenido algunas dificultades personales, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque de nuevo, después me escribió disculpándose, pero… disculpándose (…), insistiendo en lo mismo. En esto que yo tenía que ir. Entonces no sé si tendrá algún vinculo personal con alguien de Venezuela que lo hacía estar tan… (Iracundo)”, comentó la alta comisionada.