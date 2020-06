Ossandón pone el dedo en la llaga de La Moneda: “A este Gobierno lo controlan Evópoli y Larroulet, gente súper dogmática”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, salió en respaldo del presidente del partido, Mario Desbordes. No solo lo defendió de las críticas lanzadas por su antecesor Carlos Larraín, sino también avaló su postura respecto a la idea del retiro del 10% de los fondos de la AFP para ir en ayuda de la clase media golpeada por la pandemia y, además, compartió sus dardos contra el Segundo Piso, al que sindica como uno de los responsables de los errores de la conducción del Gobierno.

En entrevista con La Segunda, el senador por la Región Metropolitana señaló que “durante este mes el Gobierno todos los días le ha puesto algo en bandeja a la oposición para que le pueda cortar la cabeza. Todos los días un error. Desde los músicos en el funeral de Bernardino Piñera hasta irse contra la autonomía del Poder Legislativo. Ahí demuestra la falta de experiencia política de Evópoli y del poder que manda todo, que es Cristián Larroulet (…). A este Gobierno lo controlan Evópoli y Larroulet, gente súper dogmática”, apuntó, sumándose a las críticas que lanzó durante la semana el timonel RN hacia el poderoso jefe de asesores de Palacio.

Otro punto en el que Ossandón prestó respaldo a Desbordes fue en la idea de retirar el 10% de los fondos de las AFP, una propuesta que fue rechazada de plano por el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, militante de Evópoli, al igual que por este partido y la UDI.

A juicio de Ossandón, en Chile Vamos “no se ha logrado entender que a partir del 18 de octubre quedó en evidencia que había cosas que no podían esperar. Ahora cuando la pandemia tiene el desastre, en Chile ya nadie se preocupa mucho de la regla fiscal. Las ideologías quedaron sobrepasadas y las tradicionales concepciones de nuestro sector han quedado superadas por la realidad”.

Postnatal de emergencia

Según el senador RN, es hora de “empezar a usar el sentido común más que los dogmatismos”, un concepto que también debe ser empleado –en su visión– en el caso de la discusión del postnatal de emergencia que el Gobierno busca bloquear con una propuesta alternativa.

En el caso puntual del postnatal de emergencia, que apoyó con su voto en la Cámara Alta, Ossandón explica que no solo se trata de una moción “constitucional”, sino es “mucho más simple y concreta que el proyecto presentado ayer por el Gobierno”.

“Con la iniciativa del Presidente, los recursos salen del seguro de cesantía de las madres; está el riesgo de que contagien a sus hijos por haber ido a trabajar; y las mujeres del sector público no podrán usar ese derecho en tanto no pueden acogerse al seguro de cesantía”, puntualizó.

El ataque de Carlos Larraín

En la carrera interna de RN, Ossandón ratificó que apoyará al actual presidente de la colectividad. “Desbordes tomó la bandera de la derecha social que veníamos levantando hace tiempo (…). Todos los partidos no saben qué hacer, hay que reconectar con la gente y él está interpretando eso”, subrayó.

En alusión a los dichos de Carlos Larraín, quien dijo en La Segunda que no votará por Desbordes porque “ está llevando a RN a la izquierda”, Ossandón sostuvo que “eso es no reconocer lo que estamos viviendo”.

“Yo creo que don Carlos es del grupo de los que no se están dando cuenta de la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Cuando yo veo actuar a la derecha tradicional en temas como el constitucional, algunos económicos, las aguas, ahí uno comprende por qué Chile tuvo Reforma Agraria y por qué Chile llegó a la Unidad Popular, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver”, finalizó.