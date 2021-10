Los excusados: invitados a la comisión por la acusación constitucional contra Piñera que brillan por su ausencia

El caso Dominga y los antecedentes revelados por los Pandora Papers –la compraventa de la minera en Islas Vírgenes entre el Presidente Sebastián Piñera y su amigo Carlos Alberto Délano– remecieron a toda la política y en especial al Gobierno, en tiempos en que las exigencias y la probidad para las autoridades son más altas que hasta hace algunos años. Una postura que se manifiesta, por ejemplo, en la distancia que han tomado todos los candidatos presidenciales, incluido el abanderado oficialista, Sebastián Sichel, quien si bien no apoya la acusación constitucional –y dijo esperar que el Presidente Sebastián Piñera sea inocente–, sí hizo un cuestionamiento ético y manifestó ser partidario de una comisión investigadora. En suma, nadie hizo una defensa férrea al Jefe de Estado, solo La Moneda a través de sus ministros y el propio Jefe de Estado.

El escándalo político del caso se dio además ad portas de una de las elecciones más importantes de los últimos años y –a juicio de varios parlamentarios– en uno de los momentos más polarizados del país. En ese contexto, y con la crítica dura por el caso Dominga, las instancias políticas que se conformaron en el Congreso podrían verse permeadas por dicha realidad. "Nadie quiere meterse en este saco, porque es como caer en saco roto", apuntó un diputado oficialista.

En el caso de la comisión que revisará la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera, son varios los que se han excusado de asistir o que simplemente no han ido, sin explicar las razones. La comisión, hasta este miércoles 27 de octubre, ha invitado a 47 personas, de las que al menos un tercio no asistió. La situación se complejiza porque esta instancia, a diferencia de las comisiones permanentes del Congreso, no tiene la facultad de obligar a asistir a funcionarios públicos citados, sumándose a la no obligatoriedad de quienes son llamados en calidad de invitados.

El 19 de octubre fue la primera instancia, presidida por la diputada PS Maya Fernández, acompañada por Virginia Troncoso (IND), el "díscolo" Pepe Auth (IND), Raúl Alarcón (IND) y Paulina Núñez (RN), en la que comenzaron a recibir a los invitados. Algunos han asistido; otros, declinaron la citación.

Entre este grupo de "excusados", están el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el exfiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. El primero –invitado para la tarde del 19 de octubre– se excusó a través de una carta en la que señaló que, dado que hay una investigación desformalizada en curso, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno, a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, “no resulta procedente que este Fiscal Nacional pudiera referirse a tales antecedentes, teniendo en consideración además, que le está impedido a este Fiscal Nacional impartir instrucciones particulares en un caso concreto”.

En la misiva, insistió en que “estos hechos investigados penalmente por la Fiscal Regional de Valparaíso, están sujetos a reserva establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal, lo cual nos impide concurrir a vuestra citación”. Debido a esta situación, el diputado Auth planteó enviar un cuestionario al Fiscal Nacional, lo que fue aceptado por el resto de integrantes de la comisión, además de solicitar la carpeta investigativa en contra del Mandatario por el caso Exalmar de 2017.

Guerra, en tanto, fue invitado para la tarde del 20 de octubre. Sin embargo, se excusó afirmando que “no es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje, la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echenique, la cual es independiente y de naturaleza diversa a aquella que es objeto de actual indagación por la comisión de la honorable Cámara de Diputados”.

Matías Asún Hamel, director nacional de Greenpeace e invitado el 20 de octubre, se excusó debido a incompatibilidad de agenda, pero envió una serie de documentos sobre el proyecto Dominga, para que la comisión pueda conocer su posición.

El 21 de octubre fueron invitados Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía; y Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda. Ambos se excusaron: el primero por compromisos académicos previos y el segundo por estar fuera del país y no tener conexión. En la tarde de este mismo día, fue invitado Nicolás Noguera, CEO de Inversiones Odisea, quien también se excusó e indicó que está preparando una minuta explicativa con los documentos de soporte correspondiente.

El 25 de octubre fueron invitadas varias autoridades de la Región de Coquimbo, entre quienes se encontraban Alejandro García y Carlos Lillo, Seremi de Salud y Seremi de Economía, respectivamente, de la señalada región. El primero se excusó debido a motivos de planificación, coordinación y gestión en el marco de la pandemia por COVID-19 y el correspondiente proceso de vacunación. El segundo, en tanto, se excusó señalando que ya expuso su superior jerárquico, el subsecretario de Economía, Julio Pertuzé.

Esa misma jornada también fue invitado José Manuel Rebolledo Cáceres, exdirector ejecutivo de Conaf, quien se excusó por razones médicas familiares.

El 27 de octubre fue invitado Juan Gabriel Valdés, abogado y exministro de Relaciones Exteriores, pero se excusó puntualizando que se encuentra en el sur del país y que tiene un compromiso a la misma hora.

Otro de los que se excusó en primera instancia fue Alex Muñoz, director de National Geographic para Latinoamérica, y quien había sido invitado para el 20 de octubre. Las excusas de Muñoz refirieron que se encontraba fuera de Chile e iba viajando en el horario de la sesión, pero dejó en claro que, dada la importancia del tema a tratar, quería estar presente. Por tal motivo, fue invitado para el 27 de octubre.

Hay otros invitados que no han participado pero que no se han excusado, como Dominique Hervé, Abogada Ambientalista; Marcela Cubillos, actual convencional y ex ministra del Medio Ambiente; y Liesbeth Van Der Meer, vicepresidenta de Oceana.

A juicio del analista y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, las ausencias tienen que ver con una cierta irrelevancia de lo que puedan exponer en la comisión en relación al voto político que darán los parlamentarios en la Sala. "Al final, el factor que más pesa es que no tiene ningún efecto concurrir a esa comisión, porque su informe no es vinculante. Y así ha pasado en ocasiones anteriores. Es una decisión política que van a tomar los parlamentarios, más allá de los antecedentes que ellos puedan aportar".

Lo anterior está pasa esencialmente, según Moreno, porque "dado lo mediático que va a ser esto, por la exposición que va a tener en la opinión pública, varios ven un daño en su propia reputación", y por eso deciden no ir, tomar distancia del caso. En cuanto a la ausencia del fiscal nacional y del exfiscal Guerra, sostuvo que "hay un intento de un blindaje institucional a la figura del Presidente, porque ellos consideran que ya con haber abierto nuevamente la causa están redimiendo sus culpas frente a la ciudadanía, pero más que eso tampoco quieren hacer".

A eso, algunos diputados suman que se hace complejo poder contar con todas las personas que citan, pues no tienen la facultad para obligarlos a asistir, como ocurre en todas las comisiones.

El resumen de todas las jornadas

El primer día no hubo invitados a la comisión revisora, lo que sí ocurrió el 19 de octubre, celebrada de manera híbrida (presencial y virtual). En aquella instancia, fueron invitados Dominique Hervé, Abogada Ambientalista; Enrique Aldunate, abogado; Marcelo Drago, abogado; Llankiray Díaz Díaz, abogada, y Ezio Costa, abogado Medioambientalista. Solo asistieron Llankiray Díaz, Marcelo Drago y Ezio Costa, quienes discutieron sobre la materia objeto de la Acusación Constitucional.

Ese mismo día, pero en el horario de la tarde, fueron invitados Jorge Abbott, Fiscal Nacional; Sergio Jara, periodista; Pedro Ramírez, director de CIPER Chile; y a Francisca Skoknic, editora de LaBot. Salvo Abbott, los demás asistieron. Además se sumó Aldunate, quien había sido invitado en la mañana.

Una jornada más tarde -el 20 de octubre- la comisión citó a Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente; a los ex ministros del Medio Ambiente Marcelo Mena y Marcela Cubillos; a Liesbeth Van Der Meer, vicepresidenta de Oceana; Alex Muñoz, Director de National Geographic para Latinoamérica y a Matías Asún Hamel, Director Nacional de GreenPeace. Muñoz se excusó debido a que se encontraba fuera de Chile e iba viajando en el horario de la sesión, al igual que Asún, quien por agenda no pudo asistir pero envió una serie de documentos sobre el proyecto Dominga, para que la comisión pueda conocer su posición. Cubillos y Van Der Meer no asistieron y no dieron explicaciones. Solo participó Schmidt y Mena.

En la tarde del 20 de octubre, fueron citados Francisco Saffie, abogado tributario; Ricardo Escobar, abogado; Julian Alcayaga, economista y abogado; Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (AFIICH); Marcos González, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (ANEIICH) y Manuel Guerra, ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente. Éste último se excusó afirmando que “no es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje, la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echenique, la cual es independiente y de naturaleza diversa a aquella que es objeto de actual indagación por la comisión de la honorable Cámara de Diputados”. Saffie, Escobar, González y Apablaza asistieron.

El 21 de octubre, en la sesión de la mañana, fueron citados Luis Felipe Céspedes, ex Ministro de Economía; Rodrigo Valdés, ex Ministro de Hacienda; Julio Pertuzé, Subsecretario de Economía; Pablo Herman Herrera, ex Delegado Presidencial en Coquimbo; Juan Fernández, Seremi del Medio Ambiente de Coquimbo, y Claudia Martínez Guajardo, Directora Regional del Servicio de Evaluación Medioambiental (SEA) de Coquimbo. Ni Céspedes ni Valdés asistieron, el primero por compromisos académicos previos y el segundo por estar fuera del país y no tener conexión. Herman Herrera no asistió.

En la sesión de la tarde, en tanto, fueron invitados Fernando Barraza, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), y Nicolás Noguera, CEO de Inversiones Odisea. Noguera se excusó e indicó que está preparando una minuta explicativa con los documentos de soporte correspondiente. La que sí asistió fue Claudia Martínez, quien había sido invitada en la mañana. Barraza explicó, durante su exposición, aseguró que el negocio hecho en Islas Vírgenes cumple con la normativa legal vigente a esa época. "Vemos que se aplica el artículo 12 de la ley del impuesto a la renta vigente a la época en donde, al percibir el contribuyente chileno la renta de fuente extranjera, la renta es reconocida para los fines tributarios", indicó.

Este lunes 25 fue la siguiente sesión. Estuvieron citados Alejandro García, Seremi de Salud de la Región de Coquimbo; Carlos Lillo, Seremi de Economía de la Región de Coquimbo; Álvaro Herrera, Seremi de Energía de la Región de Coquimbo; Pedro Rojas, Seremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo; Rodrigo Órdenes, Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo; Abel Espinoza, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo; Juan Fuentes, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo, Emilio Lazo, Seremi de Minería de la Región de Coquimbo; Marcelo Telias Ortiz, Seremi de Desarrollo Social y Familia; Rodrigo Munita Necochea, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y José Manuel Rebolledo Cáceres, ex Director Ejecutivo de Conaf. De manera telemática asistieron Herrera, Rojas, Órdenes, Espinoza, Fuentes, Lazo y Munita. Se excusaron García, Lillo y Rebolledo.

El martes 26, fueron citados Julián Alcayaga, abogado; Luis Mariano Rendon, abogado; Romanina Morales, abogada; Pablo Herman, ex Delegado Presidencial en Coquimbo; Juan Gabriel Valdés, abogado y Carlos Mena, abogado. Herman ya había citado el pasado 21 de octubre, y Alcayaga el 20 de octubre. En esta instancia asistieron todos, salvo Valdés.

Para este miércoles 27, los invitados a la comisión son Alex Muñoz, Director de National Geographic Latinoamérica y quien ya había sido invitado el 20 de octubre; Jaime Gajardo, académico de Derecho Constitucional e Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Marisol Peña, abogada constitucionalista y Patricio Zapata, abogado constitucionalista.

El plazo para que el Mandatario presente su respuesta vence el 28 de octubre. Desde la comisión indicaron que mientras ocurra ese plazo, seguirán citando gente. Hasta ahora, han sido invitadas 47 personas. El viernes recibirán a los abogados del Presidente Piñera, y sesionarán desde ese viernes hasta el próximo -incluido sábado- jornada donde se votará.

A los que quieren citar

Si bien este es el listado oficial de invitados a la comisión, han surgido otros nombres para que estén presentes en alguna de las sesiones de la comisión revisora.

El caso más notable es el de la petición que hizo el diputado socialista Leonardo Soto, quien propuso que a la instancia sean citados los hijos del Mandatario y también la esposa de este. "Me parece prudente, conveniente y necesario (...) que se invite a declarar a esta comisión a los que participaron en ese contrato, me refiero a los hijos del Presidente Sebastián Piñera", dijo.

Ante tal solicitud, la presidenta de la comisión, Maya Fernández, incorporó los nombres en la lista de invitados, pero sin establecer una fecha para la presencia de los mencionados. A la salida de la sesión de este martes, Fernández dijo que cursaron las invitaciones a Morel e hijos para este miércoles.

Carlos Pavez, exsuperintendente de Valores y Seguros, fue otro de los nombres propuestos. Otras propuestas de invitados son Jorge Rodríguez y Pablo Badenier, ya que, según el diputado Osvaldo Urrutia, "participaron en el proceso".