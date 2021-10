Exfiscal Guerra y director del SII se suman a la lista de ausentes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Presidente Piñera

Este miércoles, la comisión revisora de la acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera -presidida por la socialista Maya Fernández- está sesionando para analizar el libelo acusatorio contra el Mandatario, presentada por la oposición por los antecedentes revelados sobre la compraventa de la minera Dominga, en el marco de los Pandora Papers.

La instancia -a la que fueron invitados los exministros de Medio Ambiente, Marcela Cubillos y Marcelo Mena, junto a la actual titular de la cartera, Carolina Schmidt- tiene un gran ausente: el exfiscal Manuel Guerra, quien se excusó de asistir por medio de una carta, argumentando que "no es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje, la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echenique".

Para Guerra, no parece "adecuado mezclar ambos niveles de responsabilidad cuando tienen fuentes y contenidos de distinta naturaleza".

"No me corresponde emitir comentarios ni opiniones en respeto del trabajo que lleva adelante la señora fiscal regional de Valparaíso, la cual se refiere además a eventuales delitos tributarios, de soborno y cohecho, todos distintos a aquellos que me correspondió investigar", sostuvo el expersecutor.

Al respecto, la diputada Fernández dijo que "uno de los antecedentes es a propósito de la entrevista. Nosotros lo invitamos dado que él habló en un medio y creemos que era importante escucharlo en la comisión".

"Creo que era importante que si ocurrió en los medios, por qué no sale en la comisión donde estamos abordando un tema de suma importancia", agregó.

Desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) también se excusaron de participar en la comisión. En el caso del director del SII, Fernando Barraza, Fernández señaló que "dos veces lo hemos invitado y no ha podido por agenda. Vamos a insistir y esperamos tenerlo en la comisión".

Guerra y Barraza se suman al fiscal nacional Jorge Abbott, quien ayer también fue el gran ausente de la comisión revisora. De acuerdo a Abbott, dado que hay una investigación desformalizada en curso, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, "no resulta procedente que este Fiscal Nacional pudiera referirse a tales antecedentes, teniendo en consideración además, que le está impedido a este Fiscal Nacional impartir instrucciones particulares en un caso concreto".