Encuesta Data Influye: Boric lidera carrera presidencial y le saca cinco puntos de ventaja a Kast

A 18 días de las elecciones presidenciales, la carrera sigue dominada por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en primer lugar, seguido del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, según reveló la encuesta Data Influye de octubre.

El sondeo -el último de esta consultora antes del black out de encuestas- contradice otros estudios que han puesto al líder de ultraderecha a la cabeza de la carrera, y revela que Gabriel Boric tiene 32%, con José Antonio Kast en segunda plaza con un 27%. El ex UDI sube 10,9 puntos desde el anterior sondeo, aunque Boric también incrementa su adhesión, en 6,3 puntos con respecto a la medición anterior.

Para Axel Callís, director de Tú Influyes, lo que evidencia este sondeo es que “la segunda vuelta se adelantó y hay dos candidatos en competencia”. “Esta encuesta despeja bastante el tema de la primera vuelta. Lo que está sucediendo es que la segunda vuelta se está adelantando, la derecha ya tiene decidido por quién va a votar, el voto útil se está trasladando a primera vuelta y el vitrineo electoral está absolutamente disminuyendo. Se está adelantando la segunda vuelta con bastante base”, explicó a El Mostrador.

La candidata de la centroizquierda, Yasna Provoste, en tanto, figura en el tercer puesto con 13% (+1,5 puntos), mientras que el cuarto lugar es ocupado por el abanderado de Chile Podemos + Sebastián Sichel, quien obtiene el 9% de las preferencias y cae 3,1 puntos.

Más atrás aparecen el representante del Partido de la Gente, Franco Parisi (8%), el líder del PRO Marco Enríquez-Ominami (4%) y el candidato de Unión Patriótica Eduardo Artés (2%). Este sondeo aplicó un filtro en esta pregunta y no se incluyen personas que declaran que no votarán en primera vuelta y se suprimen de esta medición el “No voto” y “Aún no lo decido” medidas en septiembre.

El voto Apruebo de Kast

En el repunte de Kast hay varios elementos llamativos. “El venía subiendo con los debates y tuvo una subida importante después de la conmemoración del 18 de octubre. Hay un público que ve con incertidumbre y temor el futuro y también la violencia la afecta mucho. Esto, sumado a los desaciertos de Sichel, generado este vaso comunicante en el electorado de la derecha tradicional, esencialmente de la UDI”, parte señalando Callís.

Asimismo, cruzando la conducta electoral declarada con respecto al plebiscito de octubre del 2020, el 63% del apoyo de Kast viene del Rechazo, el 23% del Apruebo y el 10% de personas que no participaron de ese proceso.

En los otros candidatos, el desglose de la votación es más esperable y en el caso de Sebastián Sichel, el 34% proviene del Rechazo y el 51% del Apruebo. Gabriel Boric y Yasna Provoste tienen un 97 y un 92% de composición de Apruebo.

“Un cuarto de las personas que vota por Kast viene del Apruebo, y esto rompe el mito de que su votación es solo de personas que votaron Rechazo o pensar que por Kast está votando solo la derecha. El está trayendo público de afuera del sector, pero es un misterio si este electorado va a votar el 21 de noviembre”, advierte el director de Tú Influyes.

Lo de Kast también va asociado a la alta valoración que logra su despliegue preelectoral, ya que a juicio de los encuestados es el candidato que ha realizado la mejor campaña presidencial, con el 32% de las respuestas. Le sigue Boric con 22% y mucho más atrás Provoste (8%), Parisi (6%), Enríquez-Ominami (5%), Sichel (4%) y Artés (1%).

“De Kast reconocen que es la mejor campaña, es quien ha cometido menos errores, es lejos el más definido en fotos y debates, ha sabido aprovechar sus momentos. Entrega definiciones simples a problemas antiguos y complejos y a parte de la ciudadanía eso le convence”, acota Callís.

Provoste, en todo caso, aparece liderando la lámina en la consulta de quién es su segunda opción presidencial, con un 20%. En este ítem supera a Sichel (15%), ME-O (10%), Parisi (8%), Artés (7%) y Kast (7%).

Con Sichel, debiera esperarse un alza, tomando en cuenta que tiene un bolsón de 650 mil votos de las primarias, lo cual debiera traducirse en al menos un 10% en esta primera vuelta.

Ojo con los errores no forzados

Si bien la carrera podría parecer sellada, no se descartan que haya cambios en los últimos metros, sobre todo considerando algunos hitos que aún faltan, como el debate presidencial televisivo del 15 de noviembre. Esto, considerando que estos espacios son considerados como el que más incide en el voto, con un 37% de las menciones. El 18% señala que “ninguno” y el 17% indicó a las redes sociales. La franja televisiva apenas logra un 2% de las menciones.

“Pero lo que hemos aprendido este año es que los errores de los candidatos son tan grandes que no se excluye nada. La debilidad de Lavín y los errores de Jadue en términos de debate los llevaron a desfondarse, entonces no hay que descartar nada. Si las cosas siguen como están, lo más probable es que (Boric y Kast) son los candidatos que van a estar en segunda vuelta, pero no hay excluir errores no forzados”, sentencia el sociólogo.

Cero ambiente

Otro elemento importante que arrojó la encuesta es el cero ambiente que hay para las otras elecciones programadas para el 21 de noviembre. Si bien el 95% dice estar informado de las presidenciales, la cifra baja a un 58% en senadores, un 54% en diputados y apenas un 34% en cores. “Es por lejos la campaña parlamentaria más desinformada desde la vuelta a la democracia y esto es super alarmante”, finaliza Callís.