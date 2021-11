Último debate presidencial: Kast se tropieza consigo mismo a 100 metros de la meta

Un Sebastián Sichel al ataque, un José Antonio Kast debilitado y un Marco Enríquez-Ominami que no se guardó nada y atacó tanto a la izquierda como a la derecha. Esa fue la tónica del último debate presidencial organizado por Anatel, antes de la primera vuelta del próximo domingo 21 de noviembre.

El primer bloque estuvo intenso, con un Sichel siendo más frontal y marcando claras diferencias con un Kast descolocado, que hizo aguas desde el principio y que no se sabía su propio programa de gobierno, lo que quedó demostrado cuando le preguntaron sobre las termoeléctricas: ""Si lo dice en mi programa, lo rechazo. No vamos a hacer ninguna. Yo no quiero abrir ninguna termoeléctrica".

"Tenemos que dejar de hablar del pasado, y citar a Pinochet me parece un error", dijo Sichel en una de sus intervenciones, aludiendo al líder del Partido Republicano por su defensa de la dictadura de Augusto Pinochet. También lo criticó por no aprobar la Ley Cholito y por su rechazo a la COP en Chile.

Otro punto donde marcó diferencias fue en el segundo bloque, cuando les preguntaron a los candidatos sobre temas de género, y la inclusión del libro "Nicolás tiene dos papás" en el sistema educativo: "La protección superior del niño pasa por protegerlo y no tratarlo como anormal cuando su familia es distinta a lo que ellos conciben como normal".

El candidato de Chile Podemos + también se fue en picada contra Boric por sus declaraciones a favor de Fidel Castro y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Otra intervención en la que marcó diferencias, fue cuando emplazó a Provoste y Boric a poner fin a la ley de indulto: "Voy a tener el coraje de dejar presos a aquellos que saquean pymes, de proteger a Carabineros si es necesario".

Kast, el gran derrotado

Kast fue el gran derrotado de la noche. El candidato del Partido Republicano marcó su peor desempeño en un debate presidencial, especialmente en la segunda parte cuando se trataron temas valóricos. El candidato inició su primera alocución mostrando una bandera de Cuba: "En algún momento se dará la libertad para ustedes", dijo.

Al ser consultado sobre la inclusión en el sistema educativo del libro "Nicolás tiene dos papás", y si considera que es ideologizar, sostuvo que "en la medida que no esté el acuerdo de los padres, sí. Porque ellos son los primeros educadores".

Además Boric lo repasó por su programa de gobierno: "Aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los DD.HH. de todos y todas. Y acá lo importante es que necesitamos un presidente de todos los chilenos (...) que sea capaz de escuchar. ¿Han visto a José Antonio Kast pactar con alguien que piense diferente?".

Otro punto en donde Kast mostró falencias fue en el tema económico: "Vamos a bajar de manera importante los tributos, a eficientar el gasto público, a eliminar la burocracia, vamos a quitar las barreras que tienen las pymes para desarrollarse, vamos a buscar todo el desarrollo tecnológico posible, y que vamos a trabajar en energías renovables".

En esta parte del debate, Sebastián Sichel se lanzó nuevamente contra Kast: "No sabías cual era la expectativa de crecimiento futura", le enrostró, a lo que el candidato de ultraderecha evitó replicar.

El tema del aborto también lo incomodó. Consultado sobre su propuesta de derogar la ley de aborto en tres causales, dijo que "si es ley yo no tengo cómo. Hoy no tenemos una mayoría parlamentaria. Tengo que decirle a las personas que si algún día se genera la mayoría parlamentaria en Chile, yo soy contrario al aborto. Creo en la democracia, pero si el Congreso aprueba una ley y yo no tengo la mayoría, claramente eso va a ser ley. Que yo comparta o que sea la ley que me guste, no lo comparto".

ME-O el otro protagonista

Marco Enríquez-Ominami fue otro de los protagonistas de la noche, atacando en varias oportunidades a Kast, diciendo que es un riesgo para la democracia y tildándolo incluso como el "doctor miedo". "Es una anormalidad que usted pase a segunda vuelta", dijo en un punto de sus intervenciones.

"Cuando polariza José Antonio Kast ahuyenta la inversión extranjera, y cuando el encargado económico de Boric dice que quiere 'meter inestabilidad', también ahuyenta", sostuvo.

Pero no se quedó ahí y también atacó a Boric en más de una ocasión: "Hoy un jefe de estado no está para estar pegando estampillas en todas partes, ser jefe de Estado es relacionarse con los estados", le dijo.

También le encaró que "veo que usted no solo se pierde con las cifras, sino que no conoce la realidad. Las pymes necesitan una base de crédito ¿para qué crear más bancos? BancoEstado y Corfo simplemente avanzando en una base de apoyo, con crédito a base cero, sin UF, ya ayudaría con 4.780 millones de dólares y se aborda una parte de la inflación".

Provoste optó a la gobernabilidad

Yasna Provoste fue la otra candidata que pasó desapercibida y no se destacó en relación a sus contendores. La abanderada de Nuevo Pacto Social apuntó a la carta de gobernabilidad, señalando que esta "se construye por muchos y por eso que para nosotros es fundamental que esta gobernabilidad este acompañada de reglas claras en que terminemos con los abusos en los que son permanentemente víctimas los ciudadanos y ciudadanas", dijo en una de sus primeras alocuciones.

"Voté a favor del cuarto retiro y tengo toda las esperanza en saca adelante y que los parlamentarios que apoyan a José Antonio y Sebastián no se sientan atemorizados y puedan votar a favor pensando en las mujeres, las pymes (...) Vamos a ser capaces de transitar gradualmente hacia un sistema público sin fines de lucro", dijo en otro punto del debate.

La senadora defendió sus propuestas económicas, indicando que "es absolutamente clara en que vamos a empezar desde el primer día en una campaña fuerte de una promoción del sindicalismo en nuestro país".

Sobre un eventual pacto con Apruebo Dignidad, dijo: "Tenemos una historia donde hemos dialogado y llegado a acuerdos, no como lo que ha ocurrido últimamente, donde hay quienes creen que solo a partir de la agitación social van a llevar adelante transformaciones, o aquellos nostálgicos de la dictadura".

El debate de Boric

Gabriel Boric tampoco lució en este debate y se vio complicado en algunos puntos. Estuvo contenido y tratando de evitar el error.

Uno de los puntos que lo complicó fue cuando evitó responder sobre si permitiría las barricadas en su eventual gobierno: "Nuestro gobierno resguardará a quienes quieran manifestarse lo hagan con seguridad. Vamos a garantizar el orden público para todos los chilenos y chilenas con pleno respeto a los Derechos Humanos", dijo.

Respecto a la acusación de acoso en su contra, dijo que "estoy totalmente disponible a toda investigación, ya sea en sede judicial o en base a los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas. Yo no tengo nada que esconder, que jamás he cometido acoso, y tengo el deber de reflexionar respecto de situaciones machistas que podamos haber cometido en el pasado, que tanto antes como hoy no son correctos (...) No hay hoy una acusación presentada pero estoy totalmente disponible para cualquier tipo de investigación porque no basta que yo afirme mi inocencia, se le tienen que entregar todas las garantías a quienes se han sentido y han sido víctimas de acoso, abuso o maltrato".

La actuación de Artés

El otro candidato, Eduardo Artés aprovechó una de sus primeras intervenciones para emplazar a Boric sobre Nicaragua: "Es divertido hablar sobre Nicaragua, como lo hace Boric, y decir que el PC se ha alineado. pero gran cantidad de jóvenes de las JJ.CC., y candidatos a diputados están apoyando la candidatura mía a partir de las declaraciones que usted ha hecho".

El abanderado de Unión Patriótica sostuvo -en relación a los presos del estallido- que "desde el punto de vista legal, todas las condiciones para que queden en libertad inmediata, sin ningún tipo de condición. Todos, incluso los que han tenido elementos de defensa frente a la agresión matonesca y brutal por parte de las fuerzas policiales".

Además señaló que "la estatua del General Baquedano no vuelve por ningún motivo y la estatua de Pedro de Valdivia, en la Plaza de Armas, también va a salir de ese lugar".

También defendió las barricadas, argumentando que eran "para defenderse abiertamente de lo que era la agresión de Carabineros que era brutal".