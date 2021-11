No más salmoneras en áreas protegidas: presentan proyecto que prohíbe concesiones en zonas de conservación

Un proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para prohibir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones salmoneras al interior de las áreas protegidas, y establecer un plazo de salida para las concesiones que hoy se encuentran en las áreas de conservación, anunció el diputado Jorge Brito (RD).

Al mismo tiempo, y dado el carácter protegido con el que cuentan estas áreas, el cuerpo legal establece mayores estándares ambientales para el funcionamiento de las concesiones que se sitúen en su interior.

El legislador explicó que “la actividad salmonera ha venido acompañada de una degradación de los ecosistemas marinos y, en especial, de los fondos marinos. Es por eso que es una contradicción que el Estado reconozca la fragilidad de algunos ecosistemas, como ocurre en la Patagonia austral, y al mismo tiempo autorice el funcionamiento de industrias que degradan los ecosistemas”.

El anuncio del parlamentario surge tras una solicitud de más de 60 organizaciones locales, nacionales y extranjeras, junto con comunidades kawésqar, quienes pidieron al diputado y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, la tramitación de una norma que prohíba la instalación de proyectos de cultivo de especies hidrobiológicas exóticas en áreas protegidas.

Algunas de las organizaciones que firmaron esta petición son Patagonia, Fundación Rewilding Chile, el movimiento ciudadano Defendamos Chiloé, Comunidad Indígena Kawésqar, Comunidad ATAP, Fundación Terram, Oceana, ONG FIMA y Fundación Mission Blue, que lidera la destacada oceanógrafa Sylvia Earle, una de las personalidades mundiales que estuvo en la reciente COP26, en Glasgow.

En enero de 2019 se firmó el decreto que crea la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Sin embargo, en menos de tres años de existencia, el Estado ha autorizado 69 concesiones salmoneras en su interior y más de 100 están en trámite para ser aprobadas.

El diputado Brito aseguró que el proyecto es apoyado transversalmente, pues tiene las firmas de parlamentarios del oficialismo, de la oposición y de independientes.

“Esto, porque entendemos que el cuidado de la naturaleza nos necesita a todos y a todas, y esperemos que esa sea la tónica que prime en la Comisión de Pesca, donde vamos a tramitar esto con prontitud, porque si bien hay varios parlamentarios que son férreos defensores de la actividad salmonera, no pueden decir que estas no dañan los ecosistemas donde están funcionando. Esto no da para más”, sostuvo el legislador RD.

Por su parte, el diputado Leonidas Romero (RN), integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara, afirmó que “esta es una excelente iniciativa”. Romero explicó que “hoy la pesca artesanal y los pequeños grupos de pescadores están muy preocupados y molestos porque no se les ha respetado las áreas protegidas” para ejercer sus actividades.

En tanto, la diputada Cristina Girardi (PPD) espera que "este proyecto que estamos presentando con el diputado Jorge Brito efectivamente sirva para poner un freno a esta voracidad de las salmoneras que van destruyendo todo a su paso y que, finalmente, logremos que las áreas de protección sean efectivamente protegidas".