Diputado Mellado y su negativa a dialogar con todos los actores en La Araucanía: “Con los terroristas tu no puedes conversar “

Uno de los diputados que impulsa la extensión del Estado de Excepción en la Región de La Araucanía es el RN Miguel Mellado. Y este martes, tras el ataque que sufrió la comitiva liderada por la ministra Izkia Siches en la zona, volvió a la carga con la petición al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien ya ratificó que no se extenderá.

En conversación con El Mostrador en La Clave, Mellado destacó en primer lugar que la visita de la ministra Siches y compañía a la zona "hay que valorarla, que el primer día haya ido con varios ministros a la Región de La Araucanía, porque eso significa que nosotros hemos permeado con el discurso y que es importante que sea prioridad nacional La Araucanía para este gobierno".

"Es un hecho importante. Era como la línea que hizo Moreno los primeros días de la administración de Piñera. Es la misma línea. Yo creo que conversaron con Moreno como se iba a hacer. A Moreno nunca lo recibieron con balazos en todas las partes donde anduvo y él estuvo días en comunidades conversando en La Araucanía. ¿Cuál es el punto específico? Que quería una foto dentro de Temucuicui. Y como anteriormente el diputado Boric, el diputado Jackson, la diputada Vallejo, la Orsini, etc, habían estado alojando donde Jorge Huenchullán y Queitul en Temucuicui. Entonces les deben haber dicho 'no te preocupes, son amigos nuestros, además va a ir Catrillanca adelante, así que olvídate, no va a pasar absolutamente nada'. Pero por favor, desoyeron a Carabineros que en Inteligencia dijo que era peligroso ir hacia allá porque el 7 de enero del 2021, 850 de la PDI tuvieron que salir arrancando de Temucuicui", agregó.

"En Temucuicui no entra nadie. No se puede censar, no entra la Policía de Investigaciones con 800 personas de elite, Carabineros tampoco entra. Y viene la ministra... es como si estuviera jugando. No se dan cuenta ellos que están en un cargo que tienen que hacer respetar la institucionalidad, pero también tiene que tener la seguridad que corresponde al cargo", reiteró.

En cuanto a la extensión del Estado de Excepción en la zona, Mellado dijo que "se lo hemos dicho públicamente y en privado al gobierno, dado que algunos ministros forman parte del Congreso, que lo dijimos como era, se lo he dicho yo durante años. Yo peleé con mi Presidente, Sebastián Piñera, pública y privadamente, para que tuviéramos Estado de Excepción". Precisamente, este hecho ocurrió bajo esta medida, pero Mellado recalcó que la comitiva ministerial no quiso que estuvieran presentes los efectivos de las Fuerzas Armadas, porque "ellos no quisieron porque iban con la gente que vivía ahí".

"Lo que pasa que ese es un territorio que es de ellos y quieren autodeterminación completa, que no entre nadie y ellos se manejan solos adentro. Y ahora con el tema de la droga, entonces ellos tienen ingreso sin problema y se pueden manejar sin problema con esos ingresos. Pero la verdad es que siempre en el tema de Temucuicui nadie entra ahí, nadie entra y es un territorio aparte. Ello se consideran un territorio aparte y ellos tienen que decir quién entra y quién no entra", agregó. "Acá no existe Estado de Derecho".

"Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que el gobierno -hasta el momento tiene solamente al Delegado Presidencial nombrado- ni siquiera escuchó al gobernador Luciano Rivas. La ministra no se reunió con él. Es una falta de respeto. Por lo menos que lo escuche. Si no significa que hagan lo que nosotros digamos. Pero escúchennos. Nosotros le venimos diciendo al gobierno y a la ministra en especial que escuche a la gente de la región de La Araucanía Reúnase con las víctimas. Escuchen a las víctimas. Es la mejor forma de saber lo que pasa", pidió.

Según Mellado, en la zona hay "un abandono completo" del Estado. "Y también después hay un abandono también de la Fiscalía. Cuando el Fiscal Nacional, que se ha portado muy mal porque los fiscales regionales le han pedido más recursos y él no ha dado más recursos para mayor cantidad de causas en Fiscalía. Sobre el Centro Nansen, aquí hay que reconocerle al obispo Vargas que en paz descanse, le salvó la campana a Michelle Bachelet al final, haciendo una mesa en que estábamos todos los actores regionales y construimos una propuesta. ¿Cuál es lo malo? Es que no se plebiscitó la propuesta para que haya una propuesta de Estado, no de gobierno. ¿Qué pasó con Bachelet? Lo guardo en un escritorio ¿Y qué vino después? Vino Piñera, hizo un Plan Araucanía. Llevó a 11 ministros, entonces se pierde tiempo. ¿Qué pasa ahora? El gobierno de Boric nombró a Raúl Allard, un académico destacadísimo, que lleva cinco años en la Universidad de La Frontera, doctor en todo. Yo no sé si le va a hacer clases a los terroristas o no, pero la verdad que tiene poco trabajo real en La Araucanía con estos temas. Yo espero que le vaya bien porque tiene todo, pero no han nombrado a los seremi".

Mellado incluso mencionó la visita de "Ximena Rincón tiempo atrás, cuando estaba de presidenta del Senado, estuvo cierto tratando de colocar al Senado como un mediador. Estuvo algunas veces en La Araucanía, incluso conversó con las víctimas y en ese momento cambió su voto en uno de las votaciones del Estado de Excepción porque sintió lo que sentimos la gente que vive en La Araucanía. Hay que hacer una diferencia entre la zona urbana y la zona rural. En la zona rural es donde suceden estas cosas, en la zona urbana está la delincuencia común, en la zona rural es donde está el terrorismo, la violencia desatada y la falta de Estado de Derecho. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el camino? Yo concuerdo con Leonardo Soto, gobiernista hoy día, que ayer dijo que hay que tener dos manos. Una que hay que evaluar mantener el Estado de Excepción o algo parecido, pero a la vez en el tema de diálogo. Yo creo que esa es la fórmula".

En cuanto a la medida en sí, Mellado cree que los hechos de violencia han "ido bajando. El Estado de Excepción que hay es un estado que te permite el toque de queda -que no lo van a hacer- y lo otro es controlar las rutas y las carreteras. La ruta 5 Sur fue controlada de una manera muy buena y eso permitió también que llegara fuertemente el turismo en época estival; y los caminos interiores. Pero ¿cuáles caminos interiores? Los caminos transitados interiores que se ocupan normalmente para el tráfico. El camino de entrada de Temucuicui en la entrada se colocan pero no se va hacia adentro porque también porque hay un miedo a poder a tener un enfrentamiento con alguna comunidad, porque si no llegan a relaciones internacionales a este tema. Entonces Carabineros tampoco se mete".

Finalmente, y sobre las medidas de diálogo que promueve el Presidente Gabriel Boric, de dialogar con todos, incluidos los grupos armados, Mellado lo descarta: "con terroristas tú no puedes conversar, tienes que bajar las armas para conversar con los terroristas, porque si no vas a vas a conversar contra la pared. O vienen a conversar con lo que nosotros queremos o no vengan. Eso es una amenaza. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es conversar con los que primero quieren conversar".