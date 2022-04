Clásicos rusos al despeñadero: el daño colateral de la guerra de Ucrania que llegó a la Corporación Cultural de Las Condes

"Al momento en que la Municipalidad de Las Condes se entera de la decisión, nos solicita contactarnos con la compañía encargada de la obra y reprogramar las funciones para lo antes posible, hecho que ya se está llevando a cabo", expresa el comunicado de la Corporación Cultural de Las Condes.

Una interpretación equivocada

Por otro lado, el director de la obra Christian Villarreal, comentó a El Mostrador que la obra ya la habían presentado en otros teatros y municipios con anterioridad y que había tenido una buena recepción del público.

"Se están mezclando peras con manzanas porque Chéjov habla de estas hermanas que viven en este pueblo perdido en el sur y que están siendo testigo de un fin del zarismo y uno como artista por supuesto que está en contra de la guerra que es tan injusta e empatizó con el dolor de los ucranianos y creo que el arte es una forma linda de poder salir con esto adelante, lo que más me importa es que se haga porque es un texto tan bello", comentó el director.

Una de las actrices de la obra, Verónica González, comentó que antes de que la Corporación Cultural de Las Condes publicará la reprogramación de la obra, recibió comentarios de odio en las redes sociales refiriéndose justamente al conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Nosotras fuimos ofendidas o maltratadas a través de las redes sociales casi como si nosotros estuviéramos apoyando la invasión de Putin y la obra no tiene nada que ver con eso", comentó la actriz.

Además agregó que "la obra de Diament se podría haber llamado Nueva York, Kiev o Berlín o Santiago de Chile, es muy insólito lo que está pasando, soy una mujer antiguerra y a favor de los Derechos Humanos. Estamos en tiempos de debatir, de dialogar y no de censurar, no podemos darle la mano a personas que llaman a funa y a la censura por el simple hecho de que la obra está basada en una gran dramaturgia de Chéjov”.

La polémica hace que se cuestione hasta qué límite un boicot a la cultura y artistas rusos es relevante en Chile frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Frente a esta disyuntiva que se ha generado en distintos países del mundo, Cristian Keim, director del Teatro Nacional Chileno (TNCH) comentó que no se está tomando el valor de la obra original.

"Creo que es una acción tomada a la ligera, me da la impresión no se sopesa el valor de la obra ni de la adaptación ni el momento que está viviendo la cultura chilena. Creo que es un error, uno no puede desconocer a determinados autores o la historia de la cultura universal por una coyuntura política específica que esta ocurriendo, encuentro que es absolutamente un despropósito", afirmó.