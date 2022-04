Coordinación del "Rechazo" inició el mismo día que se inauguró la Convención

Se acerca el plazo final para que la Convención Constitucional presente el borrador de la Nueva Constitución, el que tendrá que ser aprobado o rechazado por la ciudadanía en el plebiscito de salida.

La mayoría de ellas favorecen a la opción del "Rechazo" -salvo algunas, como Criteria, que le dan un triunfo a la opción "Apruebo" pero por estrecho margen- en un período en donde la Convención ha sido blanco de fake news e "intoxicación informativa" que terminan por empañar la labor constituyente. En definitiva, hay dos opciones -Apruebo o Rechazo- y un estudio de la Fundación Interpreta, que analizó 7.389.067 menciones en redes sociales sobre la Convención Constituyente desde el inicio de la misma, determinó en qué momento la coordinación de ambas opciones comenzó a trabajar.

"La evidencia internacional sugiere que no. Muddy the waters es un concepto en inglés que significa enturbiar las aguas, y es uno de los posibles resultados observables de una estrategia de manipulación de medios. Este tipo de entornos ya han sido documentados en diversos países del mundo por el Media Manipulation Casebook de la Universidad de Harvard, plataforma que reúne casos de desinformación y manipulación mediática en todo el mundo. Con aquellos antecedentes se hace una revisión de redes sociales –particularmente Twitter– para descifrar cómo se ha ido gestando esta campaña desde que se instaló la Convención y, por consiguiente, comprender con una mirada más amplia los resultados de estas encuestas", dice parte del estudio elaborado por Tomás Lawrence y Patricio Durán.

En esa línea, explican que el 4 de julio -jornada en donde se inauguró la Convención- ya había menciones sobre la opción "Rechazo de Salida". En concreto, ese día hubo 15.048 menciones con los hashtags ligados al Rechazo, principalmente el #RechazodeSalida, que se difundió 12.500 veces. El 5 de julio se registraron más de 15 mil menciones con los hashtags del Rechazo nuevamente, mientras que entre el 4 y el 5 de julio en total solamente se realizaron 732 menciones en total con los hashtags del Apruebo.

Entre el 4 de julio de 2021 y el 12 de abril de 2022, se registraron un total de 176.242 menciones utilizando los hashtags del Apruebo de Salida, por parte de 38.175 autores originales, mientras que en el mismo período encontramos 1.304.022 menciones con los hashtags del Rechazo, por parte de 79.630 autores originales. Esto quiere decir, que el usuario promedio del Rechazo ha tuiteado en promedio 16,3 veces, mientras que el del Apruebo lo ha hecho 4,61 veces. Sin embargo, es importante destacar que un 81% del total de las menciones no hacen referencia ni al Apruebo, ni al Rechazo, lo que da cuenta de un amplio porcentaje de usuarios y menciones que aún no se definen ni por una opción ni por otra.

"¿Por qué desde los inicios del trabajo se ha promovido la opción del Rechazo, incluso si ni siquiera habían comenzado a escribir el texto?", pregunta el estudio. En conversación con El Mostrador, los autores explican esta situación.

"Hay un grupo pequeño de usuarios que la campaña para el rechazo no comenzó hace poco. Si no que se encuentra articulada desde el inicio de la convención, desde el 4 de julio, es un grupo que no le interesa cambiar las cosas, se encuentran cómodos desde sus privilegios. Y que sea, cual sea el resultado, van a rechazarlo", indicó Lawrence.

Durán, en tanto, añadió que "el rechazo de salida ya estaba coordinado desde el día 1 que comienza a funcionar la Convención Constituyente. Entonces obviamente, las encuestas en este momento, donde no hay un texto final de la Constituyente, donde es muy probable que nadie o muy poca gente vaya a decirle apruebo algo que no esté escrito; pero el rechazo ya empezó con una campaña no solo para atacar a la Constituyente, sino que también para posicionar la narrativa del rechazo del inicio de la Constituyente. Entonces es un poco injusto, por decirlo de cierta manera, es como casi engañoso, pero siento que falta ese contexto. Falta entender que el rechazo viene haciendo campaña desde el día 1 de la Constituyente. El cambio de la prueba todavía no se organiza como tal y solo cuando empezaron a salir estas encuestas que daban ganador al rechazo, se empezaron a difundir hashtag del apruebo".

Precisamente hay un factor relevante a considerar, que mencionan ambos autores: desde que comenzaron a aparecer las encuestas que favorecen al Rechazo en las últimas semanas, la actividad del Apruebo inmediatamente comenzó a aumentar. "Vemos a un grupo pequeño que ya esta haciendo un llamado a aprobar, como una posible reacción frente al aumento de la visibilización del rechazo. Pero lo principal es que hay una masa importante de usuarios que aún no toma una decisión. Y esto responde a que aún no esta terminado el proceso para poder tomar una posición", explica Lawrence.

¿Quiénes son los impulsores de esta campaña?

Temas como la salida de Rodrigo Rojas Vade y aprobaciones de artículos en comisiones ayudaron a cimentar esta campaña del Rechazo. Para entender mejor quiénes son las personas que componen esta facción digital, elaborando contenido desde que comenzó a funcionar la Convención, se analizaron a 30.230 usuarios que difundieron los principales hashtags asociados al Rechazo de Salida.

Al analizar las palabras claves que estos usuarios ponen en su biografía, se encuentr un grupo altamente identificado con conceptos como “patriota” o “republicano”, lo que coincide con las anteriores estrategias de “copamiento” y manipulación que identificadas en el reportaje acerca de la Guerrilla Digital contra la Convención mencionado más arriba y el de reconocimiento de cuentas anómalas.

Al observar las cuentas a la que estos usuarios dan más me gusta y retweet, se encuentran varias personalidades cercanas al Partido Republicano, como los convencionales Teresa Marinovic y Bernardo Fontaine, el excandidato presidencial José Antonio Kast, los diputados Gonzalo de la Carrera y Johannes Kaiser, y el exministro de Pinochet, Sergio Melnick.

Finalmente, observar los hashtags que esta facción digital ha difundido durante las últimas semanas, se permiten analizar en un contexto más amplio cuál es su agenda. Entre ellos, se encuentran temas como “Quinto Retiro”, “Giorgio Gate”, “Renuncia Izkia” o “Renuncia Boric”.

Lea el estudio completo en el siguiente link.