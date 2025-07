Imputado por agredir a conserje fue capturado en Cuiabá: detienen a Martín de Los Santos en Brasil

Martín de Los Santos Lehmann, acusado de agredir gravemente a un conserje en Vitacura, fue detenido en Cuiabá, Brasil, gracias a una operación conjunta entre la Policía Federal de Brasil y la PDI de Chile. Aunque se pensaba que estaba en Sao Paulo, fue capturado a más de 1.500 km en Mato Grosso. La Fiscalía ya inició los trámites de extradición y se realizará una audiencia este viernes para revisar su solicitud de regreso a Chile.

Huenchumilla y Provoste analizan efecto Jara para la DC: es “lo que nos queda” y que decida la Junta

El senador Francisco Huenchumilla (DC) destacó la importancia de evaluar con realismo político el triunfo de Jeannette Jara (PC) en las primarias presidenciales. Aseguró que la DC debe considerar una posible coalición con Jara solo si se logra un acuerdo sobre programa y lista parlamentaria. Rechazó alianzas con otros candidatos como Harold Mayne-Nicholls o Marco Enríquez-Ominami, destacando la necesidad de un análisis racional. Yasna Provoste también respaldó la postura de Huenchumilla, subrayando que la decisión de apoyo debe basarse en tres ejes clave: gobernabilidad, programa y representación parlamentaria.

“Ni Jara ni Matthei”: Undurraga reafirma postura electoral en cuenta regresiva de la DC

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, aseguró que la mayoría del partido no respalda ni a Jeannette Jara (PC) ni a Evelyn Matthei (UDI) tras las primarias del oficialismo. En una intervención en el Congreso, destacó que la decisión debe tomarse en la Junta Nacional del 26 de julio, señalando que la falta de una candidatura que represente al centro progresista podría fragmentar el voto. Mientras tanto, algunos sectores de la DC evalúan posibles alternativas, como Harold Mayne-Nicholls o Marcelo Trivelli.

“Sería absurdo”: ministro Montes niega rechazo a viviendas ofrecidas por CChC y ordena investigación

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, desmintió que el Gobierno haya rechazado las 1.862 viviendas ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción para la reconstrucción en Valparaíso, y ordenó una investigación interna para aclarar el caso. Montes pidió no hacer juicios apresurados y destacó que los proyectos habitacionales deben ser evaluados en función de diversos factores. La investigación busca esclarecer las razones detrás del rechazo y responder a las preocupaciones generadas en la CChC y la ciudadanía.

Round en el PS: Naranjo acusa hostigamiento y Vodanovic responde que “ya está en edad de jubilación”

El diputado Jaime Naranjo denunció su expulsión de la bancada socialista, acusando a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, de actuar por motivos electorales, ya que Naranjo planea competir por la senaturía de la Región del Maule, escaño que ocupa Vodanovic. La senadora, por su parte, respondió que el quiebre se debió a conflictos internos y descalificaciones constantes. Naranjo, quien renunció al PS en noviembre, anticipó que buscará una nueva bancada, mientras la situación marca un fuerte enfrentamiento político y personal dentro del Partido Socialista.

Xi Jinping decide no ir a la cumbre de los BRICS en Brasil

En un hecho inédito, el presidente de China, Xi Jinping, no viajará a la cumbre de los BRICS que se llevará a cabo este 6 y 7 de julio en Brasil. Según detalló el ministerio de Exteriores del gigante asiático, Jinping será reemplazado por el primer ministro chino, Li Qiang, en el encuentro que tendrá lugar en Río de Janeiro y en el que estará presente el presidente Gabriel Boric. De esta manera, será la primera vez que Xi no participará presencialmente en una cumbre de los BRICS desde que asumió el poder en 2013, según recoge Europa Press. Por el momento el gobierno asiático no ha dado a conocer las razones por las que su máxima autoridad no viajará a la reunión de líderes mundiales.

Indicadores económicos para hoy

Al 3 de julio de 2025, los principales indicadores económicos de Chile, según el Banco Central, se presentan como sigue:

Unidad de Fomento (UF): $39.274,92 CLP

Unidad Tributaria Mensual (UTM): $68.923,00 CLP

Dólar observado: $926,51 CLP

Euro: $1.092,97 CLP

Tasa de Política Monetaria (TPM): 5,00%

Inflación (IPC mayo 2025): 0,2% mensual / 4,4% anual