Alcalde de Lumaco emplaza a Presidente Boric tras muerte de trabajador forestal: "Lo único que quiero es que se tomen acciones efectivas"

El alcalde de la comuna de Lumaco, Richard Leonelli, reiteró lo afectada que está su comuna tras la muerte de un trabajador forestal debido a un disparo en su cráneo, y emplazó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric a mejorar las medidas en la zona.

Sobre este último punto, la autoridad comunal criticó el Estado de Excepción "acotado" decretado en la región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y Bíobio, al considerarlo actualmente insuficiente. "El Estado de Excepción acotado es un Estado de Excepción que no nos sirve de mucho y, después, si suma que van retirando otras acciones que se toman, es aún peor”, dijo en conversación con radio Agricultura.

Te puede interesar:

“Uno ve que hay acciones que no se han tomado porque no se está al tanto o no se quieren tomar acciones que vayan realmente a ser efectiva en terreno para poder proteger, prevenir en cierta forma, los sucesivos hechos de violencia que se están suscitando todas las semanas, prácticamente”, añadió.

“Tal vez se puede tomar acciones más concretas y poder, de acuerdo al margen legal que tenga el Gobierno, el Estado, y visualizar que un Estado de Excepción completo e integral en las comunas que estamos siendo más dañadas“, señaló.

Con respecto a la necesidad de la presencia del Presidente Gabriel Boric en la zona, comentó que “yo lo único que quiero es que se tomen acciones efectivas, si eso significa que vaya el Presidente o que vayan autoridades que realmente tenga las facultades de tomar las decisiones, bienvenido sea, pero que se tomen acciones“.

Los dichos del alcalde fueron distintos ayer, ya que en conversación con radio ADN, dijo que el actual Estado de Excepción es “una medida efectiva en cierta forma, porque genera una sensación de seguridad. Sin ella está el temor constante que te pueden asaltar o disparar, es angustiante”.

Sin embargo, y dicho lo anterior, acusó que la comuna vive en “un abandono terrible del Estado”. En esa línea, destacó la reunión que sostuvo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: “soy franco y tengo que reconocer cuando hay intención y de parte del subsecretario hay intención en trabajar en las líneas de acción más urgentes, como salud, educación, caminos, y por supuesto seguridad, pero no podemos quedarnos en conversaciones”.







“No estamos hablando de cualquier problema, estamos hablando de la vida de las personas y eso genera angustia y temor en Lumaco”, dijo.

“Estamos empeñados en que el Gobierno pueda escucharnos y que podamos buscar un camino de solución social integral para Lumaco”, cerró.