Marco Velarde, el nuevo presidente de Comunes que apuesta por el empoderamiento de Apruebo Dignidad

Este jueves 26 de mayo, en un nuevo consejo general del partido Comunes, se llevó a cabo el cambio de mando entre la antigua directiva nacional, encabezada por Ka Quiroz, y la nueva, liderada por Marco Velarde, sociólogo de 32 años que se impuso con el 60 % de los votos, en unas elecciones internas marcadas por la baja participación: votaron 969 militantes, de un padrón que asciende a más de 13 mil personas habilitadas para votar. Elecciones que tuvieron además como marco diversos cuestionamientos que apuntaron a la legitimidad de los comicios, provenientes de la lista derrotada, encabezada por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, los que incluso hicieron un llamado a impugnar los resultados.

El triunfo de Velarde implica un continuismo de la gestión de Quiroz, quien debió enfrentar lo que, hasta el momento, ha sido uno de los momentos más complejos al interior del partido en sus breves tres años de historia. Se trata de la crisis interna derivada del escándalo que se desató en noviembre de 2021 por la publicación de un reportaje de Ciper que daba cuenta de los dineros utilizados durante la campaña a la Gobernación Regional de Santiago de la entonces militante Karina Oliva, en una denuncia que involucró a varios dirigentes de la colectividad y que salpicó incluso al Presidente Gabriel Boric y al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. Un capítulo que el nuevo timonel busca superar, apostando al fortalecimiento de las relaciones al interior del Frente Amplio y empoderando a Apruebo Dignidad como el conglomerado que –a su juicio– debe definir la ruta a seguir al interior del Gobierno.

-¿Cuáles crees que son los principales desafíos al asumir esta presidencia y cómo crees que pueden superar esta crisis interna que atravesaron?

-Creo que nuestro principal desafío interno es reconstruir el partido después de la crisis y, para eso, tenemos que fortalecer a la militancia en todo el país. Pero también tenemos un desafío hacia la política, que es fortalecer la alianza de Gobierno, apoyando a nuestro Presidente Gabriel Boric y, también, lo que resulta el desafío más importante de este año, que es ganar con el Apruebo el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Cuando ocurrió la crisis que todos conocemos, el partido tomó las decisiones correctas en el momento correcto. Las personas involucradas en este caso fueron expulsadas del partido y, posteriormente, la militancia eligió a través del camino democrático el seguir un camino que se apartaba de los problemas de probidad. El partido se ha fortalecido y ha seguido el camino de apoyar las transformaciones del actual Gobierno y también ha apostado por aprobar la nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.

-Más allá de participar en los comités políticos o de sentarse a una mesa con las autoridades, ¿cómo proyectas la real incidencia de Comunes al interior del Frente Amplio y Apruebo Dignidad? ¿Crees que sus voces van a ser escuchadas en La Moneda?

-La verdad es que lo que buscamos es incidir en la agenda de Gobierno, en primer lugar, materializando nuestro programa, en relación principalmente con las reformas sustanciales, pero también queremos inmiscuirnos en los temas que actualmente son sensibles para la ciudadanía, como los temas de seguridad y de bienestar económico. En ese sentido, sabemos que hoy hay una situación compleja en estos dos ámbitos, que por lo mismo vamos a tener que priorizar y para ello nos estamos preparando para poder incidir y apoyar al Gobierno a que pueda cumplir con ampliar sus bases sociales, pero también apoyando directamente al bienestar de la población.

-¿Cómo se va a lograr unidad y acuerdos transversales al interior de las coaliciones de Gobierno, existiendo evidentes fracturas entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad?

-Es natural que en una coalición como la que está gobernando actualmente, que está compuesta por dos conglomerados muy diferentes, como lo son Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, existan diferencias. Lo importante es que esas diferencias se dialoguen y aporten a la construcción de una posición de fuerza para el Gobierno, que le permita controlar la agenda y también superar los problemas de seguridad y economía, que fueron legados del Gobierno anterior. Para ello, el Presidente Boric ha abierto los espacios de diálogo y escucha hacia los distintos partidos, pero nosotros apostamos a que la coalición de Gobierno originaria, que es Apruebo Dignidad, pueda fortalecerse y también encabezar la actual gestión. Es Apruebo Dignidad la coalición que debe empoderarse y llevar el rumbo de las transformaciones que forman parte del programa.

-Si te refieres a un empoderamiento de Apruebo Dignidad al interior del oficialismo, ¿qué te parecen los acercamientos del Gobierno a sectores ligados a la ex Concertación? ¿Crees que se traiciona el "espíritu transformador" del que haces mención?

-Gobernar en los tiempos actuales es complejo, y necesitamos de una transversalidad que nos permita conseguir las transformaciones que nos propusimos en el programa de gobierno. En ese sentido, la incorporación de otros actores políticos es necesaria, y eso incluye a la ex Concertación, pero desde Apruebo Dignidad apostamos a que el crecimiento de la alianza de Gobierno debe dejar atrás la clase política tradicional y ahora enfocarse en incluir a la sociedad movilizada, o sea, a las personas que nos hicieron llegar hasta aquí. En ese sentido, no nos perdemos y creemos que la alianza de Gobierno es principalmente con la ciudadanía y no con los partidos tradicionales.