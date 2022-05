"Cada muerte, cada herido nos duele como país": Presidente Boric blinda a ministra del Interior tras críticas por dichos sobre violencia en el sur

Abordando el futuro del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) en el sur, el Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas hacia la ministra del Interior, Izkia Siches, quien tuvo que precisar uno de sus dichos tras asegurar que en la zona "no habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos en esta semana".

"Cuando hablamos de Segundo Catril o de Juan Barrios, cuando hablamos de Camilo Catrillanca o Joel Ovalle, me desgarra el corazón y no olvidamos a ninguna de las víctimas. El matrimonio Luchsinger-Mackay y a todos quienes han perdido la vida producto de un conflicto en que el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para solucionarlo", señaló el Presidente Boric, tras el lanzamiento de la iniciativa "Hagamos Historia" en el marco del Día del Patrimonio.

"Yo lo que le pido a los parlamentarios, a nuestro mismo Gobierno, es que no caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, en polémicas estériles. Acá cada muerte, cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que se utilice para pegarle a un Gobierno u otro, es un problema de Estado", agregó el Mandatario.

Gabriel Boric añadió que "desde 1997 con el primer atentado en Lumaco que venimos con un espiral de violencia que ha sido ascendente y que ha crecido particularmente en los últimos años. Para pararlo no podemos estar en bandos y en trincheras, tenemos que actuar con visión de Estado a largo plazo, y eso es lo que estamos haciendo como Gobierno, utilizando las facultades que la ley nos provee para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, y también como lo he señalado, un plan integral para abordar la profundidad de este conflicto".

Cabe mencionar que la ministra del Interior, Izkia Siches, nuevamente fue objetivo de diversas críticas. Esto, tras abordar los últimos acontecimientos en la zona sur del país, los cuales terminaron con la muerte de Segundo Catril, trabajador forestal que falleció el pasado martes en la Región de La Araucanía.

"Creemos que el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos en esta semana", planteó la secretaria de Estado.

Las declaraciones generaron una serie de críticas por parte de los partidos pertenecientes a Chile Vamos e incluso dentro del propio oficialismo.

Tras la polémica, la ministra Izkia Siches comentó que "en estos meses, como Gobierno, no habíamos visto un ataque a civiles como el de Lumaco".







"Por supuesto que tenemos presentes a las decenas de víctimas del conflicto. Sus historias nos mandatan a encontrar paz, justicia, y una solución de fondo. En eso trabajamos desde el día uno", sentenció.

Por otro lado, en relación a la posible ampliación del Estado de Excepción en el sur, El Presidente Boric afirmó que han estado conversando con diferentes autoridades de la zona, ya que "hay que escuchar mucho" y al mismo tiempo "tener decisiones con firmeza". En ese sentido, reveló que "el lunes vamos a comunicar cómo continuaremos con este proceso, pero nos mueve la convicción de que hay un problema político que es profundo y que para solucionarlo hay que poner mucho trabajo en la política de tierras, enfrentar el aislamiento, la pobreza, mejorar la conectividad de la zona".

En tanto, el jefe de Estado precisó que en el sector de La Araucanía y las provincias de Arauco y Malleco, con cerca de 22.000 kilómetros de vías, "estamos con 78 puntos de control y hemos liberado fuerzas operativas de policías para que puedan destinarse al control del orden público".