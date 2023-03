José Antonio Viera-Gallo le baja lo humos a Carlos Peña: "Sus críticas al Presidente no me parece que sean una contribución al país"

El exministro de la Segpres durante el primer periodo de Michelle Bachelet, José Antonio Viera-Gallo, abordó la gestión del Presidente Gabriel Boric y las críticas que ha recibido por parte del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña por la crisis de seguridad de vive el país.

"En primer lugar, creo que se está pasando de la raya las críticas al Presidente; en segundo lugar, porque no se mide con el mismo rigor las conductas de otros sectores. No le hace bien al país atacar a una persona que está gobernando cuando está evolucionando en el sentido que la opinión pública quiere, si fuera al revés, ahí se puede hacer una crítica", precisó en el programa "Al Pan Pan" de El Mostrador Radio.

El emplazamiento de Viera-Gallo a Peña se da luego de que este último haya cuestionado la legitimidad del Mandatario para combatir la delincuencia y apoyar a Carabineros tras dichos en el pasado, inclusive lo instó a pedir perdón por ello. "Se puede decir que es insuficiente en ciertos aspectos, pero descalificar a una persona que está gobernando diciendo que no tiene legitimidad, me recuerda a Allende cuando dijeron que no tenía legitimidad de ejercicio, es un argumento típico de Jaime Guzmán", expresó el exministro.

Asimismo, aclaró que este tipo de críticas con descalificaciones "no me parece que sea una contribución al país".

Delincuencia

Al ahondar en la problemática de seguridad que afecta a nuestro país, el exmiembro del Tribunal Constitucional elogió lo realizado por la actual administración. "Es más alentador de lo que hizo Sebastián Piñera, el problema de la delincuencia fue heredado, no nació con la entrada del Presidente Boric a La Moneda. Ahora retó a cualquiera de resolver un tema tan complejo como lo es delincuencia, cuando es una delincuencia militarizada, narcotráfico, etc.", manifestó.

Gobernabilidad

El exsenador por la región del Biobío (1998-2006) valoró la gestión de la actual administración, especialmente en los aspectos económicos y la voluntad de diálogo del Jefe de Estado. "Él no ha tenido una contraposición fuerte con los poderes del Estado, no es confrontacional".

Sin embargo, cree que su gran problema se encuentra en la gestión política. "Debo decir que no es fácil porque él gobierna con dos coaliciones, que a su vez estas tienen sus partidos. Entonces no es fácil lograr el consenso de todos estos partidos".

Aunque, cree que las coaliciones apoyan al Mandatario elogiando la madurez de Apruebo Dignidad. "Del PC pongo a la ministra Jara (Trabajo) que la encuentro ejemplar, pongo a la ministra Vallejo, que no es fácil ser la vocera y mantener una línea oficial tan clara y de Aprueba Dignidad ha habido una evolución grande", resaltó.

Nueva Generación

Al ser consultado sobre la agenda el Gobierno y si podrá cumplir con el programa, Viera-Gallo muestra su preocupación al respecto, esto por los tiempos que maneja la actual administración para llevar a cabo los cambios prometidos. "El Gobierno tiene los dos primeros años para hacerlo, en el primero se fue con la Nueva Constitución y este segundo año también. Yo me temó que el Gobierno del Presidente Boric no pueda ser lo transformador que sus votantes quisieran", acotó.

A ello le atribuye la realidad que se encontró el oficialismo, en especial esta "nueva generación", que dista mucho del ADN con el que llegaron a La Moneda. "Siempre la realidad se impone a la ideología. Esta generación llegó al poder enfrentando una agenda que venía de la sociedad que poco tenía en su ADN: migración ilegal y terminamos con militares en la frontera; seguridad y terminamos con estas leyes; el conflicto en La Araucanía y terminamos con estados de excepción".

"Yo creo que si le hubiesen preguntado al Presidente y a su grupo al inicio si iba a poner militares en la frontera, la respuesta hubiera sido NO. Pero el arte de gobernar es así, porque la realidad cambia mucho en forma brusca y repentina; y lo que tiene que hacer un gobernante es no quedarse aferrado a sus planteamientos iniciales, sino ver la realidad", complementó.

Sin embargo, valoró la llegada de estos nuevos personeros políticos a la administración de Chile. "Creo que la pasada del Presidente Boric y de la nueva generación por La Moneda le va a hacer bien al país".

Proceso Constituyente y futuro político de Chile

El exdiputado también tuvo palabras para lo que será la elección de consejeros constituyentes el próximo 7 de mayo. Sobre el proceso, declaró sentirse preocupado porque ve una gran indiferencia por parte de la ciudanía. También cree que ya pasó el momento de un proceso constituyente, por lo que otros temas pueden entrar en la agenda y esto puede repercutir en el trabajo de los expertos.

Además, las elecciones del 7 de mayo, para Viera-Gallo son claves para ver el espectro político. "El gran terremoto político es que el Partido Republicano sacase más votos que Chile Vamos, si eso ocurriera estamos en un escenario político diferente que no quisiera para el país", indicó al respecto.

Frente a este eventual escenario, instó a Chile Vamos a no estar cerca de Republicanos y tener un punto de vista más claro.

"Yo creo que la primera consecuencia (depende del número de consejeros que elijan) es que puede fracasar el proceso constituyente y eso sería negativo para el país. En segundo lugar, significaría un desafío muy grande para Chile Vamos en las municipalidades y gobernadores, enfatizó.

Video vía YouTube: El Mostrador