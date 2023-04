Richard Lapper alerta sobre el nuevo protagonismo de Bolsonaro: "La situación es muy compleja para Lula"

20El semanario Economist dijo que el libro de Richard Lapper “Beef, Bible and Bullets: Brazil in the Age of Bolsonaro” (2021) era “Uno de los diez libros para entender América Latina” y el diario Financial Times lo consideró uno de “Los diez mejores libros de política de 2021”. La prensa británica no escatimó en elogios para el libro de Lapper que explica el fenómeno de la llegada al poder de Jair Bolsonaro.

El título del libro puede traducirse como “Carne, Biblia, y balas: Brasil en la era de Bolsonaro” y hace referencia a los tres grupos que apoyaron el sorpresivo ascenso del ex presidente Brasileño: los ganaderos, los evangélicos y los militares.

Bolsonaro volvió el jueves a Brasil en un vuelo comercial de la aerolínea brasileña Go después de tres meses en Orlando, Estados Unidos. Su rol en la política brasileña no está claro aún en medio de las 16 causas en su contra que tiene en la justicia brasileña y las acusaciones de haber instigado un golpe de Estado con la movilización de sus seguidores el 8 de enero pasado en Brasilia.

Lapper conoce bien el continente, estuvo más de diez años como editor en América Latina para el Financial Time con base en Brasil. Actualmente trabaja como consultor, pertenece al Royal Institute of International Affairs, participa de la mesa editorial del America`s Quarterly y colabora con el Council of the Americas en New York, entre otras cosas.

-¿Renacerá el liderazgo de Jair Bolsonaro ahora que volvió a Brasil?

-Hace pocos meses mucha gente dijo que era el fin de Bolsonaro y que su carrera política estaba terminada, pero tengo mis dudas que sea así. No creo que sea el caso.

-¿Puede Bolsonaro renacer de la cenizas después de tres meses de ausencia y el episodio del asalto de sus seguidores a los edificios gubernamentales en Brasilia?

-Él todavía mantiene altos niveles de popularidad, su partido, el Partido Liberal es el que tiene más representación en el Congreso brasileño.

-¿Cómo enfrenta el presidente Lula da Silva la llegada de Bolsonaro?

-El gobierno está bajo mucha presión, está con dificultades.

-¿Por qué?

-Lula todavía es bien popular, pero si las cosas continúan como están ahora, le va a ser difícil, complejo que sus iniciativas logren pasar por un Congreso en que el partido de Bolsonaro es mayoría. La semana que pasó fue realmente mala para Lula.

-¿Por qué fue una mala semana para Lula?

-El mercado cayó de manera pronunciada por el enfrentamiento entre Lula y el presidente del Banco Central, que es independiente, y actualmente tiene la tasa de interés alta (13,75%) para enfrentar la presión inflacionaria. Lula ha sido abiertamente crítico respecto a la política monetaria implementada por Banco Central.

-Pero eso podría ser popular para los seguidores de Lula y el ala más izquierdista de su partido.

-Es complejo, porque Lula debe ser cuidadoso de no estar interfiriendo en la discusión de la tasa de interés, el Banco Central tiene un régimen independiente del Poder Ejecutivo.

La inflación está cayendo actualmente, ahora está en el 6%.

-¿Podrían bajar la tasas de interés?

-El Banco Central está atento al alto nivel de incertidumbre que hay ahora en la economía mundial por la guerra en Ucrania, la crisis bancaria en los Estados Unidos, el problema con el Deutsche Bank y con los bancos suizos. Existe mucha incertidumbre y presión inflacionaria en la economía mundial, lo que obliga a ser muy cuidadoso y precavido al Banco Central, pero Lula quiere que baje la tasa de interés porque eso ayudaría a impulsar el crecimiento.

-¿Cuáles son las proyecciones de la economía brasileña para este año?

-Brasil está creciendo a menos del 1% este año y Lula está enfrentando altos niveles de expectativa de que la economía volverá a moverse, pero ha sido más difícil de lo que se esperaba.

-¿Este escenario podría contribuir a la popularidad del ex presidente Bolsonaro?

-La derecha y Bolsonaro están viendo una oportunidad para crecer si la gente comienza a desafectarse del gobierno de Lula. Bolsonaro es actualmente un activo de la derecha y todavía es una figura muy popular en la extrema derecha.

-¿La derecha no tiene otros líderes que compitan con Bolsonaro?

-Hay varias personas en la derecha que puedes ser oposición a Lula. El gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, es una figura bastante competente con futuro político. Pero Bolsonaro todavía cuenta con carisma y mucha gente que lo apoya, tiene muchos seguidores. El problema es que tiene 16 causas en los tribunales en su contra, entre ellas haber traficado joyas de alto valor que le regalaron en una gira presidencial a Arabia Saudita y que no declaró cuando entró a Brasil. También se lo investiga porque esas joyas deberían ser propiedad del Estado de Brasil. Tiene demandas por haber incitado el intento de golpe de Estado del 8 de enero con la movilización que hicieron sus seguidores en Brasilia, también tiene varias demandas del Servicio Electoral Brasileño por desplegar desinformación criticando sin fundamentos el sistema de votación electrónica. Bolsonaro podría terminar siendo excluido de la política si estos juicios prosperan.

-¿Estos juicios podrían disminuir su popularidad?

-Mucha gente pensó que Bolsonaro iba a perder influencia estando tres meses fuera de Brasil porque estaba sacrificando su capital político. Sin embargo, es importante observar las dificultades que va a enfrentar Lula porque pueden colaborar a que Bolsonaro mejore su posición política.

-¿Es un escenario en que podría volver a ser protagonista?

-La esposa (Michelle) y la familia de Bolsonaro están jugando un rol importante en política. Si aumenta el nivel desafección con Lula podría empezar a crecer Bolsonaro.

-¿Qué dicen las encuestas?

-Las últimas encuestas todavía sugieren que Lula es popular, pero hay una cantidad de problemas que está enfrentando que, si no logra solucionarlos pronto, puede tener verdadera dificultad para mantener a su coalición unida en el Congreso. No hay que olvidar que Lula tiene sólo 1/5 del Congreso a su favor.

-¿Es una coalición débil?

-Lula depende de una coalición en que hay un grupo de políticos que hace sólo cinco meses estaban apoyando a Bolsonaro.

-¿Cómo?

-Tan pronto como Lula llegó a la presidencia, ellos cambiaron de bando y empezaron a apoyarlo luego que tuvieron posiciones en el nuevo gobierno y accedieron a recursos para su sector. Ellos cambiaron su posición política muy rápido, eso es común en Brasil. Lula tiene que mantener contento a este grupo que cambió a su lado cuando llegó al gobierno, y eso no va a ser fácil.

-¿Cómo está la izquierda brasileña?

-El Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Social Democrático (PSD) brasileño están detrás de Lula. Sin embargo, el sector más izquierdista del PT está presionando para ser más agresivo en sus posiciones, lo que está preocupando al mercado.

-¿Complicado?

-Todavía no cumplimos cien días de gobierno de Lula, es temprano aún para hacer una evaluación del gobierno. Todavía estamos viendo. En abril se cumplen los primeros cien días, esta semana Lula viaja a China después de haber tenido que postergar el viaje por una neumonía. China es un destino importante para Brasil y Lula viaja con una comitiva grande y con la esperanza de traer recursos e inversiones a Brasil.

-¿Bolsonao tiene alguna posición política importante en su partido?

-Bolsonaro regresó y pretende quedarse en Brasilia, donde está el poder político. Bolsonaro está decidido a jugar un rol activo en la política brasileña. Su partido, el Partido Liberal, le está pagando un salario (US$ 6.000) para dedicarse exclusivamente a ser político opositor trabajando para el partido, viajando por el país. Hay varios estados donde Bolsonaro es más popular que Lula y está decidido a mantener esa popularidad viajando y visitando esos estados.

-¿Sólo puede crecer Bolsonaro?

-Es difícil pronosticar el futuro de Bolsonaro, el tema es que las cosas no le han salido bien a Lula en estos primeros cien días. La situación es muy compleja para Lula y Bolsonaro no va a desaparecer de la política brasileña.