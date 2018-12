¿Un Chile rosado? Cathy Barriga afirma que en las calles "me están diciendo Presidenta"

Superada la última polémica que tuvo la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga con la Contraloría por el uso de su imagen en afiches y gráficas municipales, la edil se enfocó en seguir velando por los vecinos de la comuna.

Y parece que no le va tan mal, pues según Barriga, en entrevista al diario La Tercera, "a mí me lo piden, me están postulando a ser Presidenta", agregando que "hoy me están diciendo en las calles 'Presidenta'. No le tengo miedo a nada".

Barriga diferencia esto del otro alcalde que tiene vínculos con ella, su suegro Joaquín Lavín: "Siempre ha querido ser presidente, esa es la gran diferencia".

"Acá yo solo le he hecho caso a mi intuición de mujer, a mi experiencia de vida, pero yo jamás he pedido ni una asesoría, ni una ayuda en nada, y lo digo de corazón", comentó si ha pedido ayuda al edil de Las Condes o a otro miembro del clan Lavín.

Barriga también se refirió a la victimización que le critican tanto. Ella es tajante: "¿Yo? Jamás, mi posición de vida es ser cero víctima. Yo soy una mujer que trabajo desde los 17 años, que fui mamá soltera, que nunca he parado de trabajar. Cuando hablan de victimizarse esa palabra yo no la conozco".