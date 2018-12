Mauricio Riveros, protagonista de “Y de Pronto el Amanecer”: “Trabajar con Caiozzi es la experiencia artística más importante de mi vida”

Oriundo de Recoleta y de una familia de hípicos, el actor que dice amar a los animales y el rock progresivo, estudió en la escuela de teatro de Arcis en donde se formó como bajo la conducción de Ramón Griffero, a quien considera un maestro.

-En qué estás ahora y en qué has estado después del estreno de "Y de Pronto el Amanecer"

-Básicamente haciendo teatro, estuve con funciones en junio y julio con una puesta en escena llamada “Nosferatu…El despertar” dirigida por Benjamín Rivas, en la cripta de la iglesia de los sacramentinos. Fue una gran experiencia interpretar un personaje como Nosferatu…en una cripta, son experiencia únicas. Es lo bonito de estar inmerso en un mundo de creación. Algo con lo que siempre quise relacionarme.

Durante octubre estuve con funciones de una obra llamada “Adiós señor presidente” del dramaturgo Esteban Schneider y dirigida por Nicolás Fernandois. Otra gran experiencia, Trabajar y crear con amigos ayuda al alma. Hace que todo sea más real y verdadero y tengo la suerte de rodearme de seres que lo único que contienen es creación, amor y voluntad.

- También estás en un proyecto musical

-Estoy intentando crear una composición musical, una idea que llevo desarrollando hace algún tiempo ya. Soy bastante Melómano, amante del rock progresivo y de la psicodelia sesentera de Barret y Pink Floyd. A partir de esta sonoridad en conjunto con “Franja de Gaza” que es una banda de rock galáctico estamos intentando desarrollar un lenguaje escénico, en clave rock. Es fascinante esperemos llegar a desarrollar una gran idea.

- Cómo fue trabajar con Silvio Caiozzi.

- Ha sido la experiencia artística más importante de mi vida.

- Es cierto que le diste algunos dolores de cabeza

- Lo que pasa es que soy de carácter un poquito fuerte…y sentía que podía hacerlo mejor… Silvio me tuvo mucha pero mucha paciencia… al principio costó encontrarnos…sobre todo porque yo estaba aterrado… era mi primera película, pero a medida que los días iban pasando y con la ayuda de mis colegas y de la confianza que Silvio me entregó, pude confiar, fluir y así darle vida a Pancho Veloso.

- Crees que la película es un punto de inflexión en tu trayectoria. ¿Cómo lo ves?

- Sin duda. Trabajar con un director de la talla de Silvio no se da todos los días. Soy un agradecido por tan linda oportunidad. Espero que la vida me siga regalando estas experiencias y trabajare para que así sea.

- Cómo te sentiste con el personaje ¿Qué fue lo que más te identificó de Pancho Veloso?

- Lo sentí. Y creo que eso fue lo más importante, sentirlo, entenderlo. Sin eso era imposible darle vida. Pancho es un joven lleno de luz, romántico, idealista, sin miedo. El espíritu Propio de toda una generación, esa generación que fue apagada por la dictadura. Imposible no sentirme identificado con él.

- Es un joven de una provincia que despierta a la vida, al amor y se enfrenta al destino ¿o no?

- El amor es su gran motor de vida. A partir de ahí se va descubriendo, hasta enfrentar su destino.

- Esta película que es una historia que nace en el mundo austral o del fin del mundo que ahora va a la pelea por el Oscar ¿Qué piensas?

- Nunca he sido muy amigo de los premios. No me muevo a partir de “el premio”, no es lo relevante. Pero si entramos en esa lógica, creo que Silvio se merece todos los reconocimientos, es un maestro, una persona que ha trascendido a partir de su arte además de su gran legado generacional.

- ¿Qué hay de ese joven rebelde en ti? Ese joven que a ratos tiene algo de Miguel Henríquez pero que a su vez es un poeta que le canta a la muerte

- Creo que siempre los personajes tienen mucho de uno. La esencia del actor actriz siempre tiene que ser cercano al rol, su sensibilidad y su verdad. Si no, es imposible que el personaje sea creíble. La muerte me es muy cercana, la he tenido junto a mí durante gran parte de mi vida, se han ido personas muy queridas, amigos, familia, animales. Muchas veces les escribo, les canto, a veces pienso que fue lo más real que tuve.

- Es un aventurero y cuenta con un gran amigo que lo traiciona... ¿es la soledad un tema ahí?

- Ambos construyeron su destino, por supuesto que ni uno quería que finalizara así una relación de amistad tan pura y verdadera, pero el destino ya estaba escrito y el oscurantismo llego de la mano de la dictadura militar, esa que apago la luz de tantos compatriotas. Ambos cayeron abatidos, y su espíritu fue apagado. De una profunda tristeza.

- Qué es lo que más te gusta de "Y de Pronto el Amanecer"

- Que es una película muy humana, algo que hace falta en el cine y en el arte en general, con un trabajo de arte maravilloso. Trabajos como los de Don Arnaldo Berríos, Sergio Hernández, Pablo Schwarz o Nicolás Zárate que son de un altísimo nivel actoral, un trabajo de fotografía sublime. Su composición musical, es una verdadera poesía visual. Gran dirección de Silvio. Amo esta película.

- ¿Cómo fue trabajar con actores de la talla como Anita Reeves, Julio Jung o Sergio Hernández?

- Ellos son todos grandes actores y no solo los avala su trayectoria. Trabajar con ellos fue un regalo, un enorme aprendizaje. Cualquier cosa que diga está un poco de más. Son todas figuras del teatro y del cine chileno y tienen un enorme reconocimiento. Frente a un maestro hay que tener una actitud de aprendizaje. Yo aprendí mucho con todos ellos.

- Y se avizora algún nuevo proyecto

- En dos semanas comienzo a filmar un teaser de una idea preciosa llamada “Caciques” una serie basada en la vida de David Arellano, dirigida por los Hermano Ibarra Roa. Maravillosa Idea de la que no hablaré mucho por ahora. Además de estar en un par de proyectos en teatro y cine, que esperemos se lleguen a concretar.