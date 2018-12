Diputado Urrutia: "La Comisión de Ética vale callampa"

Siguen las reacciones por las polémicas declaraciones del diputado UDI, Ignacio Urrutia, quien durante la interpelación al ministro de Interior, Andrés Chadwick, a manos de la parlamentaria mapuche Emilia Nuyado (PS), quien antes de iniciar el interrogatorio, habló en mapudungún, a lo que Urrutia dijo irónicamente: "¿Está hablando en ingles?".

Ante esa situación, el legislador fue pasado a la Comisión de Ética de la Cámara. Un asunto que pareciera no importarle mucho, pues la mañana de este jueves, en una entrevista en Radio Imagina, dijo que "lo único que han hecho es destruir la comisión y que vale callampa".

Además, el militante UDI negó haber dicho la polémica frase, y explicó que lo que él dijo fue "ministro, contéstele en inglés". "Primero que nada, yo no entiendo por qué los periodistas siguen insistiendo en que yo dije ¿Está hablando en inglés?, cuando yo eso no lo he dicho nunca".

"Lo único que he dicho es ‘Ministro contéstele en ingles’ por una razón muy sencilla. Una cosa es saludar en mapudungún, que no tiene nada de malo, y otra cosa es hablar cinco minutos en mapudungún”, continúa. “Todos los que estábamos ahí nadie entendía nada de lo que estaba diciendo, es una falta de respeto", agregó.

"Entonces yo, de alguna manera para seguir con la misma falta de respeto, que a lo mejor no era lo indicado, pero para seguir con la misma falta de respeto que ella había hecho le dije al ministro “contéstele en ingles", finalizó.