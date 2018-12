Santiago Pavlovic le pide sentido común al nuevo directorio de TVN: "Seguir pagando entre diez y dieciocho millones de pesos a ciertos ejecutivos sería una bofetada"

El periodista Santiago Pavlovic solicitó al nuevo directorio de TVN, que fue nombrado ayer por el Presidente Sebastián Piñera, reducirse "significativa" sus sueldos.

"Sería aconsejable -creo- que llegado el momento de asignar las rentas a los nuevos ejecutivos se opte por una reducción significativa de las actualmente vigentes y que den cuenta de la condición de crisis profunda de TVN", dijo en una carta enviada a "El Mercurio".

"Seguir pagando entre diez y dieciocho millones de pesos a ciertos ejecutivos sería una bofetada a cientos de trabajadores despedidos en los últimos tiempos. Un salario equivalente al del Presidente de la República o de los parlamentarios -nueve millones- ya parece demasiado generoso... creo yo", criticó.

El periodista, miembro de la estación estatal, afirmó que luego de meses de luchas intestinas, (el directorio) "podría empezar a funcionar como corresponde... esto -me parece- si el recién llegado se aviene a cumplir el rol que le asigna la ley y no otro; es decir, él no es un primus inter pares".

Y añadió: "Su función principal es la de articular acuerdos entre gente que piensa distinto... al menos mientras la ley no cambie y siga exigiendo cinco de siete votos para los nombramientos clave. Y uno de estos acuerdos tiene que ver justamente con la designación del director ejecutivo y de los más altos cargos de la administración", precisó.