Ejército alemán evalúa reclutamiento de extranjeros

Este jueves (27.12.2018), en entrevistas con varias publicaciones, funcionarios de alto rango del Estado alemán y de su Ejército confirmaron que la Bundeswehr sopesaba la posibilidad de reclutar a extranjeros comunitarios para compensar la progresiva reducción de su personal. Según un documento confidencial del Ministerio de Defensa citado por el semanario Der Spiegel, hay interés en que sean sobre todo jóvenes polacos, italianos y rumanos los que se unan masivamente a las filas castrenses. Esas preferencias se deben a la aparente disponibilidad de los recursos humanos con esas nacionalidades: se presume que actualmente hay 255.000 ciudadanos polacos, 185.000 italianos y 155.000 rumanos de entre 18 y 40 años de edad en territorio germano.

Resistencia en Polonia

Si se persuade al diez por ciento de ese contingente de enrolarse en el Ejército, esa institución podría cubrir unas 50.000 vacantes, dice el proyecto del Ministerio de Defensa. La meta es integrar a la Bundeswehr a extranjeros provenientes de naciones comunitarias, que estén radicados en Alemania desde hace varios años y que hablen alemán fluidamente. Aunque se ha puesto énfasis en esos criterios de selección para que Alemania no dé la impresión de pretender arrebatarle los soldados –alistados o en potencia– a sus vecinos, el temor ya cundió, sobre todo en los países de Europa Oriental, cuyos Ejércitos no pueden pagar los salarios que ofrece el alemán. El ministro de Exteriores de Polonia instó a Berlín a evaluar bien su programa de reclutamiento.

"No sería bueno que Alemania legalizara esto sin consultar a Polonia”, advirtió el ministro Jacek Czaputowicz en entrevista con Der Spiegel, subrayando que el servicio militar está "estrechamente ligado con la nacionalidad de quienes lo prestan”. El delegado socialdemócrata para los asuntos militares del Parlamento alemán, Hans-Peter Bartels, describió esa forma de alistamiento militar como "una suerte de normalidad”, considerando el grado de integración europea alcanzada. Por su parte, el inspector general de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, le dijo al grupo mediático Funke que los polacos, italianos y rumanos en cuestión serían entrenados para laborar "en el sector médico o en el de las tecnologías de la información, por ejemplo”.

En busca de soluciones

Bartels esgrime que la Bundeswehr ya cuenta con "muchos soldados descendientes de migrantes y poseedores de dos nacionalidades”; coloquialmente, es así como se refieren muchos alemanes a sus compatriotas de origen no comunitario. No obstante, el experto arguye que sería una "ilusión” suponer que la falta de personal en las tropas alemanas puede ser compensada recurriendo a ciudadanos europeos no alemanes. La democristiana Ursula von der Leyen, ministra de Defensa de Alemania, asegura que la cantidad de soldados había aumentado en un 3,6 por ciento en los últimos dos años, pero no se refirió a otro tipo de personal castrense.

"Al final de este año alcanzamos la marca de los 182.000 soldados; esos son 2.500 más soldados temporales o profesionales que hace un año y 6.500 más que en 2016, donde llegamos al punto más bajo”, le explicó Von der Leyen al diario Rheinische Post. A mediano plazo, el Gobierno alemán espera que la Bundeswehr cuente con 203.000 soldados de aquí al año 2025, incluyendo a las nuevas fuerzas para la ciberseguridad y para proyectos de la Unión de la Defensa Europea.