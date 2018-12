Ministro británico dice que “brexit” está en peligro

En una entrevista con el diario The Sunday Times, el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo este domingo (30.12.2018) que las posibilidades de salir de la Unión Europea (UE) serían solo de un "50-50" por ciento si el Parlamento no aprueba en enero el acuerdo propuesto por el Gobierno de la primera ministra Theresa May.

Fox, que aboga por un "brexit” duro y quien apoyó la campaña a favor de salirse de la UE en 2016, aseguró que la única manera de estar "100 por ciento seguros” de que el Reino Unido abandonará el bloque europeo es aprobando el pacto que May consensuó con Bruselas. El Gobierno trata de convencer a los escépticos de aprobar el acuerdo, aunque las perspectivas no son del todo halagüeñas para May.

"Si no lo aprobamos, no creo que le diera más de un 50-50” de probabilidades al "brexit", declaró el ministro, que subrayó que "es una cuestión de honor" apoyar a May y consideró que no hacerlo sería "incendiario". Además, Fox recordó que el Parlamento autorizó la convocatoria al referéndum en 2016, por lo que ahora "no puede renegar del resultado", ya que ello "rompería el vínculo de confianza entre el electorado" y el Poder Legislativo.

Es "56-44”

Fox también advirtió a los parlamentarios que cualquier intento de demorar el proceso a través de procedimientos legislativos sería una mala idea. Los partidarios del "brexit” están preocupados especialmente con la provisión "backstop”, que mantendría a Reino Unido en una unión aduanera con la Unión Europea para evitar problemas en la explosiva frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

En relación al comentario de Fox, la diputada liberaldemócrata Layla Moran, que aboga por celebrar un segundo referéndum sobre la salida de la UE, señaló que las posibilidades de que el "brexit" no ocurra no son 50-50, sino "56-44", en alusión a las personas que, según las encuestas, ahora apoyan permanecer en el bloque. La oposición también ha acusado a May de tratar de "sobornar" a algunos disidentes proponiéndoles para los más altos galardones del Reino Unido.