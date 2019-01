Kast sobre el partido de ex militares: “Tengo cero sintonía con las personas que forman ese grupo”

Raúl Meza, el abogado que representa a los reos de Punta Peuco, dijo que lanzara un nuevo partido político que tiene a José Antonio Kast como referente, “Fuerza Nacional”.

No obstante, el excandidato presidencial se mostró molesto con la vinculación que hicieron con su figura. En entrevista con Radio ADN, Kast aclaró que tiene “cero sintonía con las personas que forman ese grupo”, consigna La Tercera.

Dijo que uno de sus fundadores es alguien que le “ha hecho daño a la causa de las personas que cumplen condena en Punta Peuco”.

“Uno de los que funda el movimiento es Raúl Meza y si hay alguien que le ha hecho daño a la causa es Raúl Meza, porque no deja momento de aparecer en los medios de comunicación para enaltecer su figura y haciendo lo que yo nunca haría”, precisó.

Las actividades a las que sucesivamente llama el abogado, son las que a juicio de Kast “han terminado perjudicando un tema serio de cómo se aplica la ley en algunos casos de la violación a los derechos humanos”.

Asimismo, subrayó que “acá viva la libertad, pero me molesta aparecer en un video de un movimiento que no me representa”.