Comisión de Relaciones Exteriores solicitó explicaciones por designación de Fernanda Bachelet: "Bajarle el sueldo no soluciona lo ocurrido"

Además de la reducción de su salario, Fernanda Bachelet todavía puede afrontar otras consecuencias. Esto, luego de que la Comisión de Relaciones de la Cámara de Diputados pidiera explicaciones por su designación.

De este modo, acudirán al Congreso la subsecretaria de RR.EE., Carolina Valdivia, y el director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

Cabe señalar que ka principal crítica que se le hace a la joven de 27 años, agregada comercial de Chile en New York, es su escueta experiencia profesional.

"Queríamos hablar con el Canciller, pero por temas de agenda no podrá asistir. Es bien noticioso lo que ha pasado, ella no cuenta con los requisitos para asumir esa responsabilidad y bajarle el sueldo no soluciona lo ocurrido", precisó el presidente del organismo Pablo Vidal.