Llegaron los tiempos mejores para Tomás González: "No tengo ningún auspiciador"

El mejor gimnasta de la historia del deporte chileno vive un complejo momento. No, Tomás González no está lesionado, pero pasa por una situación que, de alguna manera, le impide competir: no cuenta con ningún auspiciador, de cara para los próximos Juegos Panamericanos que se realizarán entre julio y agosto de este año.

El mismo atleta lo cuenta: "Auspicio, no. La Clínica Meds me apoya en la parte médica, pero así auspicio como contrato, no".

"Tengo algunos canjes que duran cierta cantidad de meses, que obvio que es una ayuda, para el día a día", reconoció en entrevista con el diario La Cuarta.

González señaló que vive momentos difíciles, ya que no tiene ropa para competir: "Me ha costado harto. Sería útil, pero llega un punto que cuando ya tocas todas las puertas, todas las marcas, dices 'ya, que sea lo que salga no más'".

El atleta sentencia asegurando la razón por la que él cree que no cuenta con apoyo: "creo que va un poco en lo chaquetero que somos. Me están retirando hace rato, y eso no me ayuda".