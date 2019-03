Piñera continúa defendiendo control de identidad y emplaza a Chile Vamos a "tener más fe" en el proyecto

El Presidente Sebastián Piñera defendió nuevamente este viernes el proyecto de ley de control preventivo de identidad y emplazó a los parlamentarios de Chile Vamos a "tener más fe" en la iniciativa, ya que -asegura- "es algo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere".

"Cuando hay una marcha y va un grupo de personas con mochilas cargadas, cómo no va a ser natural pedir que se identifiquen a través del carnet de identidad y muy próximamente a través de la huella dactilar que la vamos a tener en línea para que den la cara. Y que se puedan inspeccionar sus mochilas para ver si es que hay elementos que puedan constituir amenazas, armas, bombas molotov y también que se puedan inspeccionar los automóviles", sostuvo el jefe de Estado.

El proyecto de control de identidad que presentará el Gobierno la próxima semana, ha generado rechazo tanto desde las filas de oposición como desde el propio oficialismo. Uno de los temas en discusión ha sido la ampliación de las facultades de la policía a adolescentes de 14 años en adelante. En esa línea, el senador RN Andrés Allamand, quien advirtió que este proyecto tiene cero posibilidad de avanzar en el Congreso.

"Estoy seguro de que esto de los 14 años no va a pasar del Congreso, y creo que va a enturbiar la tramitación legislativa del resto de las medidas", dijo el parlamentario en una entrevista con Radio Duna.

Sin embargo, Piñera insiste en la necesidad de aprobar esta ley, argumentando que de "los robos con violencia que son los que más afectan a la sociedad, como los portonazos, la violencia, las emboscadas, entre el 20 y el 30% los cometen menores de 18 años, no podemos dejar que eso continúe (…) Por supuesto que vamos a tomar todas las medidas para asegurar y garantizar que esta herramienta se use con respeto por los Derechos Humanos y la dignidad de todos".

"Hay algunos parlamentarios de nuestro sector que dicen que esta ley no va a ser fácil de hacerla avanzar en el Congreso, por supuesto que no va a ser fácil, pero este Presidente no está para hacer solamente las cosas fáciles, está para hacer las cosas que realmente mejoran la calidad de vida y en materia de seguridad le dan más tranquilidad, más seguridad a todos nuestros compatriotas", dijo en respuesta a las críticas desde su sector.

"Vamos a empujar esta ley y vamos a pedir a los parlamentarios que la analicen en su mérito. Quiero decir también que, por supuesto, que el tema de la rehabilitación, y la prevención con los niños y los menores es un instrumento fundamental", agregó.