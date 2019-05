Operadores dejan de vender productos Huawei ante veto de EEUU

Los operadores inalámbricos están descartando sus planes de vender teléfonos móviles de Huawei mientras el gigante chino de equipos tambalea por una prohibición de suministro impuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los operadores en Japón, Taiwán y el Reino Unido dejaron de tomar pedidos anticipados de nuevos modelos de teléfonos inteligentes de Huawei Technologies Co. el miércoles, o aplazaron sus planes de ofrecer sus teléfonos equipados para las nuevas redes inalámbricas de quinta generación.

La decisión de Trump la semana pasada de poner a Huawei en una lista negra de exportación, en medio de una guerra comercial con Pekín, amenaza con excluir a la empresa tecnológica de los proveedores de software y componentes de EE.UU. Los operadores de telecomunicaciones temen que esto pueda afectar el funcionamiento de sus nuevos teléfonos, ya que Huawei no tendrá acceso a la versión más popular del sistema operativo móvil Android desarrollado por Google de Alphabet Inc.

Si los boicots se multiplican afectarían fuertemente a Huawei, con sede en Shenzhen, que intenta de superar a la surcoreana Samsung Electronics Co. en el primer lugar entre los proveedores de dispositivos móviles en el mundo este año, después de haber superado a Apple Inc. Los teléfonos móviles y otros dispositivos en la empresa de consumo de Huawei representan casi la mitad de sus ingresos.

Más de mil millones de teléfonos inteligentes se venden al año en todo el mundo y muchos son comprados al por mayor por operadores de telecomunicaciones que los incluyen en sus planes de suscripción inalámbrica por una tarifa mensual, lo que los convierte en un canal de ventas esencial.

La británica BT Group Plc decidió no incluir los teléfonos Huawei en la primera red 5G del Reino Unido debido a la incertidumbre si podrían usar Android, dijo un portavoz de la compañía.

"Hemos puesto en pausa los dispositivos Huawei hasta que tengamos un poco más de información al respecto", dijo el jefe de la división de consumidores de BT, Marc Allera, a los periodistas antes del inicio de los servicios 5G de la próxima semana.

El operador rival Vodafone Group Plc suspendió los pedidos anticipados del Huawei Mate 20X (5G) en el Reino Unido como "una medida temporal mientras exista incertidumbre respecto a los nuevos dispositivos Huawei 5G", dijo un portavoz.

NTT Docomo Inc., el mayor operador de Japón, dijo que dejó de tomar pedidos anticipados para el nuevo teléfono P30 de Huawei, mientras KDDI Corp. retrasó indefinidamente la introducción del teléfono, sin dar más detalles. YMobile de SoftBank Corp. anunció una medida similar, citando preocupaciones sobre la disponibilidad de actualizaciones de software. El operador taiwanés Chunghwa Telecom Co. anunció que no adquirirá nuevos modelos de Huawei.