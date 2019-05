Girardi pide "dar vuelta la página" por viaje de hijos de Piñera a gira presidencial por Asia

Consultado sobre el viaje a China que realizaron los hijos del primer Mandatario, Sebastián Piñera, junto a una delegación presidencial, el senador PPD señaló que “nunca se debió haber realizado y habla un poco de un equipo asesor del Presidente incapaz de evaluar acciones que son totalmente inadecuadas y que le puede causar daño. No creo que haya dos opiniones al respecto”.

Pero agregó que “sin embargo, yo siempre estuve en descuerdo cuando la Presidenta Bachelet fue atacada en su ámbito familiar, por lo que creo que ya es bueno dar vuelta la página. No soy partidario de seguir haciendo política descalificando aspectos familiares y personales”.

Y concluyó señalando que “ya hay una sanción social, uno de los hijos pidió disculpas… no veo el afán de seguir. A mí tampoco me gustó que se trasformara en una discusión política la actuación de la nuera de la Presidenta Bachelet. Creo que no es bueno ese tipo de controversias”.