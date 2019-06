Diputado Raúl Soto (DC) pide a Chahin y Ascencio reconocer error y retractarse de su salida de comisión de trabajo

Tras los anuncios de la cuenta pública presidencial, el principal foco de cuestionamientos se centró en la ruptura del compromiso del Gobierno con la bancada de diputados DC, sobre la administración del 4% adicional de las pensiones, algo que no sorprendió al diputado Raúl Soto, quien anunció “durante semanas” que este acuerdo no sería respetado por el oficialismo.

“Nosotros lo dijimos. Nunca hubo agua en la piscina para alcanzar un acuerdo para la idea de legislar la reforma previsional, ni en la Comisión de Trabajo ni en la sala. Este acuerdo que se logró a última hora con parte de la democracia cristiana, era un acuerdo frágil, genérico, ambiguo, que no daba garantías suficientes y hoy día el presidente Piñera en su cuenta pública, nos ha dado toda la razón”.

Asimismo, Soto reiteró la necesidad de crear un ente estatal para “administrar y gestionar el 4% de la cotización adicional, bajo una lógica que sea de ahorro colectivo, de solidaridad, de reparto, de seguro solidario y no, perpetuando y legitimando un sistema fracasado, como es la capitalización individual”.

El diputado, insistió en que el Gobierno, trata de garantizar y mantener el sistema actual y agregó que también “es lo que lamentablemente, ha garantizado el acuerdo que ha sostenido con la DC y yo creo que es tiempo de que se retracten del actuar y reconozcan el error de manera humilde y podamos poder disculpas al país, a los pensionados, a todos los trabajadores de Chile y sobre todo a quienes, de manera injusta, hemos sufrido los embates del fuego amigo, durante estos días”.

En la misma línea, criticó las sanciones “injustas, arbitrarias y censuradoras” que ha recibido durante las últimas semanas y afirmó que considera correcto “que el jefe de bancada, Gabriel Ascencio y el presidente del partido, Fuad Chahin, me pidan disculpas por la situación que he sufrido durante los últimos días, rectifiquen su actuar y finalmente me repongan en la presidencia de la Comisión de Trabajo, permitiendo de esa manera, reestructurar y continuar con la unidad y coordinación de la oposición, para continuar liderando este debate y de esa manera, permitir e incidir para que se realicen los grandes cambios estructurales y profundos que el sistema previsional requiere para mejorar las pensiones de forma significativa de los actuales y futuros jubilados de Chile”.