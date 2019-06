Profesores inician este lunes paro nacional indefinido acusando "portazo" del Gobierno a sus demandas

Este lunes, el Colegio de Profesores iniciará un paro nacional indefinido tras el "portazo" que, acusan, recibieron por parte de Ministerio de Educación, en el marco de un proceso de conversación con mesas de trabajo que vienen realizándose desde el año pasado.

Este diálogo con el Gobierno buscaba resolver distintas demandas del gremio, específicamente ligadas a la "deuda histórica" y la doble evaluación, que buscan eliminar.

Desde la organización esperan que la gran mayoría de docentes del país se sumen. "Nosotros aspiramos a que la gran mayoría de los profesores municipales, cifra sobre el 70 por ciento, están adhiriendo al paro. Nosotros creemos que nos vamos a acercar al 100 por ciento de adhesión, eso significa cerca de 100 mil profesores, pero también tenemos información de muchos colegios particulares subvencionados que se van a sumar y que van a adherir", indicó el presidente del Magisterio, Mario Aguilar.

El itinerario programado por el Colegio de Profesores, según detalla Aguilar, comenzará este lunes. Durante los próximos días de la semana, se realizarán actividades y manifestaciones de carácter local, en las distintas comunas del país, no descartando realizar una gran manifestación en Santiago.

"No estamos pidiendo reajuste de salario durante este movimiento, normalmente un movimiento gremial tiene eso como punto central, pero no es así ahora, no es el caso. Nosotros estamos pidiendo atender los graves problemas que tiene la educación chilena, en especial la pública, donde hay un verdadero abandono" por parte del Gobierno, explicó Aguilar, en declaraciones emitidas a radio Cooperativa.

"Tenemos el problema del agobio laboral docente, condiciones laborales que afectan nuestro trabajo con los niños y, por lo tanto, tenemos el objetivo de mejorar la educación chilena", sentenció.

Los cambios curriculares aprobados por el Consejo Nacional de Educación, que harán que Historia y Educación Física sean ramos optativos, también están dentro del petitorio.