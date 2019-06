Preocupación en Hacienda: Chile sería uno de los países más afectados con la guerra comercial entre EE.UU. y China

El propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo reconoció la semana pasada. La guerra comercial entre Estados Unidos y China está “desatada” y eso puede afectar a Chile,

Hasta el momento aún no se recrudece el conflicto, pero en el país miran preocupados lo que pueda suceder, ya que si cualquiera de las partes aumenta las tasas ya impuestas o si alguien declara la prohibición de importar productos del otro país, la pugna pasaría a otra etapa con serias consecuencias para Chile.

Según un informe de Moody’s Analytics, nuestro país, junto con Argentina y Perú, serían los más afectados en materia económica, de acuerdo a lo revelado por Pulso.

Quizá el efecto más notorio dentro de esta guerra comercial, se vería reflejado en el PIB de cada nación, que verían un retroceso de 1% o más hacia el cuarto trimestre de 2020 solo si la guerra comercial se soluciona.

Esto afectará a Chile, y a países similares, debido a que son naciones más susceptibles a los vaivenes de la economía exterior, los problemas del comercio global y el precio de los commodities, como el cobre.

No todo es tan terrible según Moody's, ya que estiman que la pugna China-EEUU se solucionará, aunque también barajan el escenario que aquello no ocurra y los aranceles se mantengan hasta fin de año. Si eso no ocurre, el mundo podría ver una recesión dentro de los próximos 9 meses, hasta que no se logre un acuerdo.