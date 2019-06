Aplazan para junio audiencia de Ubilla en Pucón por compras de tierras mapuche

Este miércoles, cuando el reloj marque las 11.30 de la mañana, la justicia de Pucón recibirá al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en el marco de una querella por la compra de terrenos mapuche realizada en 2009.

A su llegada al tribunal, Ubilla se mostró tranquilo ante el proceso y recalcó que "como siempre lo dije, este es el lugar donde deben enfrentarse este tipo de diferencias".

Sin embargo, esta no se pudo realizar, ya que dos personas de la familia mapuche que vendió las tierras y que tenían que participar en la audiencia no se presentaron, por lo que se fijó fecha para el próximo 24 de junio, justamente el día en que se celebra el We Tripantu o Año Nuevo Mapuche.

La audiencia de conciliación y contestación se confirmó luego del rechazo de una excepción dilatoria presentada por su defensa, tras la querella presentada por la familia de Jorge Painequir, que busca anular el contrato firmado para la compra de cuatro predios de la comunidad mapuche Mariano Millahual.

Los familiares de Millahual aseguran que Ubilla violó la Ley Indígena, ya que solamente personas de esa etnia pueden acceder a comprar esos terrenos.

El caso se resume así: Ubilla compró en los años 2009 y 2012 un total de 15 mil metros cuadrados al interior de la comunidad Mariano Millahual, en Pucón, por 17 millones de pesos. Los terrenos fueron adquiridos a Guadalupe Moris, esposa de Jorge Painequir. El matrimonio cambió en 2008 su régimen matrimonial desde sociedad conyugal a separación de bienes, pero siguieron casados, y en 2012 Jorge Painequir falleció.

Se espera que en la audiencia participen representantes de la Conadi, entidad que asegura que las tierras no corresponden a comunidades indígenas.