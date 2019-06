Piñera es citado a declarar este viernes en Pucón por su propiedad en el Lago Caburgua

Una infracción cursada a Sebastián Piñera por la Municipalidad de Pucón, a quien lo acusan de habitar un inmueble que no ha sido recepcionado de manera definitiva, obligará al Presidente a acudir al Juzgado de Policía Local de la ciudad. Esto, por su casa de veraneo en el Lago Caburgua, de la cual no pagó en 30 años contribuciones.

De acuerdo al documento, Piñera quedó citado para este viernes a las 10 de la mañana, aunque no acudirá presencialmente, como indica radio Cooperativa, sino que será representado por su abogado, como lo permite la ley. La infracción fue cursada el pasado 11 de abril.

A pesar de esto, la infracción cursada a Piñera fue celebrada por parlamentarios opositores, como el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, quien confirmó el llamado y solicitó la presencia del Mandatario "para que explique por qué está habitando un lugar que no ha sido recepcionado, por qué no ha pagado las contribuciones".

"Hemos solicitado una comparecencia con el objeto de que explique por qué está habitando un lugar que no ha sido recepcionado, porqué no ha pagado las contribuciones, qué es lo que ha ocurrido mientras tanto durante 30 años en una situación completamente anómala", agregó.

Opinión similar es la que comparte el diputado socialista, Jaime Naranjo, valoró la determinación de citar a declarar a Piñera, por infringir la Ley de General de Urbanismo y Construcciones por su casa ubicada en Lago Caburgua.

En este marco el parlamentario, señaló que "hoy gracias a la presión ciudadana se están comenzando a esclarecer las innumerables irregularidades que ha cometido el Señor Piñera respecto a sus terrenos en el Lago Caburgua".

"Vemos como no se han pagado las contribuciones desde hace más de 30 años y no se ha regularizado nada. Además de esto he recibido un informe de la Controlaría que sostiene que el Presidente Sebastián Piñera esta ocupando ilegalmente este terreno desde 1990 y que además mintió al decir que ocupaba este terreno desde el 2001. Por consiguiente el Presidente Piñera actuó de manera irregular y se saltó la ley en Chile", sentenció Naranjo.