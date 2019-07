Subsecretario Ubilla en picada contra Benito Baranda tras "graves" críticas al decreto que permite a las FF.AA. combatir el narcotráfico

"Me huele más a control migratorio que a control de drogas". Con esa frase, este pasado lunes el vicepresidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, criticó las nuevas atribuciones que el otorgó el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la frontera para controlar el narcotráfico.

El martes de la semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto para facilitar la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en las zonas fronterizas para aumentar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. "Son enemigos que hay que combatirlos sin tregua", dijo el Mandatario acompañado por el ministro de Defensa, Alberto Espina.

Tras el decreto, Baranda también cuestionó el “rol poco protagónico” del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. “Esto ha sido manejado por un asesor, que es extranjero (Mijail Bonito). No hay ningún problema en que sea extranjero (…) pero tiene que poner la cara el subsecretario del Interior, o el ministro. Estamos ad portas de una crisis que ellos mismos han anunciado”, expresó en ese entonces Baranda.

Los dichos de Baranda encontraron respuesta en uno de los aludidos, el subsecretario Ubilla, quien calificó como “graves” los dichos del líder de América Solidaria. “Él dice que Chile y el gobierno del Presidente Piñera no han tenido una actitud solidaria con el pueblo venezolano. Cuatroscientos mil venezolanos en Chile no es una actitud, es una realidad solidaria (…) es responder con hechos concretos a esa solidaridad”, expresó la autoridad.

Respecto a las críticas contra el asesor de política migratoria, Mijail Bonito, Ubilla sostuvo que con estos dichos “descalificó a un funcionario del Ministerio del Interior, por haber nacido en un país distinto a Chile”.

“Aquellos que defendemos los derechos de las personas, debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado, de no ser descalificadores de realidades particulares. No se hace, no existe, una condición superior de una persona nacida en Chile, a una que nació fuera de nuestro país”, agregó.

El mismo Bonito también se defendió de los dichos de Baranda, pero a través de su cuenta de Twitter: "Siempre estoy abierto a recibir críticas, pero en los últimos días las críticas han sido por mi condición de extranjero nacionalizado y no por mi labor. Primera vez que siento discriminación en Chile y viene de supuestos defensores de migrantes y causas humanitarias. Paradojal”.