Colegio de Profesores prepara consulta nacional que definirá continuidad del paro docente

El próximo lunes, cuando comience la octava semana del paro docente, el Colegio de Profesores realizará una consulta nacional, con el fin de determinar la continuidad del movimiento.

En ese sentido, en un texto indican los pasos a seguir. "Habiendo sesionado la Asamblea Nacional el día 17 de julio de 2019, ésta manifiesta una alta valoración por la fuerza, masividad y unidad expresada en estas siete semanas de movilización, así como la profunda comunión generada entre el profesorado y el pueblo de Chile, que se ha manifestado en un gran apoyo ciudadano", comienzan.

"La Asamblea Nacional, considerando lo insatisfactorio de la respuesta del Mineduc y analizando el estado cualitativo y cuantitativo de la movilización docente, acordó realizar una Consulta Nacional, con el propósito de definir la continuidad o no de la paralización", precisó.

Ante esto, los votantes podrán decidir entre dos opciones: "Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio" o "seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido".

Los resultados del lunes son esperados por el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa: "Somos muy respetuosos de las decisiones que tome el Colegio de Profesores y los docentes. Estamos a la espera de lo que el propio Colegio de Profesores resuelva y, en ese sentido, creemos que es positivo el hecho de que la propuesta que hizo el Ministerio (de Educación) haya sido considerada favorablemente por la directiva del Colegio", expresó.

Figueroa agregó que lo que están haciendo es "precisamente esperar que el Colegio de Profesores resuelva".

Mientras que el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, insistió en que el gremio siempre ha estado dispuesto "a dialogar, por lo tanto, de nuestra parte esa disponibilidad siempre ha estado".

"Independiente que el día lunes el paro se repliegue o continúe, nosotros vamos a estar disponibles a conversar en todo momento. Es el Gobierno es el que ha sido el más reacio a eso. Esto de que están esperando (el resultado) es una forma de justificar la falta de diálogo, si el diálogo nunca debe cortarse", sentenció, en declaraciones recogidas por radio Cooperativa.