Benito Baranda sobre informe que denuncia abusos de Renato Poblete: “Nos engaño y dañó mucho”

El Director de América Solidaria y Ex Dir. de Hogar de Cristo, Benito Baranda, se refirió al informe que denuncia los abusos del cura Renato Poblete y la crisis de la Iglesia Católica tras el destape de casos de abuso sexual.

“Ha sido una semana dura, pero la dureza, creo que la más grande es para las víctimas de lo que ocurrió. No lo que yo vivo, tengo que actuar en base a mi conciencia, no puedo actuar contra mi conciencia. Lo peor es actuar contra la conciencia de uno, eso que aprendí desde pequeño y eso te daña mucho, te termina dañando mucho en tu coherencia valórica y te terminas enfermando cuando actúas contra tus valores y contra tu conciencia”, declaró el activista social en una nueva edición de Stock Disponible.

“Lo miembros de la iglesia tenemos que entender que el mal no proviene desde fuera de la iglesia, el mal proviene desde dentro de la iglesia, somos los seres humanos los que creamos ese mal”. añadió en tono religioso.

Benito Baranda asegura que Renato Poblete los engañó y los dañó, "le expresaría que eso causó un gran daño a una misión muy necesaria en Chile, que es trabajar por aquellos que están más excluidos. Me produciría mucho dolor (hablar hoy con él) porque además es una persona con la que trabajé, quiero mucho, respeté mucho, una persona que yo veía como se vinculaba con la gente, no veía ni tuve acceso a ese mundo de humillaciones y maltrato”.

El psicólogo y orientador reconoció que la situación le provoca dolor. " Creo que el dolor más grande es ver cómo se puede destruir la vida de una persona y eso perdurar en el tiempo, en un silencio autodestructivo y que ahora esa persona se ha logrado liberar de esto y a lo mejor alguien del entorno lo sabía pero no lo sabíamos el resto de los que estábamos cercanos, creo que ese es el dolor más grande”.

“Yo era Director social del Hogar de Cristo, no tenía un vínculo, mi actuación estaba asociada con los programas sociales. No tenía acceso a una vida privada del padre Renato Poblete, deberíamos haber estado más comunicados quienes trabajábamos dentro del hogar, para poder identificar patrones de comportamiento, que a lo mejor no eran tan aberrantes pero que eran indicadores de un patrón de comportamiento”, agregó Baranda.

Sobre las dos denuncias de acoso que recibió mientras era Director del Hogar de Cristo, Baranda afirmó “lo enfrenté directamente con Renato Poblete”.

Finalmente Benito Baranda se refirió a una posible investigación sobre el Padre Hurtado. "Encuentro absurdo que el Fiscal Nacional diga eso teniendo tanto trabajo y diciendo que no tiene gente y que tiene que investigar un montón de causas que no se investiguen nunca que están ahí botadas, es insólito, que trabaje y haga el trabajo que tiene que hacer, que toda su gene haga el trabajo que tiene que hacer y no meterse en cosas que le van hacer gastar energía y el provincial de los jesuitas le respondió, el Padre Hurtado fue muy investigado para ser beatificado y canonizado”, concluyó.