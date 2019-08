Presidente de Uruguay revela tener un nódulo pulmonar con "proceso maligno"

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este martes que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de que puede tratarse de un proceso maligno y en los próximos días se internará.

"En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", enfatizó el mandatario uruguayo.

El mandatario indicó que esta semana se realizará estudios que requerirán uno o dos días de internación. "Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como esta", dijo.

Sin embargo Vázquez aseguró: "Me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible".

El presidente expresó que se trató de un hallazgo imagenológico en el marco de unos estudios periódicos que se realiza y que, expresó, "es bueno que todos los ciudadanos se hagan".